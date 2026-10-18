Ο ΠΑΟΚ προχωρά τον σχεδιασμό για τη νέα Τούμπα με συνάντηση στον δήμο και έρευνα φιλάθλων

Ο σχεδιασμός για το πρότζεκτ του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι διεργασίες περνούν πλέον σε θεσμικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί σημαντική συνάντηση στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα η ΠΑΕ προχωρά στην καταγραφή των αναγκών των φιλάθλων της ομάδας.

Θεσμικές διεργασίες για το νέο γήπεδο

Το έργο της Νέας Τούμπας αποτελεί κεντρικό στόχο για τον ΠΑΟΚ, με τον σχεδιασμό να βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι διαδικασίες για την υλοποίηση του πρότζεκτ εισέρχονται σε μια νέα φάση, όπου η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς κρίνεται απαραίτητη. Αυτή η μετάβαση σε θεσμικό επίπεδο σηματοδοτεί την πρόοδο του εγχειρήματος και την επίσημη έναρξη συζητήσεων για την αντιμετώπιση των διαφόρων πτυχών που αφορούν την κατασκευή ενός σύγχρονου γηπέδου.

Οι διεργασίες αυτές περιλαμβάνουν μια σειρά από ενέργειες που απαιτούν την εμπλοκή τόσο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσο και των δημοτικών αρχών, με στόχο την ομαλή και αποτελεσματική προώθηση του σχεδίου. Η συστηματική προσέγγιση σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού είναι κρίσιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή και τις υποδομές της.

Συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Μία κρίσιμη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα, στις 15:00, στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Στη συνάντηση αυτή θα παραβρεθούν στελέχη του Δικεφάλου, καθώς και οι μηχανικοί και οι μελετητές που έχουν αναλάβει την εκπόνηση του έργου για το νέο γήπεδο. Από την πλευρά του Δήμου, θα παρευρεθεί ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, πλαισιωμένος από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.

Η παρουσία όλων των εμπλεκόμενων μερών υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΠΑΕ και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την προώθηση του μεγάλου αυτού έργου. Η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις θεσμικές διεργασίες, επιτρέποντας την άμεση επικοινωνία και τον συντονισμό των ενεργειών για την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού.

Στην ατζέντα της συζήτησης

Η ατζέντα της αυριανής συζήτησης περιλαμβάνει μια σειρά από καίρια ζητήματα που αφορούν την πρόοδο του εγχειρήματος της Νέας Τούμπας. Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν είναι η κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή πρόσβαση και αποχώρηση των φιλάθλων, καθώς και για την ελάχιστη επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, θα συζητηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ένα απαραίτητο βήμα για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του έργου. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, που αφορούν νομικά και πολεοδομικά ζητήματα γης, καθώς και η πορεία παραλαβής των προμελετών, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδιασμού.

Έρευνα αναγκών στους φιλάθλους

Παράλληλα με τις θεσμικές συναντήσεις, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχωρά και στο στάδιο της καταγραφής των αναγκών του κόσμου της. Στο αποψινό ντέρμπι, το οποίο διεξάγεται στην Τούμπα, εκπρόσωποι της ομάδας θα βρίσκονται έξω από τις θύρες του γηπέδου. Εκεί, θα μοιράζουν ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση στους φιλάθλους που θα δώσουν το «παρών» στον αγώνα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην άμεση επικοινωνία με τους φίλους του ΠΑΟΚ και τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων από την εμπειρία τους. Η συμμετοχή των φιλάθλων στην έρευνα κρίνεται σημαντική, καθώς οι απαντήσεις τους θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων και των προσδοκιών τους σχετικά με το νέο γήπεδο.

Στόχος της έρευνας για την πρόσβαση

Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει αποκλειστικά σε ζητήματα πρόσβασης στο γήπεδο, καθώς και στην αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των χώρων στάθμευσης. Στόχος της ΠΑΕ είναι να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ κατά την προσέλευσή τους στην Τούμπα. Αυτό περιλαμβάνει δυσκολίες στην προσέγγιση του γηπέδου, καθυστερήσεις λόγω κίνησης και την έλλειψη ή την ανεπαρκή διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης.

Με βάση τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα υπάρξει η κατάλληλη μέριμνα στον σχεδιασμό του νέου γηπέδου, ώστε να διασφαλιστεί μια άνετη και ανεμπόδιστη πρόσβαση για όλους τους φιλάθλους. Η προσπάθεια αυτή αποδεικνύει την πρόθεση της ομάδας να δημιουργήσει ένα γήπεδο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και τις προσδοκίες του κόσμου της, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία της παρακολούθησης των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta