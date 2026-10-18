Ο Βασίλης Ξανθόπουλος για την ήττα του Περιστερίου: «Δεν ήμασταν εδώ σωματικά και πνευματικά»

Ο προπονητής του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος, προέβη σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα μπάσκετ, όπου η ομάδα του ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με τελικό σκορ 95-75. Ο κ. Ξανθόπουλος εστίασε στην έλλειψη συγκέντρωσης και την ανεπαρκή αγωνιστική και πνευματική ετοιμότητα των παικτών του, ενώ παράλληλα αναγνώρισε την ανωτερότητα του αντιπάλου.

Η πρώτη ήττα και η έλλειψη συγκέντρωσης

Το Περιστέρι υπέστη την πρώτη του ήττα στη φετινή σεζόν της GBL, καθώς ηττήθηκε με 95-75 από τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens». Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο προπονητής της ομάδας, στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία των παικτών του από τον αγώνα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ήμασταν εδώ σωματικά και πνευματικά».

Ο κ. Ξανθόπουλος τόνισε την ανάγκη για άμεση βελτίωση, χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση που εφαρμόζει και μετά από νικηφόρα αποτελέσματα. Η έλλειψη συγκέντρωσης και η μη εμφάνιση της ομάδας στο γήπεδο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αποτέλεσαν τα κύρια σημεία της κριτικής του.

Η εικόνα του αγώνα και τα κενά διαστήματα

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προπονητή, η ομάδα του Περιστερίου δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο κατά το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Αν και υπήρξε μια βελτίωση στην απόδοση κατά το δεύτερο μέρος του αγώνα, ο κ. Ξανθόπουλος διευκρίνισε ότι αυτή η βελτίωση επήλθε εν μέρει λόγω της μεγάλης διαφοράς που είχε ήδη δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός στο σκορ.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για τα «κενά διαστήματα» που παρατηρούνται στην απόδοση της ομάδας του, ειδικότερα στα περισσότερα πρώτα ημίχρονα των φετινών αγώνων. Προειδοποίησε ότι η συνέχιση αυτών των φαινομένων θα έχει αρνητικές συνέπειες, ειδικά σε μελλοντικά παιχνίδια όπου η ομάδα θα αγωνίζεται για κρίσιμους βαθμούς.

Ο αντίπαλος και η φόρμα του Παναθηναϊκού

Ο προπονητής του Περιστερίου αναγνώρισε πλήρως την αξία και τη δυναμική του αντιπάλου. Χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως μια «πάρα πολύ καλή ομάδα» και μάλιστα υπογράμμισε ότι ενδεχομένως να είναι «την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή».

Ο κ. Ξανθόπουλος δήλωσε ότι οι δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε η ομάδα του στον αγώνα ήταν γνωστές εκ των προτέρων, δεδομένης της εξαιρετικής φόρμας του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη σωματικής και πνευματικής παρουσίας των δικών του παικτών, παρά την αναγνώριση της ανωτερότητας του αντιπάλου.

Επιστροφή στο γήπεδο και συναντήσεις

Πέρα από την αγωνιστική ανάλυση, ο Βασίλης Ξανθόπουλος αναφέρθηκε και στην προσωπική του διάσταση της επιστροφής στο συγκεκριμένο γήπεδο. Περιέγραψε την αίσθηση ως «πολύ ωραίο να γυρνάω σε αυτό το γήπεδο», καθώς έχει συνδέσει το μέρος με «όμορφες στιγμές» από την προηγούμενη θητεία του τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην ΑΕΚ.

Επιπλέον, ο προπονητής είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με πρόσωπα που «ταυτίζονται με την κουλτούρα της ομάδας», όπως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Μάικ Μπατίστ. Με τους δύο αυτούς παράγοντες, ο κ. Ξανθόπουλος είχε συνυπάρξει κατά το παρελθόν στον Παναθηναϊκό, και οι συζητήσεις τους χαρακτηρίστηκαν ως «ωραίες».

Το μήνυμα για τη συνέχεια

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Βασίλης Ξανθόπουλος απηύθυνε ευχές για «καλή συνέχεια» στον Παναθηναϊκό. Για την ομάδα του Περιστερίου, το μήνυμα ήταν σαφές και επικεντρωμένο στην αναγκαιότητα της σκληρής δουλειάς και της αυτοκριτικής.

Ο προπονητής υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να βρεθεί τρόπος να διορθωθεί η έλλειψη σωματικής και πνευματικής παρουσίας των παικτών. Αυτή η διόρθωση κρίνεται ζωτικής σημασίας, καθώς, όπως επεσήμανε, θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε μελλοντικά παιχνίδια όπου η ομάδα θα χρειάζεται οπωσδήποτε τους βαθμούς. Η συνέχεια του πρωταθλήματος προμηνύεται δύσκολη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική, απαιτώντας πλήρη ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta