Ο γιος του Ρομπίνιο έκανε ντεμπούτο στη Serie A, ο πατέρας του στη φυλακή

Ο Ρομπίνιο Τζούνιορ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, τη Serie A, φορώντας τη φανέλα της Τζένοα. Η πρώτη αυτή εμφάνιση στο Calcio έρχεται σε μια περίοδο που ο πατέρας του, ο άλλοτε σπουδαίος Βραζιλιάνος άσος Ρομπίνιο, βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής στη Βραζιλία. Παρά την προσωπική του κατάσταση, ο πατέρας φέρεται να είναι περήφανος για την πορεία του γιου του.

Το ντεμπούτο στη Serie A

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός, Ρομπίνιο Τζούνιορ, έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στη Serie A το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης της Τζένοα με τη Ρόμα, η οποία διεξήχθη στο Ολίμπικο και έληξε με ήττα 2-0 για την ομάδα του.

Αυτή η συμμετοχή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της πορείας του νεαρού ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη. Ο Ρομπίνιο Τζούνιορ βρίσκεται στην Ιταλία από το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Σάντος. Η συμφωνία προβλέπει δανεισμό έως το θέρος του 2027, με οψιόν αγοράς που ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η εντυπωσιακή πορεία στην Primavera

Πριν από το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ είχε ήδη δείξει τις ικανότητές του στο πρωτάθλημα Νέων, την Primavera, με τη φανέλα της Τζένοα. Υπό την καθοδήγηση του Μίμο Κρισίτο, ο νεαρός άσος έχει ξεκινήσει δυναμικά, καταγράφοντας 3 γκολ και μία ασίστ στα πρώτα τρία παιχνίδια.

Μάλιστα, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ πρωταγωνίστησε στη νίκη της ομάδας του με 1-3 επί της αντίστοιχης της Γιουβέντους, συμβάλλοντας με ένα γκολ και μία ασίστ. Οι εμφανίσεις του αυτές έπεισαν τον τεχνικό της πρώτης ομάδας της Τζένοα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι, να τον συμπεριλάβει στην αποστολή και να του δώσει χρόνο συμμετοχής.

Η εμπιστοσύνη του Ντανιέλε Ντε Ρόσι

Ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι, ο οποίος είναι ο εμβληματικός πρώην αρχηγός της Ρόμα και νυν τεχνικός των Ροσομπλού, είχε χρησιμοποιήσει τον Ρομπίνιο Τζούνιορ και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, τον είχε εμπιστευτεί ως βασικό σε φιλικό παιχνίδι με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου, δείχνοντας από τότε την πίστη του στις δυνατότητές του.

Σε συνέντευξή του στην Gazzetta Dello Sport, ο Ντε Ρόσι δήλωσε για τον νεαρό παίκτη: «Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Δεν τον γνώριζα, πρόκειται για μια κίνηση που αφορά περισσότερο το μέλλον, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση». Πρόσθεσε επίσης ότι ο Ρομπίνιο Τζούνιορ «κάνει χρήσιμα και έξυπνα πράγματα. Χρειάζεται σωματική ενδυνάμωση, αλλά ξέρει πώς να στέκεται στο γήπεδο. Μερικές φορές δίνουμε υπερβολική έμφαση στο σωματικό κομμάτι και ξεχνάμε τα υπόλοιπα. Στο μέλλον θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτά τα παιδιά, και τα φιλικά παιχνίδια γίνονται ακριβώς για εκείνους – για όσους δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής ή αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας».

Η κατάσταση του πατέρα, Ρομπίνιο

Ενώ ο γιος του ξεκινά την ευρωπαϊκή του καριέρα, ο πατέρας του, Ρομπίνιο, παραμένει κρατούμενος στη Βραζιλία. Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος άσος, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες μεγάλων συλλόγων όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μίλαν και η Μάντσεστερ Σίτι, εκτίει μέρος της ποινής του.

Ο Ρομπίνιο βρίσκεται στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης της Λιμέιρα, έχοντας καταδικαστεί σε ποινή 9 ετών. Η ποινή του επιβλήθηκε για συμμετοχή σε ομαδικό βιασμό, ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το 2013 στο Μιλάνο. Παρά την κατάσταση αυτή, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής καμαρώνει για τις επιτυχίες του παιδιού του.

Πιθανή κλήση στην εθνική Ιταλίας

Οι προοπτικές του Ρομπίνιο Τζούνιορ δεν περιορίζονται μόνο στο επίπεδο των συλλόγων. Λόγω της ιταλικής καταγωγής της μητέρας του, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει αποκτήσει διπλή υπηκοότητα, γεγονός που του ανοίγει τον δρόμο για διεθνείς συμμετοχές με την Ιταλία.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι, έχει ήδη συμπεριλάβει τον Ρομπίνιο Τζούνιορ στη λίστα των νεαρών παικτών που παρακολουθεί στενά. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, στο μέλλον ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός να εκπροσωπήσει τη «Σκουάντρα Ατζούρα» σε διεθνείς διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta