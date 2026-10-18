Ο προπονητής των Βίκος Φάλκονς, Θανάσης Γιαπλές, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την απόδοση της ομάδας του στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού. Η αναμέτρηση, η οποία έλαβε χώρα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Greek Basketball League, βρήκε νικητές τους πρωταθλητές με τελικό σκορ 79-68. Ο κ. Γιαπλές εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταγωνιστικότητα που επέδειξαν οι παίκτες του.

Η αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής

Οι Βίκος Φάλκονς υποδέχθηκαν την ομάδα του Ολυμπιακού, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Μπαρτζώκα, στην πόλη των Ιωαννίνων. Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε μέρος της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Greek Basketball League, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων, οι πρωταθλητές κατάφεραν να επικρατήσουν άνετα, εξασφαλίζοντας τη νίκη με διαφορά έντεκα πόντων.

Το τελικό σκορ της αναμέτρησης διαμορφώθηκε σε 79-68 υπέρ του Ολυμπιακού. Οι Βίκος Φάλκονς, αν και δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, παρουσίασαν ένα αξιόλογο πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που σχολίασε εκτενώς ο προπονητής τους μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Οι δηλώσεις του Θανάση Γιαπλέ

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Θανάσης Γιαπλές, προπονητής των Βίκος Φάλκονς, έκανε τις δικές του τοποθετήσεις. Ο ίδιος υπογράμμισε τον στόχο που είχε τεθεί για την ομάδα του πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θέλαμε να ήμασταν ανταγωνιστικοί και πιστεύω ότι στο μεγαλύτερο διάστημα το καταφέραμε».

Αυτή η δήλωση του κ. Γιαπλέ αναδεικνύει την επιδίωξη των Βίκος Φάλκονς να σταθούν επάξια απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους του ελληνικού μπάσκετ. Ο προπονητής φάνηκε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση των παικτών του σε αυτόν τον στόχο, θεωρώντας ότι η ομάδα του πέτυχε σε μεγάλο βαθμό να είναι ανταγωνιστική.

Η εικόνα των Βίκος Φάλκονς στον αγώνα

Σύμφωνα με τον Θανάση Γιαπλέ, οι Βίκος Φάλκονς έδειξαν ένα πολύ καλό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο ίδιος σημείωσε ότι η ομάδα του αγωνίστηκε «αρκετά καλά», παρά το γεγονός ότι ο αντίπαλος ήταν ο Ολυμπιακός, μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις και δυνατότητες. Η εμφάνιση αυτή, όπως ανέφερε, ήταν ιδιαίτερα θετική δεδομένου του επιπέδου του αντιπάλου.

Ο προπονητής τόνισε πως, σε αυτό το επίπεδο, οι Βίκος Φάλκονς τα πήγαν «πολύ καλά». Η προσπάθεια των παικτών και η συνολική τους παρουσία στον αγωνιστικό χώρο άφησαν θετικές εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία της ομάδας να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Οι παράγοντες που επηρέασαν την αναμέτρηση

Ο Θανάσης Γιαπλές αναφέρθηκε και σε παράγοντες που ενδεχομένως επηρέασαν την εικόνα του αγώνα, ειδικά όσον αφορά την απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων. Επισήμανε ότι «η πραγματική απόσταση των ομάδων είναι διαφορετική», εξηγώντας ότι ο Ολυμπιακός ήταν κουρασμένος. Οι πρωταθλητές προέρχονταν από «δύο δύσκολα παιχνίδια» πριν από την αναμέτρηση στα Ιωάννινα.

Αυτή η παρατήρηση του προπονητή των Βίκος Φάλκονς υποδηλώνει ότι, υπό άλλες συνθήκες, η διαφορά δυναμικότητας θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη. Ωστόσο, η κούραση του Ολυμπιακού δεν αναιρεί την καλή εμφάνιση των Βίκος Φάλκονς, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την περίσταση για να δείξουν την ανταγωνιστική τους πλευρά.

Η πρώτη εμφάνιση μπροστά στους φιλάθλους

Ένας ακόμη στόχος που είχε τεθεί από τον Θανάση Γιαπλέ ήταν η ικανοποίηση του κοινού που βρέθηκε στο γήπεδο. Ο προπονητής εξέφρασε την επιθυμία του να ευχαριστήσουν την ομάδα τους οι φίλαθλοι. «Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, ελπίζω να το ευχαριστήθηκαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γιαπλές πιστεύει ότι η ομάδα του τα κατάφερε σε αυτή την πρώτη εμφάνιση μπροστά στους φιλάθλους της στα Ιωάννινα. Η ανταγωνιστική παρουσία των Βίκος Φάλκονς απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο εκτιμάται ότι πρόσφερε θέαμα και ικανοποίησε όσους παρακολούθησαν τον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta