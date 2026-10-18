Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τη νίκη του Ολυμπιακού και την κατάσταση του Γιαν Μοντέρο

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στην Greek Basketball League, καταγράφοντας την τρίτη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Μετά το πέρας της αναμέτρησης με τους Βίκος Φαlcons, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την απόδοση της ομάδας του και την κατάσταση των παικτών, με ιδιαίτερη αναφορά στον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε.

Η νίκη του Ολυμπιακού στην Greek Basketball League

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν των Βίκος Φαlcons με σκορ 79-68, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Η ομάδα του Ολυμπιακού έδειξε την ανωτερότητά της, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό «διπλό» στην έδρα των αντιπάλων της.

Με αυτή την επικράτηση, ο Ολυμπιακός διατηρεί το αήττητο σερί του στην εγχώρια διοργάνωση, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε τρεις αναμετρήσεις. Παρά την καλή εμφάνιση των Βίκος Φαlcons, οι Πειραιώτες κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τον αγώνα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη λήξη του παιχνιδιού, υπογράμμισε την προτεραιότητα της ομάδας του να αποφύγει τραυματισμούς. «Θέλαμε να παίξουμε και να μη τραυματιστεί κανείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωματικής ακεραιότητας των αθλητών.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η ομάδα αγωνίστηκε μετά από δύο παρατάσεις σε προηγούμενο παιχνίδι, ενώ σημείωσε πως 7-8 παίκτες δεν ήρθαν στον συγκεκριμένο αγώνα. Επίσης, τόνισε ότι κάποιοι παίκτες έπαιζαν για πρώτη φορά μεταξύ τους. «Το ζητούμενο ήταν να κερδίσουμε», επανέλαβε ο Μπαρτζώκας, ενώ συνεχάρη τους Βίκος Φαlcons για την «καταπληκτική εμφάνιση» και τις «πολύ καλές συνθήκες στο γήπεδο για μπάσκετ».

Η κατάσταση του Γιαν Μοντέρο και το πρόγραμμα της ομάδας

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν η απουσία του Γιαν Μοντέρο από την αναμέτρηση. Ο προπονητής ενημέρωσε πως ο παίκτης αναμενόταν να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. «Θα πήγαινε για μαγνητική», είπε ο Μπαρτζώκας, δίνοντας μια εικόνα για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διευκρίνισε επίσης ότι η ομάδα επέστρεψε στις 7 το πρωί του Σαββάτου, υποδηλώνοντας ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Παρά την απουσία του Μοντέρο, ο προπονητής εξέφρασε την αισιοδοξία του, δηλώνοντας: «Κανείς δεν έχει κάτι σοβαρό». Η ομάδα θα προπονηθεί εντατικά για να είναι έτοιμη για την επόμενη αναμέτρηση, η οποία έχει οριστεί για την Παρασκευή, κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Προκλήσεις και προσαρμογή στο αγωνιστικό πρόγραμμα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στις γενικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα λόγω του φορτωμένου αγωνιστικού προγράμματος. «Δεν παραπονιόμαστε, αυτή είναι η κατάσταση με το πρόγραμμα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας να προσαρμοστεί στις συνθήκες.

Η ομάδα επικεντρώνεται πλέον στην προετοιμασία για τον επόμενο κρίσιμο αγώνα της, διατηρώντας την εστίαση στους στόχους της, παρά τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν από τις απουσίες ή το βεβαρυμένο πρόγραμμα των αγώνων. Η δήλωση του προπονητή υπογραμμίζει την επαγγελματική προσέγγιση και την απουσία δικαιολογιών απέναντι στις απαιτήσεις της αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta