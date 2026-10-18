Η συμφωνία Geely-Alpine στο WEC «πάγωσε»

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία για την εξαγορά του προγράμματος της Alpine στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) από τον κινεζικό όμιλο Geely δεν θα προχωρήσει. Το ενδεχόμενο να συνεχίσει το πρόγραμμα της Alpine στο WEC υπό την ομπρέλα της Geely φαίνεται πλέον να απομακρύνεται οριστικά, καθώς οι συζητήσεις ανάμεσα στον κινεζικό όμιλο και τη Renault Group συνάντησαν σημαντικά εμπόδια.

Το παρασκήνιο της αποτυχίας

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών ήταν προχωρημένες και είχαν δημιουργήσει αισιοδοξία για τη διάσωση του αγωνιστικού προγράμματος της Alpine. Ωστόσο, τα εμπόδια που προέκυψαν οδήγησαν στην παύση των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το A424 Hypercar να μείνει εκτός δράσης μετά τον τελευταίο αγώνα της φετινής σεζόν, ο οποίος είναι προγραμματισμένος στη Μόντσα.

Η Alpine έχει ήδη ανακοινώσει ότι το εργοστασιακό της πρόγραμμα με το LMDh θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026. Παρά το εκδηλωθέν ενδιαφέρον για την αγωνιστικά επιτυχημένη πλατφόρμα, οι διαθέσιμες επιλογές για τη συνέχιση του προγράμματος λιγοστεύουν αισθητά μετά την πρόσφατη εξέλιξη.

Το ενδιαφέρον της BYD και η πραγματικότητα

Αρχικά, είχε αναφερθεί ότι η BYD, ένας άλλος κινεζικός κατασκευαστής, ενδιαφερόταν για την απόκτηση του προγράμματος της Alpine. Ωστόσο, οι πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι αυτή η αναφορά δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Πηγές υποστηρίζουν πως δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ επαφές υψηλού επιπέδου ανάμεσα στη BYD και την Alpine για το συγκεκριμένο project.

Ο κινεζικός κατασκευαστής BYD εμφανίζεται περισσότερο προσανατολισμένος στην αναζήτηση εισόδου σε ένα διαφορετικό αγωνιστικό πεδίο, εστιάζοντας στην Formula 1. Αυτή η πληροφορία αποσαφηνίζει το τοπίο σχετικά με τους πιθανούς «μνηστήρες» για το πρόγραμμα της Alpine στο WEC.

Οι διαπραγματεύσεις με την Geely

Αντίθετα με την περίπτωση της BYD, η Geely ήταν η εταιρεία που προχώρησε σε σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με τη γαλλική πλευρά της Alpine. Οι αρχικές ενδείξεις από αυτές τις συζητήσεις ήταν θετικές και για ένα διάστημα υπήρχαν σοβαρές πιθανότητες το A424 να συνεχίσει να αγωνίζεται με διαφορετική ταυτότητα, πιθανώς από το 2027.

Ωστότερα, τις τελευταίες εβδομάδες προέκυψαν αρκετά ζητήματα που δυσχέραναν την επίτευξη συμφωνίας. Ένα από τα βασικά σημεία τριβής αφορούσε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ηλεκτρονικά συστήματα και μονάδες ελέγχου του πρωτοτύπου. Επιπλέον, πρόσθετη πολυπλοκότητα δημιούργησαν οι παράλληλες συζητήσεις της Geely με τη Renault Group για υφιστάμενες και μελλοντικές συνεργασίες στον τομέα των αυτοκινήτων παραγωγής, οι οποίες φέρεται να επηρέασαν τις διαπραγματεύσεις για το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Το οικονομικό αδιέξοδο

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επίτευξη της συμφωνίας φαίνεται πως ήταν οικονομικής φύσης. Πηγές από την πλευρά της Geely υποστηρίζουν ότι η Renault αποτίμησε το πρόγραμμα σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο από αυτό που θεωρούσε εύλογο ο κινεζικός όμιλος. Αυτή η διαφορά στην αποτίμηση φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να «παγώσει» το ενδιαφέρον της Geely για την εξαγορά.

Η οικονομική απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών αποδείχθηκε ανυπέρβλητη, οδηγώντας στην οριστική απομάκρυνση της Geely από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή αφήνει πλέον το μέλλον του αγωνιστικού προγράμματος της Alpine στο WEC σε κατάσταση αβεβαιότητας.

Το μέλλον του A424 και της Signatech

Με την απομάκρυνση της Geely, οι πιθανότητες να δούμε το A424 να αγωνίζεται στο WEC το 2027 μειώνονται σημαντικά. Πλέον, εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχιση του προγράμματος. Μία από αυτές θα ήταν να εμφανιστεί άλλος κατασκευαστής που θα αναλάβει το πρόγραμμα της Alpine. Μία δεύτερη επιλογή που εξετάζεται είναι αυτή της ιδιωτικής συμμετοχής.

Ωστόσο, η επιλογή της ιδιωτικής συμμετοχής απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση, της τάξης αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το χρονικό περιθώριο για να εξασφαλιστεί ένα τέτοιο ποσό είναι εξαιρετικά περιορισμένο, καθιστώντας την υλοποίησή της ιδιαίτερα δύσκολη. Αβέβαιο παραμένει, επίσης, και το μέλλον της Signatech, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αγωνιστικό πρόγραμμα της Alpine.

Με πληροφορίες από: Gazzetta