Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό παιχνίδι

Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά σε μία εξαιρετικά απαιτητική αποστολή το βράδυ της Τρίτης, καθώς αναμετράται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ. Το παιχνίδι αυτό χαρακτηρίζεται ως το δυσκολότερο που έχει να δώσει η Ένωση στη League Phase του Champions League. Ο Δημήτρης Βέργος αναλύει το δύσκολο έργο της ομάδας και τις εμπειρίες που χτίζει σε αυτό το επίπεδο της διοργάνωσης.

Η μεγάλη πρόκληση στο Έτιχαντ

Η Ένωση καλείται να δώσει αντικειμενικά το πιο δύσκολο παιχνίδι της στο πλαίσιο της League Phase του Champions League. Ο αντίπαλός της είναι η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της πρόκλησης.

Για να καταφέρει κάτι σε αυτή την αναμέτρηση, η ΑΕΚ θα χρειαστεί τεράστια ενέργεια και φοβερή συγκέντρωση από το πρώτο ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Επιπλέον, απαιτείται τρομερή πίστη στο πλάνο του προπονητή, ενώ θα πρέπει να βοηθήσουν και όλες οι συγκυρίες. Η επίτευξη όλων αυτών μαζί δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο, καθώς η αποστολή απαιτεί μία «υπέρβαση της υπέρβασης».

Η σκληρή πραγματικότητα του Champions League

Αυτή είναι η πραγματικότητα της διοργάνωσης του Champions League. Από τη στιγμή που μία ομάδα συμμετέχει σε αυτή, γνωρίζει εξ αρχής ότι θα συναντήσει πολύ μεγάλα εμπόδια. Θα αναμετρηθεί με τους καλύτερους της Ευρώπης και θα κληθεί να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες βραδιές, στις οποίες θα δοκιμαστεί.

Το επίπεδο της διοργάνωσης είναι τόσο ψηλό που δεν επιτρέπει λάθη. Αυτό το βίωσε η ΑΕΚ πριν από μερικές ημέρες στο Στάμφορντ Μπριτζ, όπου, παρότι τα έκανε όλα καλά για 65 λεπτά, αυτό δεν έφτανε, γνωρίζοντας την ήττα από τη Σαχτάρ. Όλα αυτά, ωστόσο, αποτελούν εμπειρίες που η ΑΕΚ χτίζει τη μία πάνω στην άλλη, εμπειρίες απαραίτητες για το παρόν και το μέλλον της ομάδας.

Η τακτική προσέγγιση του Μάρκο Νίκολιτς

Το πιο σημαντικό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι η συνεπής παρουσία. Ο Δικέφαλος, έχοντας επανέλθει δυναμικά στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη από πέρυσι, πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που θα προσεγγίσει τακτικά το παιχνίδι στο Έτιχαντ ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς.

Η δυσκολία της αναμέτρησης είναι τέτοια που μάλλον απαιτεί την ισχυροποίηση της μεσαίας γραμμής με έναν επιπλέον παίκτη. Αυτό σημαίνει ένα τακτικό πλάνο ανάλογο με εκείνα που είχε καταστρώσει ο Σέρβος τεχνικός στις μεγάλες εκτός έδρας επιτυχίες της ομάδας με τη Φιορεντίνα και τη Σάμσουνσπορ.

Ένταση, ταχύτητα και η ποιότητα του αντιπάλου

Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, θα χρειαστούν κι άλλα στοιχεία πέρα από την τακτική. Η ένταση και η ταχύτητα του παιχνιδιού αναμένεται να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα επίπεδα και εκεί είναι το ζητούμενο, το πόσο μπορεί κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις.

Πριν από κάποια χρόνια, στο σπουδαίο διπλό στο Μπράιτον, η ΑΕΚ είχε ακολουθήσει αυτόν τον ρυθμό της Πρέμιερ Λιγκ. Ωστόσο, στην τρέχουσα αναμέτρηση, η ομάδα έχει να αντιμετωπίσει την ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα του αντιπάλου. Αυτό κάνει τη βραδιά να φαντάζει με ένα «βουνό» πριν καν ξεκινήσει, με παίκτες όπως ο Χάαλαντ, ο Ντοκού, ο Φόντεν και ο Τσερκί να συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απειλητικό σύνολο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta