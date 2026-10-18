Η νέα Τούμπα στο επίκεντρο: Συνάντηση με τον δήμαρχο και έρευνα για τους φιλάθλους

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται αναφορικά με το πρότζεκτ του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, καθώς έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Παράλληλα, ο σύλλογος προχωρά σε καταγραφή των αναγκών των φιλάθλων του σχετικά με την πρόσβαση στην Τούμπα, μέσω ερωτηματολογίων που θα διανεμηθούν πριν από τον αγώνα με τον Ηρακλή.

Συνάντηση για το νέο γήπεδο

Τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη. Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Θεσσαλονίκης, με βασικό αντικείμενο συζήτησης το πρότζεκτ του νέου γηπέδου του συλλόγου.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, στη συνάντηση θα παρευρεθούν και μηχανικοί καθώς και μελετητές, οι οποίοι εργάζονται ήδη εντατικά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου γηπέδου. Ο κύριος σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση ζητημάτων που αφορούν την προετοιμασία, αλλά και την εξέλιξη των απαραίτητων μελετών που απαιτούνται για το έργο.

Η ατζέντα των συζητήσεων

Η ατζέντα της επικείμενης συνάντησης περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμα θέματα που συνδέονται άμεσα με τον σχεδιασμό και την ομαλή ένταξη του έργου στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των θεμάτων αυτών είναι η κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση της κίνησης στην περιοχή γύρω από το νέο γήπεδο.

Επιπλέον, θα συζητηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ένα απαραίτητο βήμα για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του έργου. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, καθώς και η εξέλιξη και η παραλαβή των προμελετών. Όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα είναι αλληλένδετα και καθοριστικά τόσο για τον αρχικό σχεδιασμό του έργου όσο και για την ομαλή ενσωμάτωσή του στον αστικό ιστό.

Έρευνα για την εμπειρία των φιλάθλων

Παράλληλα με τις συζητήσεις για το νέο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία που αφορά την καταγραφή της εμπειρίας και των αναγκών των φιλάθλων του. Η πρωτοβουλία αυτή εστιάζει στις μετακινήσεις τους προς το γήπεδο της Τούμπας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του αγώνα με τον Ηρακλή, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 18 Οκτωβρίου στις 21:00, οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή την έρευνα. Έξω από τις θύρες της Τούμπας, θα υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία θα μπορούν να συμπληρώσουν, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή τους στο γήπεδο.

Στόχοι της έρευνας

Ο βασικός στόχος της εν λόγω έρευνας είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φίλαθλοι κατά τις μετακινήσεις τους προς το γήπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα όπως η στάθμευση, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή, καθώς και γενικότερες δυσκολίες που συναντούν κατά τη διαδρομή τους προς την Τούμπα. Παράλληλα, η έρευνα αποσκοπεί στην καταγραφή των αναγκών τους, ώστε να ληφθούν υπόψη για μελλοντικές βελτιώσεις.

Οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν από τα ερωτηματολόγια θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο σύλλογος θα μπορέσει να έχει μια σαφή εικόνα των προκλήσεων, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη μέριμνα και να εξασφαλιστεί στο μέλλον μια ευκολότερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση των φιλάθλων στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko