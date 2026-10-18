Ο Βιλί Ντελαζό διαιτητής στην αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ

Η UEFA γνωστοποίησε τον διαιτητή και την ομάδα του που θα σφυρίξει την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League. Η σπουδαία και πολύ δύσκολη αυτή μάχη θα διεξαχθεί στο «Έτιχαντ» το βράδυ της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου, στις 22:00. Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος Βιλί Ντελαζό, ένας σχετικά γνώριμος ρέφερι στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό.

Ο ορισμός για την αναμέτρηση στο «Έτιχαντ»

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου προχώρησε στον ορισμό του 34χρονου Γάλλου διαιτητή Βιλί Ντελαζό ως άρχοντα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Μάντσεστερ Σίτι. Η «Ένωση» φιλοξενείται από τους «Πολίτες» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του θεσμού, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για την ελληνική ομάδα.

Τον κεντρικό διαιτητή θα πλαισιώσουν ως βοηθοί οι συμπατριώτες του, Ερβάν Φινζάν και Βαλεντάν Εβράρ. Καθήκοντα τέταρτου διαιτητή ανατέθηκαν στον Μπαστιάν Ντεσεπί, ο οποίος επίσης κατάγεται από τη Γαλλία.

Η ομάδα του VAR

Για τον έλεγχο του Video Assistant Referee (VAR), η UEFA όρισε τον Βέλγο Μπραμ Βαν Ντρίσε. Η παρουσία του κρίνεται σημαντική για την ορθή εφαρμογή των κανονισμών κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ως βοηθός διαιτητής VAR (AVAR) θα λειτουργήσει ο Γερμανός Κρίστιαν Ντίνγκερτ, συμπληρώνοντας την ομάδα των διαιτητών που θα έχουν την ευθύνη για την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή της αναμέτρησης στο «Έτιχαντ».

Οι προηγούμενες παρουσίες του Ντελαζό στην Ελλάδα

Ο Βιλί Ντελαζό, ο οποίος ανήκει στην πρώτη κατηγορία διαιτητών και όχι στην Elite, έχει βρεθεί στη χώρα μας σε προηγούμενες περιπτώσεις για αγώνες των Playoffs της Super League. Η πρώτη του παρουσία καταγράφηκε το 2021, όταν στις 21 Απριλίου διηύθυνε την αναμέτρηση Άρης – ΠΑΟΚ, η οποία έληξε με σκορ 1-0.

Το 2024, ο Γάλλος ρέφερι επέστρεψε δύο φορές για να σφυρίξει κρίσιμα παιχνίδια. Στις 24 Απριλίου 2024, ήταν ο διαιτητής στο ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, που διεξήχθη στην Allwyn Arena και έληξε με 3-0 υπέρ της ΑΕΚ. Λίγο αργότερα, στις 12 Μαΐου του ίδιου έτους, διηύθυνε το ματς ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0.

Διεθνείς αναμετρήσεις και η Εθνική Ελλάδας

Πέρα από τους συλλογικούς αγώνες στην Ελλάδα, ο Βιλί Ντελαζό έχει διευθύνει και διεθνείς αναμετρήσεις. Την ίδια χρονιά, το 2024, βρέθηκε στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας, διευθύνοντας το νικηφόρο εκτός έδρας ματς με τη Φινλανδία για το Nations League. Η αναμέτρηση αυτή, που διεξήχθη στις 17 Νοεμβρίου, έληξε με σκορ 0-2 υπέρ της ελληνικής ομάδας.

Επιπλέον, ο Γάλλος διαιτητής έχει εμπειρία από το Champions League, καθώς είχε διευθύνει την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ, η οποία έληξε με 4-0. Έχει επίσης σφυρίξει σε πέντε αγώνες της Ligue 1, μεταξύ των οποίων και το παιχνίδι Μονακό – Μαρσέιγ, που έληξε με 2-0.

Η πρόκληση για την ΑΕΚ στην Αγγλία

Η ΑΕΚ καλείται να αντιμετωπίσει μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, τη Μάντσεστερ Σίτι, σε μία αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ως ένα πολύ μεγάλο «βουνό» για την ελληνική ομάδα. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση που παρουσιάζεται στην αγγλική πόλη.

Η «Ένωση» προέρχεται από ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική της διοργάνωσης, έχοντας χάσει με σκορ 2-4 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτό καθιστά την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι ακόμα πιο κρίσιμη για την πορεία της στο Champions League.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta