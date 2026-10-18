Ομπράντοβιτς: «Πολύ σημαντική η επιστροφή Ναν και Σλούκα»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Περιστερίου με σκορ 95-75 στο «T-Center», σημειώνοντας την τρίτη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες στη φετινή GBL. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του «τριφυλλιού», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προέβη σε δηλώσεις, εστιάζοντας στην επιστροφή σημαντικών παικτών και στην προσέγγιση της ομάδας μετά την πρώτη ήττα στην EuroLeague.

Η νίκη επί του Περιστερίου και το σερί στην GBL

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στο πρωτάθλημα της GBL, κατακτώντας μια σημαντική νίκη απέναντι στο Περιστέρι. Το τελικό σκορ 95-75 στο «T-Center» επισφράγισε την κυριαρχία της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Με αυτή την επικράτηση, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3/3 στη φετινή διοργάνωση, διατηρώντας το αήττητο σερί του στην εγχώρια λίγκα. Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ένα κλίμα όπου η ομάδα έδειξε την αγωνιστική της ετοιμότητα και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος.

Η επιστροφή των Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα

Ένα από τα βασικά σημεία των δηλώσεων του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν η επάνοδος στην αγωνιστική δράση δύο πολύτιμων παικτών, του Κέντρικ Ναν και του Κώστα Σλούκα. Ο Σέρβος προπονητής υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της παρουσίας τους για την ομάδα.

Σύμφωνα με τον Ομπράντοβιτς, οι δύο αθλητές αγωνίστηκαν για πρώτη φορά μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επιστροφή τους θεωρείται κομβική για την ενίσχυση του ρόστερ και την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης του Παναθηναϊκού στις επικείμενες αναμετρήσεις.

Η αγωνιστική τους κατάσταση και η επιθυμία για παιχνίδι

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην κατάσταση των Ναν και Σλούκα, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα προπονούνταν πολύ καλά. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με τη μεγάλη τους επιθυμία να αγωνιστούν, αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό σημάδι για την ομάδα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε πως η ποιότητα των δύο παικτών είναι δεδομένη, γεγονός που καθιστά την επιστροφή τους ακόμα πιο σημαντική. Η παρουσία τους στο παρκέ προσδίδει βάθος και λύσεις στο παιχνίδι του «τριφυλλιού», τόσο στην επίθεση όσο και στην οργάνωση.

Η αντίδραση μετά την ήττα στη Euroleague

Ο Σέρβος τεχνικός ρωτήθηκε και για την αντίδραση της ομάδας μετά την πρώτη της ήττα στη EuroLeague, η οποία σημειώθηκε απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως η ήττα είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι της αθλητικής ζωής.

«Δεν έχει σημασία ότι ήταν η πρώτη ήττα. Αυτό είναι μέρος της ζωής μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής. Ο ίδιος έδωσε έμφαση στο πιο ουσιαστικό κομμάτι, που είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αγωνίζεται η ομάδα σε κάθε παιχνίδι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Η φιλοσοφία του προπονητή για τις αγωνιστικές προκλήσεις

Η προσέγγιση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις αγωνιστικές προκλήσεις και τις αναποδιές είναι σαφής. Ο προπονητής εστιάζει στην εκμάθηση και τη βελτίωση μέσα από κάθε εμπειρία, είτε αυτή είναι νίκη είτε ήττα. Η φιλοσοφία του επικεντρώνεται στην αδιάκοπη προσπάθεια για κατανόηση και εφαρμογή του σωστού αγωνιστικού πλάνου.

Η δήλωσή του περί του ότι οι ήττες είναι «μέρος της ζωής» υποδηλώνει μια ρεαλιστική και ψύχραιμη αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων, με στόχο πάντα την εξέλιξη της ομάδας. Η έμφαση στην κατανόηση του τρόπου παιχνιδιού αποτελεί βασικό πυλώνα της προπονητικής του φιλοσοφίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta