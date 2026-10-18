Παναθηναϊκός: Επιστροφές Ναν και Σλούκα ενόψει αναμέτρησης με το Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ομάδα του Περιστερίου σε μια σημαντική αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από δύο μεγάλες επιστροφές στο ρόστερ των «πρασίνων», καθώς ο Κέντρικ Ναν και ο Κώστας Σλούκας συμπεριλήφθηκαν στην 12άδα της ομάδας. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου, στις 13:00, στο «Telekom Center Athens», το οποίο θα παραμείνει κεκλεισμένων των θυρών.

Οι επιστροφές των Ναν και Σλούκα

Η επανένταξη των Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα στην αγωνιστική δράση επισημοποιήθηκε, καθώς και οι δύο παίκτες τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η παρουσία τους στην 12άδα σηματοδοτεί την πλήρη αποκατάσταση από τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει σημαντικά τον Παναθηναϊκό ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών του στο πρωτάθλημα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, είχε αντιμετωπίσει έναν τραυματισμό στο γόνατο, γεγονός που τον ανάγκασε να μείνει εκτός της προετοιμασίας της ομάδας. Η απουσία του από την αρχική φάση της σεζόν είχε δημιουργήσει ανησυχία, ωστόσο πλέον ο παίκτης είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Η επιστροφή του αποτελεί μια σημαντική προσθήκη για την ομάδα, προσφέροντας εμπειρία και ηγετικές ικανότητες στο παρκέ.

Το πρόβλημα υγείας του Κέντρικ Ναν

Αντίστοιχα, ο Κέντρικ Ναν είχε επίσης αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στο γόνατο, το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων. Ο τραυματισμός αυτός τον είχε θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης από τον περασμένο Αύγουστο, επηρεάζοντας την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Με την πλήρη αποκατάσταση του Ναν, η ομάδα του Παναθηναϊκού αποκτά έναν ακόμα σημαντικό παίκτη στο ρόστερ της.

Πλέον, με την επιστροφή και των δύο αθλητών, άπαντες οι διαθέσιμοι παίκτες θα είναι παρόντες για τα επερχόμενα ματς του τριφυλλιού. Η ταυτόχρονη επανένταξη του Σλούκα και του Ναν προσδίδει μεγαλύτερο βάθος και περισσότερες επιλογές στον προπονητή, καθώς η ομάδα συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Οι απουσίες από την 12άδα και τη λίστα

Παρά τις θετικές εξελίξεις με τις επιστροφές, υπήρξαν και απουσίες από την τελική 12άδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με το Περιστέρι. Συγκεκριμένα, εκτός της αποστολής έμειναν οι Ματίας Λεσόρ και Ίζακ Μπόνγκα. Οι δύο αυτοί παίκτες δεν συμπεριλήφθηκαν στην επιλογή του προπονητή για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Επιπλέον, δύο ακόμα παίκτες, ο Τζέριαν Γκραντ και ο Μουστάφα Φαλ, δεν υπολογίζονται για τα παιχνίδια της GBL έως και το τέλος του α' γύρου του πρωταθλήματος. Οι συγκεκριμένοι αθλητές βρίσκονται εκτός λίστας για τις αναμετρήσεις της ελληνικής λίγκας, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμοι για την ομάδα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Η σύνθεση της ομάδας για την 3η αγωνιστική

Η 12άδα των «πρασίνων», όπως διαμορφώθηκε από τον προπονητή για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής με το Περιστέρι, περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο παικτών. Στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκονται οι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραϊτης, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Κουζέλογλου, Ναν, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Μαντζούκας.

Αυτή η σύνθεση αντικατοπτρίζει τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου και την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστροφές και τις απουσίες. Η ομάδα θα επιδιώξει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στον αγώνα της Κυριακής, με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta