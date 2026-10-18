Ο Παναγιώτης Γκιώνης αισιόδοξος για την 7η συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Παναγιώτης Γκιώνης, κορυφαίος Έλληνας αθλητής του πινγκ πονγκ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την διεκδίκηση της 7ης παρουσίας του σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η αισιοδοξία αυτή εκφράστηκε μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στη Λιουμπλιάνα. Ο αθλητής επέστρεψε στην Αθήνα και μίλησε για την πορεία του και τους μελλοντικούς του στόχους.

Η σημασία της παρουσίας στη Λιουμπλιάνα

Το πλασάρισμα του Παναγιώτη Γκιώνη στις θέσεις 9-16 του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος απέκτησε ξεχωριστή σημασία και αξία. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η παρουσία δεν αποτιμάται το ίδιο με άλλες προηγούμενες στην πρώτη 16άδα, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένη αθλητικά ηλικία.

Επιπλέον, η συμμετοχή του αυτή σηματοδοτεί την ουσιαστική έναρξη της προσπάθειάς του για την επίτευξη του ρεκόρ της 7ης συμμετοχής του σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι επιδόσεις του στη Λιουμπλιάνα θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία του προς αυτόν τον υψηλό στόχο.

Ο δρόμος για το Λος Άντζελες

Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Παναγιώτης Γκιώνης μίλησε στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., δηλώνοντας ότι στη Λιουμπλιάνα παρουσιάστηκε στην αγωνιστική κατάσταση που επιθυμούσε. Οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα σε αυτό το χρονικό σημείο του προσθέτουν δύναμη και αισιοδοξία στον δύσβατο δρόμο για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Ο «χάλκινος» πρωταθλητής Ευρώπης του απλού το 2013 επισήμανε ότι κινείται από τώρα στον στόχο του, καθώς επιθυμεί να τον κυνηγήσει κυρίως μέσω της ranking list. Θεωρεί ότι έχει περισσότερες πιθανότητες για πρόκριση από τον διεθνή πίνακα αξιολόγησης, παρά από το προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο χαρακτήρισε ως μία πολύ δύσκολη διοργάνωση που απαιτεί εξαιρετική φυσική κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, στα επόμενα δύο χρόνια θα επιδιώξει τη συλλογή βαθμών.

«Πάντως ναι, με βάση τις εμφανίσεις μου στη Λιουμπλιάνα, από τις οποίες θα έχω και κάποιους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη, παίρνω επιπλέον ώθηση για το Λος Άντζελες. Έχω γερό κίνητρο και αισιοδοξώ για την προσπάθειά μου», πρόσθεσε ο αθλητής.

Ικανοποίηση και ανάμικτα συναισθήματα

Ο πολύπειρος αμυντικός αθλητής εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του από την πορεία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η είσοδος στη 16άδα ήταν για εκείνον μία επιτυχία και ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Ο πρώτος του στόχος ήταν η πρόκριση στους 32, προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

Αυτή η εξασφάλιση συμμετοχής στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027 είναι σημαντική, καθώς μέσα από μία τέτοια διοργάνωση μπορεί, με ένα καλό πλασάρισμα, να διεκδικήσει πολλούς βαθμούς που θα τον βοηθήσουν στην προσπάθεια πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ως εκ τούτου, η είσοδος στους 16 τον έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο.

Παρά τη χαρά του, ο Γκιώνης παραδέχτηκε ότι δημιουργούνται και κάπως ανάμικτα συναισθήματα, καθώς μένει και μία πίκρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στον πολύ σημαντικό αγώνα για την πρόκριση στα προημιτελικά, ο ίδιος ήταν κάπως κατώτερος των προσδοκιών.

Η αναμέτρηση για τα προημιτελικά

Ο Έλληνας πρωταθλητής ομολόγησε ότι ο αντίπαλός του, Σέλμπεργκ, ήταν πολύ δυνατός και βρίσκεται πλέον σε άλλο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της 16ης Οκτωβρίου, φάνηκε επίσης έντονα η διαφορά ηλικίας μεταξύ των δύο αθλητών.

Ωστόσο, ο Παναγιώτης Γκιώνης δήλωσε ότι δεν παραπονιέται, καθώς νιώθει μεγάλη χαρά με τον ατομικό του απολογισμό. Το γεγονός ότι κατάφερε άλλη μια φορά να συγκαταλέγεται στους 16 καλύτερους της Ευρώπης του δίνει δύναμη και πίστη για τη συνέχεια της πορείας του.

Επόμενα βήματα

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων και την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Παναγιώτης Γκιώνης θα ξεκουραστεί το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Τη Δευτέρα, ο αθλητής αναμένεται να συνεχίσει τις προπονήσεις του ή να προγραμματίσει τα επόμενα βήματά του, αν και το κείμενο της πηγής διακόπτεται σε αυτό το σημείο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta