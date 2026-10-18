Ο Παναθηναϊκός τιμά τον Γιώργο Βαρδινογιάννη στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης

Ο Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, δύο ημέρες μετά τον θάνατό του, στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο αγώνας, που διεξάγεται σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου του 2026, στις 17:30 στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έχει ξεχωριστή σημασία για την «πράσινη» οικογένεια. Η ΠΑΕ προχωρά σε μια σειρά από συμβολικές κινήσεις για να αποτίσει φόρο τιμής στον ιστορικό παράγοντα του συλλόγου.

Η απώλεια του «καπετάνιου»

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου του 2026, σε ηλικία 90 ετών. Η απώλεια του έχει σκορπίσει θλίψη στις τάξεις του Παναθηναϊκού, καθώς ο «καπετάνιος» υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου. Η σημερινή αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στο ΟΑΚΑ έχει λάβει έτσι μία ξεχωριστή σημασία για την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Η παρουσία του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Παναθηναϊκό διήρκεσε 21 χρόνια, κατά τα οποία διετέλεσε πρόεδρος, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο στίγμα. Η «πράσινη» ΠΑΕ θέλησε να τον τιμήσει για την προσφορά και την αφοσίωσή του, με τις σημερινές εκδηλώσεις να αποτελούν έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε μία προσωπικότητα που θα παραμείνει για πάντα παρούσα στην ιστορία και τη μνήμη του συλλόγου.

Συμβολική κίνηση με τη φωτογραφία του

Στο πλαίσιο των τιμών για την 21ετή παρουσία του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον σύλλογο, ο Παναθηναϊκός έχει τοποθετήσει μία φωτογραφία του σε περίοπτο σημείο του Ολυμπιακού Σταδίου. Συγκεκριμένα, το κάδρο με τη μορφή του ιστορικού παράγοντα βρίσκεται κοντά στη φυσούνα των αποδυτηρίων, δίπλα στην είσοδο που οδηγεί στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η κίνηση έγινε λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης.

Η τοποθέτηση της φωτογραφίας δίπλα από τη «φυσούνα» των αποδυτηρίων του ΟΑΚΑ αποτελεί μία κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό. Μέσα από αυτήν, ο Παναθηναϊκός θέλησε να δηλώσει πως ο Γιώργος Βαρδινογιάννης θα είναι «πάντα παρών» και πως ο «καπετάνιος» θα παραμείνει για πάντα στην ιστορία και τη μνήμη της ομάδας.

Οι εκδηλώσεις τιμής πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα

Οι εκδηλώσεις τιμής για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη δεν περιορίζονται μόνο στην τοποθέτηση της φωτογραφίας. Πριν από την έναρξη του αγώνα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο ΟΑΚΑ, σε ένδειξη σεβασμού προς τον εκλιπόντα πρόεδρο. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των τιμών που διοργανώνει ο σύλλογος.

Επιπλέον, οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» θα αγωνιστούν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, οι παίκτες τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Αστέρα AKTOR θα καταθέσουν λουλούδια στο σημείο όπου έχει τοποθετηθεί η φωτογραφία του, αποτίοντας τον δικό τους φόρο τιμής σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ιστορίας των «πράσινων».

Η αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής

Η σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου του 2026.

Οι φίλαθλοι που δεν θα βρεθούν στο γήπεδο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ζωντανά. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Newsit.gr, καθώς και από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν τον αγώνα και τις εκδηλώσεις τιμής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko