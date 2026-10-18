Η ΑΕΚ προπονήθηκε στο «σπίτι» της Μάντσεστερ Σίτι ενόψει του Champions League

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο Μάντσεστερ, όπου πραγματοποίησε την προπόνησή της στο αθλητικό κέντρο της Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την επικείμενη αναμέτρηση. Η ομάδα των «κιτρινόμαυρων» ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» την Τρίτη (20/10).

Ο αγώνας εντάσσεται στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αποτελώντας μια σημαντική ευρωπαϊκή δοκιμασία για την ελληνική ομάδα. Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν παρούσα, καταγράφοντας στιγμές από την προετοιμασία των παικτών.

Η άφιξη στο Μάντσεστερ και η προετοιμασία

Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο Μάντσεστερ από το μεσημέρι του Σαββάτου, ξεκινώντας άμεσα την προσαρμογή της στις συνθήκες της αγγλικής πόλης. Η άφιξη αυτή σηματοδότησε την έναρξη της τελικής φάσης της προετοιμασίας επί αγγλικού εδάφους, ενόψει του κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποίησε την προπόνησή της. Η συγκεκριμένη προπόνηση έλαβε χώρα στο αθλητικό κέντρο του αγγλικού συλλόγου, προσφέροντας στους παίκτες την ευκαιρία να δουλέψουν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.

Η αναμέτρηση στο «Έτιχαντ»

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να κοντράρει τις δυνάμεις της με την Μάντσεστερ Σίτι σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Έτιχαντ», την έδρα της αγγλικής ομάδας, την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ένα παιχνίδι που φέρνει τους «κιτρινόμαυρους» αντιμέτωπους με έναν ισχυρό αντίπαλο. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής τους πορείας στη διοργάνωση.

Η προπόνηση στο αθλητικό κέντρο της Σίτι

Οι παίκτες της ΑΕΚ προπονήθηκαν εντατικά στο αθλητικό κέντρο της Μάντσεστερ Σίτι, συνεχίζοντας τη δουλειά τους μακριά από την Ελλάδα. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου για την προετοιμασία υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στην κάθε λεπτομέρεια ενόψει του αγώνα.

Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, η ομάδα αφοσιώθηκε στην προετοιμασία της, με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στην απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Οι προπονητικές ασκήσεις επικεντρώθηκαν στην τακτική και τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών.

Το βίντεο του ΑΕΚ TV

Η κάμερα του ΑΕΚ TV βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Μάντσεστερ Σίτι και κατέγραψε αποκλειστικές στιγμές από την προπόνηση της ομάδας. Το υλικό αυτό προσφέρει μια εσωτερική ματιά στην προετοιμασία των παικτών, λίγο πριν τη σπουδαία αναμέτρηση.

Μέσω του βίντεο, οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εικόνες από την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών. Αυτή η καταγραφή επιτρέπει στους υποστηρικτές να νιώσουν πιο κοντά στην ομάδα και να ενημερωθούν για την κατάσταση των παικτών.

Το προηγούμενο αποτέλεσμα και η συνέχεια

Η ΑΕΚ προέρχεται από ήττα με σκορ 3-1 από την Σαχτάρ, γεγονός που καθιστά την επερχόμενη αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Σίτι ακόμα πιο σημαντική για την πορεία της στην διοργάνωση. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί το προηγούμενο αποτέλεσμα και να επικεντρωθεί στον επόμενο αγώνα.

Οι «κιτρινόμαυροι» ετοιμάζονται να κοντράρουν τις δυνάμεις τους με την αγγλική ομάδα, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας εξαρτάται από την απόδοσή τους σε τέτοιες απαιτητικές αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko