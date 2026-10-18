Ο Παναθηναϊκός αντιδρά έντονα για τον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα: «Είστε αμετανόητοι!»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια και αντίδραση σχετικά με τον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα ως διαιτητή στην επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας με το Περιστέρι Betsson. Ο αγώνας αφορά την 3η αγωνιστική της GBL και έχει προκαλέσει την έντονη διαμαρτυρία των «πρασίνων». Η αντίδραση αυτή βασίζεται σε μια υφιστάμενη δικαστική διαμάχη μεταξύ του συλλόγου και της διαιτητή, με τη διοίκηση να προαναγγέλλει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ.

Η έντονη αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αντέδρασε άμεσα και έντονα στον ορισμό της κυρίας Τσαρούχα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της μέσω σχετικής ανάρτησης. Στο ποστάρισμά τους, οι «πράσινοι» αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Προφανώς το AI δεν έχει ενημερωθεί για τη δικαστική μας διαμάχη με τη Βάσω Τσαρούχα. Είστε αμετανόητοι!». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την έντονη διαφωνία του Παναθηναϊκού με την επιλογή της συγκεκριμένης διαιτητή για τον αγώνα.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού εκφράζει την απορία της για την απόφαση της ΚΕΔ/ΕΟΚ να προβεί σε αυτόν τον ορισμό, δεδομένης της υπάρχουσας νομικής αντιπαράθεσης. Οι «πράσινοι» θεωρούν την επιλογή αυτή ακατανόητη και αμετανόητη, όπως προκύπτει από τη δημόσια τοποθέτησή τους.

Ο ορισμός της διαιτητή για την 3η αγωνιστική

Ο ορισμός της Βάσως Τσαρούχα αφορά την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της GBL, στην οποία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι Betsson. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, το οποίο αναφέρεται και ως «Telekom Center Athens».

Εκτός από την κυρία Τσαρούχα, στην ίδια αναμέτρηση ορίστηκαν και οι διαιτητές Τεφτίκης και Βαγγάλης. Ωστόσο, η αντίδραση του Παναθηναϊκού εστιάζεται αποκλειστικά στην επιλογή της Βάσως Τσαρούχα, λόγω των συγκεκριμένων λόγων που επικαλείται η ΚΑΕ.

Η εν εξελίξει δικαστική διαμάχη

Ο βασικός πυρήνας της αντίδρασης των «πρασίνων» είναι η εν εξελίξει δικαστική διαμάχη που υφίσταται μεταξύ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και της διαιτητή Βάσως Τσαρούχα. Οι «πράσινοι» επικαλούνται αυτή τη νομική αντιπαράθεση ως το κύριο επιχείρημα για την ακαταλληλότητα του ορισμού της, θεωρώντας ότι δημιουργεί ένα κλίμα που δεν ευνοεί την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Η ύπαρξη αυτής της δικαστικής αντιπαράθεσης, όπως αναφέρθηκε και από την ίδια την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα που, κατά την άποψη του συλλόγου, θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη από την ΚΕΔ/ΕΟΚ πριν από τον ορισμό. Η διαμάχη αυτή είναι σε εξέλιξη και επηρεάζει την σχέση των δύο πλευρών.

Η προαναγγελία προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ

Στον απόηχο του επίμαχου ορισμού, ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε ότι θα προσφύγει εκ νέου στο ΑΣΕΑΔ. Η προσφυγή αυτή στρέφεται κατά της ΚΕΔ/ΕΟΚ και αφορά την απόφαση να οριστεί η Βάσω Τσαρούχα σε αγώνα της ομάδας, παρά την υφιστάμενη δικαστική αντιπαράθεση.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναμένεται να επιδιώξει την ακύρωση ή την αναθεώρηση του ορισμού μέσω της συγκεκριμένης νομικής οδού. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει την αποφασιστικότητα του συλλόγου να διαμαρτυρηθεί επίσημα και να αναδείξει το ζήτημα της δικαστικής διαμάχης ως σοβαρό κώλυμα για την επιλογή της διαιτητή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta