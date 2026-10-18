Σπουδαίο διπλό της Αναγέννησης Καρδίτσας στην Πάτρα επί του ΠΑΣ Πύργου

Η Αναγέννηση Καρδίτσας πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα, καθώς επικράτησε με 1-0 του τυπικά γηπεδούχου ΠΑΣ Πύργου. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Superbet League 2. Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Δρίτσας στο 80ό λεπτό, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη.

Αυτή η νίκη αποτελεί την πρώτη εκτός έδρας επιτυχία για την Αναγέννηση στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα διπλασίασε τις νίκες της συνολικά. Αντίθετα, η ομάδα της Ηλείας, ο ΠΑΣ Πύργος, συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει για ακόμα ένα παιχνίδι.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι χαμένες ευκαιρίες

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον ΠΑΣ Πύργο να χάνει μια μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί μόλις στο πέμπτο λεπτό. Μετά από ένα λάθος γύρισμα του Ευαγγέλου στα μετόπισθεν, ο Φοφανά βρέθηκε μόνος του απέναντι στον γκολκίπερ, τον πέρασε, αλλά το πλασέ του με το αριστερό κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, σε κενή εστία.

Στο 25ο λεπτό, ο Διαμαντάκος επιχείρησε ένα μακρινό σουτ για τον Πύργο, το οποίο όμως μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας Τσεκούρας. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 28ο λεπτό, από εκτέλεση φάουλ του Τσέλιου, ο Μπενίτες βρέθηκε αφύλαχτος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν κατάφερε να βρει την μπάλα με δύναμη, με τον Τσεκούρα να μπλοκάρει ξανά χωρίς δυσκολία.

Αποβολές και ισορροπίες στο πρώτο ημίχρονο

Η Αναγέννηση Καρδίτσας έμεινε με δέκα παίκτες στο 37ο λεπτό, όταν ο Μπενίτες δέχτηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, έχοντας αντικρίσει την πρώτη επτά λεπτά νωρίτερα. Παρόλα αυτά, οι Θεσσαλοί δημιούργησαν μια σημαντική ευκαιρία στο 38ο λεπτό, με ένα μακρινό σουτ του Μεντιέτα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, οι αριθμητικές ισορροπίες αποκαταστάθηκαν. Στο 43ο λεπτό, το μακρινό σουτ του Φοφανά μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Τσιμόπουλος. Αμέσως μετά, ο ΠΑΣ Πύργος έμεινε και αυτός με δέκα παίκτες, καθώς ο Γρίβας δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παίξιμο στον Θωμάι.

Το καθοριστικό γκολ και οι χαμένες ευκαιρίες του Πύργου

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΣ Πύργος είχε τη δική του διπλή χαμένη ευκαιρία στο 68ο λεπτό. Σε σουτ του Μαυρία, ο Τσιμόπουλος απέκρουσε την πρώτη προσπάθεια, ενώ η δεύτερη πέρασε ελάχιστα άουτ. Δέκα λεπτά αργότερα, οι τυπικά γηπεδούχοι πλησίασαν ξανά στο γκολ, όταν ένα σουτ του Φοφανά σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ στο 80ό λεπτό. Ο Βουκαΐλοβιτς έκανε μια σέντρα από τα αριστερά και ο αφύλαχτος Δρίτσας, στην πλάτη της άμυνας, έκανε κοντρόλ με το στήθος και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1.

Η αντίδραση του ΠΑΣ Πύργου και η τελική επικράτηση

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο ΠΑΣ Πύργος άγγιξε την ισοφάριση. Ο Εραμούσπε έπιασε μια κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας Τσιμόπουλος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επέμβαση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Με αυτή την απόκρουση, ο Τσιμόπουλος εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του.

Μετά το τέλος του αγώνα, η ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη πανηγύρισε το πρώτο της διπλό στο πρωτάθλημα, διπλασιάζοντας τις νίκες της συνολικά και δείχνοντας σημάδια βελτίωσης. Αντίθετα, η ομάδα της Ηλείας, ο ΠΑΣ Πύργος, συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς για ακόμα ένα παιχνίδι δεν κατάφερε να σκοράρει.

Με πληροφορίες από: Athletiko