Το πικρό αντίο του Νίκου Γκάλη και η παρ' ολίγον μεταγραφή στον ΠΑΟΚ

Σαράντα χρόνια μετά την εμφάνισή του στα ελληνικά γήπεδα, ο Νίκος Γκάλης παραμένει ένα σύμβολο για το ελληνικό μπάσκετ, με την πορεία του να έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον Άρη, τον Παναθηναϊκό και την Εθνική ομάδα. Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη πτυχή της ιστορίας του, λιγότερο γνωστή, που αφορά το πικρό του αντίο από την ενεργό δράση, καθώς και μια παρ’ ολίγον μεταπήδησή του στον άσπονδο συμπολίτη, τον ΠΑΟΚ.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης ανοίγει τη «σκονισμένη κρύπτη» για να ανασύρει αυτές τις στιγμές, φωτίζοντας τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποχώρηση του «γκάνγκστερ» και σε ένα σενάριο που, αν και δεν υλοποιήθηκε, ήταν «παρ’ ολίγον πραγματικότητα».

Η ημέρα που «κόπηκε» το μπάσκετ στον Γκάλη

Σήμερα, 18 Οκτωβρίου του σωτηρίου έτους 2026, συμπληρώνονται 32 χρόνια από την ημέρα που, όπως αναφέρεται, «έκοψαν το μπάσκετ στον Γκάλη». Ο ίδιος ο Νίκος Γκάλης πιστεύει ότι υπεύθυνος για αυτή την εξέλιξη ήταν ο Κώστας Πολίτης.

Ωστόσο, από τα βάθη της βιβλιοθήκης του Νίκου Παπαδογιάννη, μία «φωνούλα» προσθέτει στα πρόσωπα που συνέβαλαν σε αυτή την απόφαση και τον Παύλο Γιαννακόπουλο, καθώς και τον Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου. Ο ίδιος ο Γκάλης, που «δεν ανέχεται στη ζωή του ραγισμένο γυαλί», φέρεται να έπαιξε τον δικό του ρόλο στην οριστική ρήξη.

Τα γεγονότα στο Μετς

Τα γεγονότα εκείνης της βροχερής βραδιάς στο Μετς, όπου ο Νίκος Παπαδογιάννης υπηρετούσε το τότε Μέγκα ως ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου, είναι πλέον γνωστά. Ο ίδιος έζησε τα τεκταινόμενα από απόσταση δέκα μέτρων, έχοντας άμεση αντίληψη των εξελίξεων.

Ο Κώστας Πολίτης, σύμφωνα με την περιγραφή, θέλησε να παίξει ένα «παιχνιδάκι εξουσίας και εγωισμών». Στο πλαίσιο αυτής της κίνησης, εξοστράκισε τους Νίκο Γκάλη και Παναγιώτη Γιαννάκη από την αρχική πεντάδα κάποιου αγώνα μεταξύ Αμπελοκήπων και Παναθηναϊκού. Αυτή η κίνηση χαρακτηρίστηκε ως «αδιανόητη» για την εποχή και για τα «εγώ» των υπέρλαμπρων αστέρων του ελληνικού μπάσκετ.

Η αντίδραση των παικτών

Η αντίδραση των δύο μεγάλων παικτών στην απόφαση του Κώστα Πολίτη ήταν διαφορετική. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, «ίσως επειδή γεννήθηκε στρατιώτης και όχι αρχιστράτηγος», κατάπιε την απόφαση και μπήκε κανονικά στο παιχνίδι όταν κλήθηκε να αγωνιστεί. Αντιθέτως, ο Νίκος Γκάλης αρνήθηκε να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Γιώργος Ραμπότας, γυμναστής του Παναθηναϊκού και επί σειρά ετών «ιπποκόμος» του Γκάλη, αναφέρει στο βιβλίο του από μνήμης ότι «η διαφορά ήταν στους 24 πόντους και ο Πολίτης θέλησε να βάλει το Νικ μαζί με τους πιτσιρικάδες». Ωστόσο, ο Νίκος Παπαδογιάννης διαψεύδει αυτή την πληροφορία, τονίζοντας ότι «αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση και άλλωστε το ματς κρίθηκε στα τελευταία λεπτά».

Το «μυστήριο» της απουσίας

Όταν οι υπόλοιποι «πράσινοι» βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, ο Νίκος Γκάλης έλαμψε διά της απουσίας του. Η επίσημη εξήγηση που δόθηκε τότε ήταν ότι ο παίκτης υπέφερε από «στομαχικές διαταραχές», κάτι που ο ρεπόρτερ χαρακτήρισε ως «παραμύθι της Χαλιμάς» ή «διπλωματική ασθένεια».

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, μεταφέροντας τα λόγια του ως ρεπόρτερ εκείνη τη στιγμή, στο 27ο λεπτό του αγώνα και με το σκορ στο 42-49, είχε δηλώσει: «Το μυστήριο Γκάλη συνεχίζει να εντείνεται. Δεν υπάρχει απάντηση στο τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα να υποθέσουμε ότι χολώθηκε επειδή δεν έπαιξε στο α’ ημίχρονο; Ίσως να είναι έτσι. Πάντως, ο Νίκος Γκάλης είναι στα αποδυτήρια μαζί με τον έφορο της ομάδας, τον Μάνο Παπαδόπουλο. Μέχρι πριν από μερικά δευτερόλεπτα ήταν κι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η παρ' ολίγον μεταγραφή στον ΠΑΟΚ

Πέρα από το πικρό αντίο του Νίκου Γκάλη από την ενεργό δράση, η ιστορία του περιλαμβάνει και ένα σενάριο που θα μπορούσε να είχε αλλάξει τον ρου του ελληνικού μπάσκετ. Πρόκειται για την παρ’ ολίγον μεταπήδησή του στον ΠΑΟΚ, τον «άσπονδο συμπολίτη» του Άρη, της ομάδας με την οποία ταυτίστηκε.

Αυτή η πιθανότητα δεν αποτελεί «αποκύημα επιστημονικής φαντασίας», αλλά «παρ’ ολίγον πραγματικότητα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το ενδεχόμενο να φορέσει ο Γκάλης τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αν και δεν υλοποιήθηκε ποτέ, παραμένει ένα από τα μεγάλα «τι θα γινόταν αν» στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta