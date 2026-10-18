Ο Σακελλαρίδης προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό στο Αλμάτι, πιθανή συνάντηση με τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης πέτυχε μια σημαντική πρόκριση, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στο κυρίως ταμπλό του 250άρι τουρνουά που διεξάγεται στο Αλμάτι του Καζακστάν. Η επιτυχία αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον Στέφανο Τσιτσιπά στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, ένα σενάριο που έχει προκύψει μετά την τοποθέτηση των παικτών.

Η πρόκριση του Σακελλαρίδη στο κυρίως ταμπλό

Ο Έλληνας τενίστας, Στέφανος Σακελλαρίδης, κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αλεξάντερ Σεφτσένκο, εξασφαλίζοντας έτσι την είσοδό του στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά. Ο αγώνας διεξήχθη στην έδρα του αντιπάλου, στο Αλμάτι, και ο Σακελλαρίδης επικράτησε με σκορ 7-6(4) στο πρώτο σετ και 6-4 στο δεύτερο.

Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον Στέφανο Σακελλαρίδη στην πορεία του στο τουρνουά, καθώς του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί απέναντι σε κορυφαίους αθλητές του τένις. Η εμφάνισή του απέναντι στον Σεφτσένκο ήταν σταθερή και αποτελεσματική, οδηγώντας τον στην επιθυμητή πρόκριση.

Το τουρνουά του Αλμάτι στο Καζακστάν

Το τουρνουά στο Αλμάτι είναι μια διοργάνωση κατηγορίας 250, η οποία φιλοξενείται στο Καζακστάν. Αυτού του είδους τα τουρνουά προσφέρουν σημαντικούς βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη των τενιστών και αποτελούν μια ευκαιρία για τους αθλητές να αναδείξουν τις ικανότητές τους και να προχωρήσουν στην κατάταξη.

Η πόλη του Αλμάτι έχει γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους φίλους του τένις, καθώς φιλοξενεί αυτή τη διεθνή διοργάνωση. Η συμμετοχή Ελλήνων αθλητών, όπως ο Στέφανος Σακελλαρίδης και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προσθέτει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό.

Το σενάριο συνάντησης με τον Τσιτσιπά

Μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών αγώνων και την τοποθέτηση των τεσσάρων παικτών που προκρίθηκαν στο κυρίως ταμπλό, έχει προκύψει ένα ενδιαφέρον σενάριο. Υπάρχει η πιθανότητα ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Στέφανος Σακελλαρίδης να βρεθούν αντιμέτωποι στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Αυτό το ενδεχόμενο έχει δημιουργήσει προσδοκίες για μια ελληνική «μονομαχία» στο τουρνουά του Αλμάτι, εφόσον και οι δύο αθλητές καταφέρουν να προχωρήσουν στους αγώνες τους στον πρώτο γύρο. Η πιθανή συνάντηση των δύο Στέφανων θα προσέφερε ένα ξεχωριστό θέαμα στους φιλάθλους του τένις.

Το πρόγραμμα του Σακελλαρίδη στον πρώτο γύρο

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, μετά την επιτυχημένη πρόκρισή του, θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό. Αντίπαλός του θα είναι ο Μιχαΐλ Κουκούσκιν, ένας αθλητής από το Καζακστάν, ο οποίος βρίσκεται στην 358η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο αγώνας μεταξύ του Σακελλαρίδη και του Κουκούσκιν έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τη Δευτέρα, στις 19 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 17:30. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί το πρώτο εμπόδιο για τον Έλληνα τενίστα στην προσπάθειά του να προχωρήσει περαιτέρω στη διοργάνωση.

Οι επόμενοι πιθανοί αντίπαλοι

Σε περίπτωση που ο Στέφανος Σακελλαρίδης καταφέρει να πάρει την πρόκριση από τον πρώτο γύρο, ο επόμενος του αντίπαλος στον δεύτερο γύρο θα προκύψει από έναν άλλο αγώνα. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς.

Αυτό σημαίνει ότι η πιθανή συνάντηση με τον Στέφανο Τσιτσιπά εξαρτάται από την επιτυχή πορεία και των δύο Ελλήνων τενιστών στους πρώτους τους αγώνες στο κυρίως ταμπλό. Ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Κοβάτσεβιτς θα καθορίσει ποιος εκ των δύο θα διεκδικήσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο, όπου ενδέχεται να βρει απέναντί του τον Σακελλαρίδη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta