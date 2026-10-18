Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι Betsson με Ναν και Σλούκα για τη GBL

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Περιστέρι Betsson σε μία αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της GBL. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 13:00 στο Telekom Center Athens. Σημαντικές είναι οι επιστροφές για τους «πράσινους», καθώς στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας.

Η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Περιστερίου Betsson θα λάβει χώρα στο «Telekom Center Athens», γνωστό και ως «T-Center», την 18η Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 13:00. Αυτό το παιχνίδι αποτελεί μέρος της τρίτης αγωνιστικής της GBL και έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες.

Οι «πράσινοι» επιδιώκουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα που υπέστησαν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague. Στόχος τους είναι να διατηρήσουν το αήττητο εντός των ελληνικών συνόρων, φτάνοντας το 3/3. Από την πλευρά τους, οι «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης» έχουν επίσης ένα ρεκόρ 2/2 και στοχεύουν σε μια άκρως ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στο σύνολο του Ζοτς.

Επιστροφές και σημαντικές απουσίες

Για τον Παναθηναϊκό, η αναμέτρηση σηματοδοτεί την επάνοδο δύο σημαντικών παικτών. Ο Κέντρικ Ναν ετοιμάζεται για την πρώτη του φετινή εμφάνιση με την ομάδα, καθώς επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του. Παράλληλα, ο Κώστας Σλούκας επιστρέφει επίσης για να ενισχύσει τους «πράσινους» στην προσπάθειά τους.

Ωστόσο, υπάρχουν και απουσίες από την δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Εκτός αγώνα έχουν μείνει οι Ισαάκ Μπόνγκα, Μουστάφα Φαλ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τζέριαν Γκράντ. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτός βρίσκονται και οι Λεσόρ, με τον Μπόνγκα να αναφέρεται ως απών και από τις δύο πηγές.

Η σύνθεση της δωδεκάδας του Παναθηναϊκού

Για τον αγώνα κόντρα στο Περιστέρι Betsson, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει συμπεριλάβει στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού τους εξής παίκτες: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μοραΐτης, Μπαντιό, Σλούκας, Χέις-Ντέιβις, Κουζέλογλου, Ναν, Γιαμπουσέλε, Ερναγκόμες, Μήτογλου και Μαντζούκας.

Αυτή η σύνθεση περιλαμβάνει τους παίκτες που θα αγωνιστούν στην 3η αγωνιστική της GBL, με την ομάδα να επιδιώκει να αξιοποιήσει την επιστροφή των βασικών της στελεχών για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η εξάδα των ξένων παικτών

Στην εξάδα των ξένων παικτών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη δωδεκάδα για την αναμέτρηση με το Περιστέρι, βρίσκονται οι: Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Μπράνκου Μπάντιο, Σιλβέν Φρανσίσκο και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Η παρουσία του Αμερικανού αστέρα, Κέντρικ Ναν, στην εξάδα των ξένων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κάνει το ντεμπούτο του στη φετινή σεζόν, ενισχύοντας σημαντικά το «Τριφύλλι».

Οι στόχοι των δύο ομάδων

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague και να κάνουν το 3/3 εντός των ελληνικών συνόρων. Αυτό το αποτέλεσμα θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν την καλή τους πορεία στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Από την άλλη πλευρά, οι «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης», οι οποίοι έχουν επίσης 2/2 νίκες στο πρωτάθλημα, στοχεύουν σε μια άκρως ανταγωνιστική εμφάνιση κόντρα στο σύνολο του Ζοτς, επιδιώκοντας να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta