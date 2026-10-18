Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα επιβεβαίωσε την επέκταση της Euroleague

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο CEO και πρόεδρος της EuroLeague, επιβεβαίωσε την επέκταση και την αναδιάρθρωση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι σημαντικές αυτές αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από την αγωνιστική περίοδο 2027/28. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η EuroLeague θα διευρυνθεί από 20 σε 24 ομάδες, υιοθετώντας ταυτόχρονα ένα διαφορετικό μοντέλο διεξαγωγής που περιλαμβάνει τον διαχωρισμό σε δύο περιφέρειες.

Οι βασικές αλλαγές στη δομή της Euroleague

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ως επικεφαλής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μίλησε σε σερβικό μέσο, συγκεκριμένα στην εκπομπή «Radar Forum» της Σερβίας, όπου και αποκάλυψε τα πλάνα για τη νέα δομή. Οι δηλώσεις του επιβεβαιώνουν ότι η EuroLeague βρίσκεται σε τροχιά αναδιάρθρωσης, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του θεσμού.

Το σημερινό σύστημα διεξαγωγής, στο οποίο κάθε ομάδα τίθεται αντιμέτωπη με όλες τις υπόλοιπες, αναμένεται να αντικατασταθεί πλήρως. Η νέα δομή που εξετάζεται προβλέπει τον διαχωρισμό των συμμετεχόντων σε δύο περιφέρειες, μια αλλαγή που θα επηρεάσει άμεσα το αγωνιστικό καλεντάρι και τη φιλοσοφία της διοργάνωσης.

Αυτή η σημαντική μεταβολή στο φορμάτ έχει ως στόχο να προσφέρει νέα δεδομένα και να ενισχύσει το ενδιαφέρον, καθώς η διοργάνωση προχωρά στα επόμενα βήματά της, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος της EuroLeague.

Επέκταση σε 24 ομάδες και νέα αγωνιστική μορφή

Ένα από τα κεντρικά σημεία των επερχόμενων αλλαγών είναι η διεύρυνση της EuroLeague, με τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων να αυξάνεται από τις 20 που είναι σήμερα, στις 24. Η επέκταση αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή από την αγωνιστική περίοδο 2027/28.

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα εξήγησε τη νέα φιλοσοφία, δηλώνοντας: «Τα επόμενα βήματα για τη EuroLeague είναι η επέκταση και τα franchises. Την επόμενη χρονιά αλλάζουμε το φορμάτ από τις 20 ομάδες όπως είναι σήμερα, όπου όλοι παίζουν με όλους, σε 24 ομάδες, με ουσιαστικά δύο περιφέρειες. Δεν έχουμε καθορίσει ακόμη τα κριτήρια με τα οποία θα δημιουργηθούν αυτές οι περιφέρειες».

Η δημιουργία δύο περιφερειών αναμένεται να διαμορφώσει ένα διαφορετικό αγωνιστικό τοπίο, με νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν. Η ακριβής διαμόρφωση των κριτηρίων για τις περιφέρειες παραμένει προς καθορισμό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της διοργάνωσης.

Το ενδιαφέρον για την απόκτηση franchises

Παράλληλα με την επέκταση, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα αναφέρθηκε και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για την απόκτηση franchises. Πολλοί σύλλογοι, τόσο από το EuroCup όσο και εκτός αυτού, έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ενταχθούν στο δυναμικό της EuroLeague.

Ο πάλαι ποτέ Σέρβος θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ τόνισε ότι «Τα franchises έρχονται επίσης. Έχουμε πολλά αιτήματα, πολλές προτάσεις, ορισμένες ομάδες προέρχονται από το EuroCup και άλλες εκτός αυτού. Μας έχουν καταθέσει δεσμευτικές προτάσεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να γίνουν μέλη της EuroLeague στο μέλλον».

Αυτή η πληθώρα αιτημάτων και δεσμευτικών προτάσεων υπογραμμίζει την ελκυστικότητα της διοργάνωσης και την επιθυμία πολλών συλλόγων να αποτελέσουν μέρος του νέου, διευρυμένου σχήματος.

Η ελληνική διάσταση: Η περίπτωση του ΠΑΟΚ

Οι εξελίξεις αυτές στη EuroLeague αφορούν άμεσα και τον ελληνικό χώρο. Ειδικότερα, ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις υποψήφιες ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση ενός franchise στη διευρυμένη διοργάνωση.

Η πιθανή ένταξη του ΠΑΟΚ στο νέο φορμάτ της EuroLeague αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τον σύλλογο και το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα, καθώς προσφέρει μια νέα προοπτική συμμετοχής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Το ενδιαφέρον από συλλόγους όπως ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει τη δυναμική της EuroLeague και την προσέλκυση που ασκεί το νέο μοντέλο διεξαγωγής, το οποίο αναμένεται να φέρει αλλαγές από την αγωνιστική περίοδο 2027/28.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta