Η εντυπωσιακή βελτίωση του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη φάση των ομίλων του Conference League, επικρατώντας της Μπόρατς Μπάνια Λούκα με σκορ 2-1. Στην αναμέτρηση αυτή, ξεχώρισε η παρουσία του 20χρονου Αργεντίνου ποδοσφαιριστή Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έχει ανεβάσει σημαντικά τους αριθμούς του τη φετινή σεζόν σε σχέση με την περσινή. Η βελτίωση αυτή είναι εμφανής τόσο στα λεπτά συμμετοχής όσο και στις ασίστ, αναδεικνύοντας τον κομβικό του ρόλο στην ομάδα.

Η στιγμή που ξεχώρισε και η εμπιστοσύνη του προπονητή

Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα περιλάμβανε δύο γκολ, μία συγκεκριμένη στιγμή από την αναμέτρηση, που δεν αφορούσε ούτε τέρμα, ούτε ασίστ, ούτε απόκρουση, χαρακτηρίστηκε ως η «φωτογραφία του ματς». Ο λόγος ήταν το τάκλιν με το κεφάλι που πραγματοποίησε ο Σαντίνο Αντίνο, προκειμένου να προλάβει την μπάλα πριν αυτή βγει πλάγιο άουτ. Αυτή η κίνηση αυτοθυσίας του νεαρού Αργεντίνου κέρδισε το θερμό χειροκρότημα από την εξέδρα των φιλάθλων.

Η συγκεκριμένη φάση αποτέλεσε την αφορμή για τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ να εξηγήσει μετά το παιχνίδι γιατί ο 20χρονος παίκτης βρίσκεται συνεχώς στις επιλογές του. Ο Δανός τεχνικός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι τέλεια όλα τα ματς του, πρέπει να βελτιωθεί επιθετικά, αλλά παίζει συνέχεια γιατί είναι κομβικός για μας μέχρι και στο αμυντικό κομμάτι». Ο Νίστρουπ μάλιστα χαρακτήρισε τον Αντίνο «τρομερά αξιόπιστο», παρά τη νεαρή του ηλικία.

Η επένδυση του Παναθηναϊκού στον Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο τον Ιανουάριο του 2026, καταβάλλοντας ένα ποσό που προσέγγιζε τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε μια πολύ σημαντική επένδυση από τον Γιάννη Αλαφούζο, δείχνοντας την πίστη του συλλόγου στις δυνατότητες του νεαρού ποδοσφαιριστή. Στο πρώτο του εξάμηνο με τη φανέλα του «τριφυλλιού», ο Αντίνο κατέγραψε 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου εξαμήνου, είχε σημειώσει ένα γκολ και μία ασίστ, αγωνιζόμενος συνολικά για 1.107 λεπτά. Οι αρχικοί του αριθμοί έδειχναν έναν παίκτη με προοπτικές, αλλά η φετινή σεζόν σηματοδοτεί μια σαφή άνοδο στην απόδοσή του και την επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας.

Σημαντική άνοδος στους αριθμούς του

Φέτος, ο Σαντίνο Αντίνο έχει αγωνιστεί και στα 14 επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, καταγράφοντας ένα γκολ και πέντε ασίστ σε 1.049 λεπτά συμμετοχής. Αυτή η επίδοση τον καθιστά τον πρώτο παίκτη του Παναθηναϊκού σε ασίστ μέχρι στιγμής στη σεζόν. Από τη μία ασίστ που είχε την περσινή χρονιά, έχει ήδη φτάσει τις πέντε φέτος, δείχνοντας μια πενταπλάσια αύξηση στην παραγωγικότητά του σε αυτόν τον τομέα.

Επιπλέον, οι συνολικές συμμετοχές του σε γκολ έχουν τριπλασιαστεί, καθώς από τις δύο συμμετοχές σε γκολ πέρυσι, έχει φτάσει τις έξι φέτος. Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρόλο που βρισκόμαστε μόλις στα μέσα Οκτωβρίου, ο Αντίνο έχει αγωνιστεί σχεδόν τα ίδια λεπτά με πέντε παιχνίδια λιγότερα από όσα είχε πέρυσι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα πόσο σημαντικός έχει καταστεί για τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ και το αγωνιστικό του πλάνο.

Ο ρόλος του στο πλάνο του Νίστρουπ

Παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί του δεν χαρακτηρίζονται ως «ακραίοι» για έναν εξτρέμ, η βελτίωση είναι σαφής και η παρουσία του Αντίνο στην ενδεκάδα δεν χρειάζεται να δικαιολογείται αποκλειστικά από την επιθετική του παραγωγικότητα. Η ένταση που επιδεικνύει, οι επιστροφές του στην άμυνα και η συνέπειά του χωρίς την μπάλα, τον έχουν καταστήσει κομβικό στο πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο προπονητής περιμένει από τον Αργεντίνο να γίνει ακόμα πιο παραγωγικός και να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στο επιθετικό τρίτο. Εάν ο Σαντίνο Αντίνο καταφέρει να προσθέσει σταθερά και τη συνεισφορά σε γκολ στο παιχνίδι του, τότε ο Παναθηναϊκός αναμένεται να αρχίσει να παίρνει ακόμα μεγαλύτερη απόσβεση από μία από τις ακριβότερες επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο σύλλογος.

Με πληροφορίες από: Athletiko