Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε στη δράση και αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε στη δράση με τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας επιβλητικός στην αναμέτρηση εναντίον του Περιστερίου. Μετά τη νίκη της ομάδας του με σκορ 95-75, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της GBL, ο Αμερικανός αστέρας προχώρησε σε δηλώσεις. Σε αυτές, εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε ξανά με την ομάδα και απέδωσε τα εύσημα στον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η επιστροφή του Κέντρικ Ναν στους αγωνιστικούς χώρους

Ο Κέντρικ Ναν βρέθηκε ξανά στο παρκέ, προσφέροντας μια επιβλητική παρουσία στον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στο Περιστέρι. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη για την τρίτη αγωνιστική της GBL, βρήκε το «Τριφύλλι» νικητή με τελικό σκορ 95-75. Με αυτή την επικράτηση, ο Παναθηναϊκός σημείωσε το τρίτο του συνεχόμενο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός παίκτης δήλωσε πως αισθάνεται υπέροχα που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Κύριο για αυτή τη δυνατότητα και τόνισε τη χαρά του που βρίσκεται ξανά μαζί με την ομάδα. Στόχος του, όπως ανέφερε, είναι να φέρει ενέργεια, και μάλιστα θετική ενέργεια, ώστε η ομάδα να συνεχίσει μπροστά.

Οι πρώτες δηλώσεις και η υποδοχή

Ο Ναν χαρακτήρισε τη νίκη επί του Περιστερίου ως μια καλή επιτυχία για την ομάδα. Στις δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι όλοι οι συμπαίκτες του τον υποδέχθηκαν ξανά με τον καλύτερο τρόπο, κάτι που τον έκανε να αισθάνεται πολύ καλά. Η επιστροφή του στην ομάδα φέρνει μια αίσθηση ανανέωσης και αισιοδοξίας για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού εστίασε στην προσπάθεια της ομάδας να διατηρήσει τον ρυθμό της και να χτίσει πάνω στις επιτυχίες της. Η επανένταξή του στο σύνολο θεωρείται σημαντική για την ενίσχυση του αγωνιστικού πνεύματος και της δυναμικής της ομάδας, καθώς προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο επίκεντρο των επαίνων

Ο Κέντρικ Ναν δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον προπονητή του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πλέκοντας το εγκώμιό του. Χαρακτήρισε τον Ομπράντοβιτς ως έναν σπουδαίο προπονητή, κάτι που, όπως είπε, είναι ευρέως γνωστό. Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε ότι ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει άριστα πώς να κερδίζει και έχει βαθιά γνώση του αθλήματος του μπάσκετ.

Σύμφωνα με τον Ναν, η παρουσία του Ομπράντοβιτς θα βοηθήσει την ομάδα, καθώς διαθέτει σπουδαίους παίκτες. Ο ίδιος εξέφρασε την ανυπομονησία του για αυτό το «νέο ταξίδι» που ξεκινάει με τον έμπειρο προπονητή στο τιμόνι. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του Ομπράντοβιτς θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία του Παναθηναϊκού.

Η νοοτροπία νικητή και η χημεία της ομάδας

Ο Ναν επεσήμανε ότι όλοι στην ομάδα έχουν αγκαλιάσει αυτή τη «νέα κατάσταση» και πως είναι απαραίτητο να χτιστεί περισσότερη χημεία στο παρκέ. Με την επιστροφή του ίδιου, αλλά και άλλων παικτών, η ανάγκη για καλύτερη συνοχή και συνεργασία είναι εμφανής. Στόχος είναι η ομάδα να αποκτήσει την επιθυμητή χημεία και να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.

Ο Αμερικανός παίκτης επανέλαβε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ένας σπουδαίος προπονητής που γνωρίζει το μπάσκετ που οδηγεί στην κατάκτηση τίτλων. Αυτό το στυλ παιχνιδιού είναι κάτι που ο ίδιος ο Ναν λατρεύει. Η συνεργασία με έναν τέτοιο προπονητή τον κάνει να αισθάνεται πολύ καλά και δηλώνει έτοιμος για τις προκλήσεις που έρχονται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta