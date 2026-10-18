Ανησυχία προέκυψε στον Παναθηναϊκό με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ο Γάλλος φόργουορντ τραυματίστηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση με το Περιστέρι Betsson. Ο παίκτης δέχθηκε χτύπημα στη δεξιά κνήμη, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να επιστρέψει στο παιχνίδι για το δεύτερο μέρος.

Το απρόοπτο στον αγώνα

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, βασικό στέλεχος της ομάδας του Παναθηναϊκού, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με το Περιστέρι Betsson. Το χτύπημα που δέχθηκε ο Γάλλος φόργουορντ εντοπίστηκε στη δεξιά κνήμη του, προκαλώντας άμεσα προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο των «πράσινων».

Εξαιτίας αυτού του απρόοπτου, ο Γιαμπουσέλε δεν κατάφερε να αγωνιστεί στο δεύτερο μισό του αγώνα. Η απουσία του ήταν αισθητή, καθώς η ομάδα κλήθηκε να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς την παρουσία του Γάλλου άσου στο παρκέ για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Η προφύλαξη του παίκτη

Με τον Παναθηναϊκό να έχει εξασφαλίσει από νωρίς μία διαφορά ασφαλείας στον αγώνα απέναντι στο Περιστέρι Betsson, οι άνθρωποι της ομάδας έκριναν πως δεν συντρέχει λόγος να ρισκάρουν την κατάσταση της υγείας του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Για αυτόν τον λόγο, προτίμησαν να τον προφυλάξουν και να μην τον χρησιμοποιήσουν στο δεύτερο ημίχρονο.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης του τραυματισμού του παίκτη. Η προφύλαξη του Γάλλου πάουερ φόργουορντ κρίθηκε αναγκαία ενόψει και των επόμενων κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν για τον Παναθηναϊκό, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή κατάσταση του αθλητή.

Προηγούμενο χτύπημα στην ίδια περιοχή

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χτύπημα που δέχθηκε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στη δεξιά κνήμη δεν ήταν το πρώτο στην ίδια περιοχή. Ο Γάλλος φόργουορντ είχε δεχθεί χτύπημα στο ίδιο σημείο και σε προηγούμενη αναμέτρηση, συγκεκριμένα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αυτή η επανάληψη του τραυματισμού στην ίδια περιοχή ενέτεινε την ανησυχία στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, οδηγώντας στην απόφαση να μην ρισκάρουν την επιστροφή του στο παιχνίδι με το Περιστέρι Betsson και να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για ανάρρωση.

Η στατιστική του Γιαμπουσέλε πριν τον τραυματισμό

Μέχρι τη στιγμή του τραυματισμού του, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είχε προλάβει να προσφέρει στην ομάδα του για 8 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Παρόλο που ο χρόνος συμμετοχής του ήταν περιορισμένος, ο παίκτης είχε ήδη καταγράψει σημαντικά στατιστικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος φόργουορντ είχε σημειώσει 3 πόντους, ευστοχώντας σε ένα τρίποντο με ποσοστό 1/1. Παράλληλα, είχε συνεισφέρει με 2 ριμπάουντ και μία τάπα, δείχνοντας την παρουσία του στο παρκέ πριν από το απρόοπτο συμβάν.

Η επόμενη αναμέτρηση

Η προφύλαξη του Γκέρσον Γιαμπουσέλε κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική ενόψει του επικείμενου αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια σε μία κρίσιμη αναμέτρηση που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Οκτωβρίου 2026, στις 21:15.

Η παρουσία του Γάλλου φόργουορντ θεωρείται κομβική για την ομάδα σε τέτοιου είδους ευρωπαϊκούς αγώνες, καθιστώντας την απόφαση για την προστασία του παίκτη από περαιτέρω επιβάρυνση, μία στρατηγική κίνηση για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko, Gazzetta