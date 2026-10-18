Ο Ντράγκαν Σάκοτα έβδομος πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της Α' Εθνικής

Μια ιστορική στιγμή εκτυλίχθηκε στο παρκέ της SUNEL Arena το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10), καθώς ο έμπειρος τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, κατάφερε να εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη μυθική του παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Σέρβος προπονητής έφτασε τις 262 νίκες στην ιστορία της Α' Εθνικής κατηγορίας, ένα επίτευγμα που τον κατατάσσει πλέον στην έβδομη θέση των πολυνικών τεχνικών όλων των εποχών.

Ιστορικό ορόσημο για τον Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έγραψε ιστορία, φτάνοντας τα 262 θετικά αποτελέσματα στην Α' Εθνική. Αυτή η επίδοση τον ανέβασε στην έβδομη θέση των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Το συγκεκριμένο ορόσημο επιτεύχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10), σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην SUNEL Arena.

Η ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του 74χρονου Σέρβου τεχνικού, επικράτησε της Μυκόνου με σκορ 84-79. Αυτή η δύσκολη επικράτηση δεν χάρισε μόνο δύο βαθμούς στην «Ένωση», αλλά και ένα σπουδαίο προσωπικό επίτευγμα στον προπονητή της, ο οποίος πανηγύρισε την 262η νίκη του στην Α' Εθνική.

Άνοδος στην έβδομη θέση των πολυνικών

Με την 262η νίκη του, ο Ντράγκαν Σάκοτα κατάφερε να προσπεράσει τον Αργύρη Πεδουλάκη στη σχετική λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην Α' Εθνική. Ο «Σάλε», όπως είναι γνωστός, σκαρφάλωσε έτσι στην έβδομη θέση των πολυνικών τεχνικών όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας την μακρά του παρουσία στα ελληνικά γήπεδα.

Η κατάταξη αυτή αφορά την περίοδο από τη σεζόν 1963/64 και μετά, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος του επιτεύγματος του Σάκοτα. Η θέση του στην έβδομη θέση αναδεικνύει τη συνέπεια που έχει επιδείξει καθ' όλη τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας στην Ελλάδα, καθώς και την αποτελεσματικότητα των ομάδων του.

Η κορυφή της ιστορικής λίστας

Στην κορυφή του πίνακα των κορυφαίων προπονητών παραμένει ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης. Ο θρυλικός Έλληνας τεχνικός ολοκλήρωσε την καριέρα του έχοντας καταγράψει 418 θετικά αποτελέσματα στην Α' Εθνική κατηγορία. Η επίδοση του Ιωαννίδη αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όλους τους προπονητές που έχουν περάσει από το ελληνικό μπάσκετ.

Η λίστα των πολυνικών προπονητών της Α' Εθνικής περιλαμβάνει ονόματα που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία του αθλήματος. Η είσοδος του Ντράγκαν Σάκοτα στην έβδομη θέση αυτής της ξεχωριστής κατάταξης τον τοποθετεί ανάμεσα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ, αναγνωρίζοντας την προσφορά του.

Η μακρά πορεία του Ντράγκαν Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, σε ηλικία 74 ετών, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ελληνικό μπάσκετ. Η μακροχρόνια παρουσία του στην Α' Εθνική, που αποδεικνύεται από την επίτευξη των 262 νικών, υπογραμμίζει την σημαντική του πορεία στο άθλημα.

Η μυθική του παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ, όπως αναφέρεται, ενισχύεται περαιτέρω με αυτό το ιστορικό ορόσημο. Ο Σέρβος προπονητής, γνωστός και ως «Σάλε», έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος, με την πρόσφατη επίδοσή του να αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο στην ήδη σημαντική του διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Athletiko