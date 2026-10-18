Η βαθμολογία της GBL μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα της GBL, έχοντας καταγράψει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε χθες, 17 Οκτωβρίου, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις στους φιλάθλους του μπάσκετ. Μετά το πέρας των αναμετρήσεων, οι ομάδες στρέφονται πλέον στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις που ακολουθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο ανάλογες επιτυχίες.

Αήττητοι οι «αιώνιοι» στην κορυφή της GBL

Οι δύο κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, κατάφεραν να διατηρήσουν το απόλυτο των νικών τους, κάνοντας το 3/3 στη φετινή GBL. Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ένα επιτυχημένο πέρασμα από τα Ιωάννινα, όπου αντιμετώπισε τους Βίκος Falcons σε μία δύσκολη αναμέτρηση εκτός έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της τοπικής ομάδας με τελικό σκορ 68-79, προσθέτοντας έτσι μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό τους και διατηρώντας το αήττητο σερί τους στην GBL, δείχνοντας σταθερότητα στην απόδοσή τους.

Αντίστοιχα, το «τριφύλλι» του Παναθηναϊκού υποδέχθηκε το Περιστέρι στο «T-Center» σε ένα παιχνίδι που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η ομάδα του Παναθηναϊκού κατάφερε να υποτάξει το Περιστέρι με μία εμφατική νίκη, καθώς το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 95-75. Με αυτή την επικράτηση, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε επίσης το 3/3 στη φετινή διοργάνωση, συνεχίζοντας την πορεία του χωρίς ήττα και δείχνοντας την αγωνιστική του ετοιμότητα.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής

Πέρα από τις αναμετρήσεις των πρωτοπόρων, η τρίτη αγωνιστική της GBL περιλάμβανε και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια σε διάφορα γήπεδα της χώρας, τα οποία πρόσφεραν πλούσιο θέαμα. Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Μύκονο σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε με νίκη της ΑΕΚ με σκορ 84-79, σε μία αναμέτρηση με αρκετές εναλλαγές στο σκορ. Σε μία άλλη αναμέτρηση, ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να φεύγει νικήτρια από το νησί με 84-88, σε ένα παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον.

Η Δόξα Λευκάδας Elabet φιλοξένησε τον Προμηθέα Πάτρας, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην κυριολεξία στον πόντο, με τον Προμηθέα να παίρνει τη νίκη με 79-80, δείχνοντας χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά. Ο Ηρακλής επικράτησε της Καρδίτσας με 71-53, σε μία αναμέτρηση όπου επέβαλε τον ρυθμό του, ενώ ο Άρης σημείωσε νίκη επί του Αμαρουσίου με 74-57, παρουσιάζοντας μία σταθερή απόδοση. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις συνέβαλαν στο πλούσιο θέαμα και τις συγκινήσεις που χαρακτήρισαν την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, διαμορφώνοντας τη νέα βαθμολογική κατάταξη.

Στροφή στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων

Με την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής της GBL, οι ομάδες πλέον στρέφουν την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ερχόμενη εβδομάδα θα βρει πολλούς συλλόγους να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκπροσωπώντας επάξια το ελληνικό μπάσκετ σε διεθνείς διοργανώσεις. Οι αναμετρήσεις της GBL προσέφεραν μια καλή προετοιμασία και έναν πρώτο δείκτη της αγωνιστικής κατάστασης των ομάδων πριν από τις κρίσιμες ευρωπαϊκές μάχες, όπου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ισχυρούς αντιπάλους.

Η βαθμολογία έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, αήττητοι, θέτοντας τις βάσεις για μία επιτυχημένη σεζόν. Οι υπόλοιπες ομάδες προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους και να διεκδικήσουν τις καλύτερες δυνατές θέσεις στον πίνακα, καθώς το πρωτάθλημα βρίσκεται ακόμα στην αρχή του, αλλά έχει ήδη προσφέρει σημαντικές αναμετρήσεις και αποτελέσματα που προδιαγράφουν μία συναρπαστική συνέχεια. Η αγωνιστική δράση αναμένεται να κορυφωθεί τόσο εντός συνόρων όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta