Η νέα γενιά των τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ παίρνει θέση στην Τούμπα

Οι συγκυρίες στη θέση «ένα» του τερματοφύλακα, με τον τραυματισμό του Γίρι Παβλένκα και την τιμωρία του Αντώνη Τσιφτσή, υποχρέωσαν τον Αλέσιο Λίσι να ανασυντάξει τα πλάνα του για την εστία του ΠΑΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δημήτρης Μοναστηρλής ετοιμάζεται να ξεκινήσει για πρώτη φορά ως βασικός σε αγώνα πρωταθλήματος. Την τριάδα της αποστολής για το επικείμενο ντέρμπι συμπληρώνουν δύο ακόμα παιδιά από τα σπλάχνα του συλλόγου, ο Βασίλης Νικολακούλης και ο Στάθης Μπελερής.

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής στην πρώτη γραμμή

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ένας από τους νεαρούς τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ, βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς ετοιμάζεται να ξεκινήσει για πρώτη φορά ως βασικός σε αγώνα πρωταθλήματος. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκύπτει από τις πρόσφατες απουσίες που αντιμετωπίζει η ομάδα στη θέση του τερματοφύλακα.

Ο νεαρός γκολκίπερ είχε ήδη συστηθεί στο ευρύ κοινό την περασμένη σεζόν, όταν αγωνίστηκε σε παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Στον συγκεκριμένο αγώνα, ο Μοναστηρλής απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι, χαρίζοντας την πρόκριση στον Δικέφαλο. Φέτος, κλήθηκε ξανά να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας, μπαίνοντας ως αλλαγή στον αγώνα με την Καλαμάτα.

Η εξέλιξη του Βασίλη Νικολακούλη

Πίσω από τον Μοναστηρλή, ο Βασίλης Νικολακούλης αποτελεί ένα ακόμα μέλος της νεαρής τριάδας που βρίσκεται στην αποστολή για το ντέρμπι. Ο 21χρονος τερματοφύλακας, με ύψος 1,87μ., εντάχθηκε στις ακαδημίες του Δικέφαλου το 2019, προερχόμενος από τον Παναγροτικό Νίκαιας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Νικολακούλης έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος του ΠΑΟΚ Β, καταγράφοντας σημαντικές συμμετοχές στη Super League 2. Η διοίκηση του Δικεφάλου επιβράβευσε πρόσφατα την εξέλιξη του, υπογράφοντας μαζί του νέο συμβόλαιο συνεργασίας που τον δεσμεύει στην Τούμπα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ19 γκολκίπερ εξαργυρώνει τη σταθερή του πορεία με την παρουσία του στην αποστολή της πρώτης ομάδας.

Το ανερχόμενο ταλέντο, Στάθης Μπελερής

Την τριάδα των τερματοφυλάκων συμπληρώνει ο Στάθης Μπελερής, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτ των τμημάτων υποδομής του ΠΑΟΚ. Γεννημένος το 2007, με ύψος 1,88μ., ο Μπελερής εντάχθηκε στις ακαδημίες του Δικεφάλου το 2021, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στον Αριστέα Άργους.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Μπελερής είχε πρωταγωνιστικό ρόλο την περασμένη σεζόν. Αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα της Κ19 του ΠΑΟΚ, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο UEFA Youth League, όπου κατέγραψε εξαιρετικά στατιστικά με πολλές ανέπαφες εστίες (clean sheets). Η παρουσία του στην 24άδα του αγώνα με τον Ηρακλή αποτελεί το πρώτο του ουσιαστικό βήμα στο περιβάλλον της ανδρικής ομάδας.

Οι συγκυρίες που οδήγησαν στις αλλαγές

Η ανάγκη για την προώθηση των νεαρών τερματοφυλάκων προέκυψε από μια σειρά απρόβλεπτων συγκυριών που επηρεάζουν τη θέση «ένα» στον ΠΑΟΚ. Ο τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα, σε συνδυασμό με την τιμωρία του Αντώνη Τσιφτσή, δημιούργησαν ένα σημαντικό κενό που καλούνται να καλύψουν οι νεαροί γκολκίπερ.

Ο προπονητής Αλέσιο Λίσι κλήθηκε να ανασυντάξει τα πλάνα του για την εστία της ομάδας, δίνοντας την ευκαιρία σε παίκτες που προέρχονται από τα σπλάχνα του συλλόγου να αποδείξουν την αξία τους σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta