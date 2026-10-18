Ερυθρός Αστέρας: ανακοίνωσε τον Κρίστιαν Κολόκο

Ο Κρίστιαν Κολόκο είναι πλέον και επίσημα παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, καθώς ο σύλλογος του Βελιγραδίου ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 26χρονος Καμερουνέζος σέντερ θα ενισχύσει τη ρακέτα της ομάδας, αποτελώντας μια προσθήκη που αναμενόταν. Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί την άφιξη ενός αθλητή με εμπειρία από το NBA στην ευρωπαϊκή ομάδα, ο οποίος ήταν διακαής πόθος του προπονητή Ιμπόν Ναβάρο.

Η επίσημη ανακοίνωση και το προφίλ του παίκτη

Ο Κρίστιαν Κολόκο αποτελεί πλέον κάτοικο Σερβίας, καθώς η μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα. Η ομάδα του Βελιγραδίου προχώρησε στην ανακοίνωση του 26χρονου αθλητή, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για την ενίσχυση της ρακέτας της. Ο Καμερουνέζος σέντερ, με ύψος 211 εκατοστά, αναμένεται να προσφέρει λύσεις κάτω από τα καλάθια.

Η ανακοίνωση του συλλόγου ήρθε να επιβεβαιώσει την εύρεση του παίκτη που θα καλύψει τις ανάγκες της ομάδας σε αυτή τη θέση. Ο Κολόκο, γεννημένος στο Καμερούν, φέρνει στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα τα σωματικά του προσόντα και την εμπειρία του από το υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η σημαντική εμπειρία από το NBA

Ο Κρίστιαν Κολόκο φέρνει μαζί του σημαντική εμπειρία από το NBA, έχοντας καταγράψει συνολικά 120 συμμετοχές στην κορυφαία λίγκα του κόσμου. Αυτή η εμπειρία αναμένεται να είναι πολύτιμη για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο παίκτης έχει αγωνιστεί σε ένα περιβάλλον με υψηλές απαιτήσεις και ανταγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο 26χρονος σέντερ είχε μέσο όρο 2,8 πόντους ανά αγώνα, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Παράλληλα, συνέλεγε κατά μέσο όρο 2,8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, συμβάλλοντας στον τομέα των αναπηδήσεων.

Εκτός από τους πόντους και τα ριμπάουντ, ο Κολόκο μοίραζε επίσης 0,5 ασίστ ανά παιχνίδι, υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να συμμετέχει και στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του. Η θητεία του στο NBA περιλαμβάνει αγώνες με σημαντικές ομάδες, προσδίδοντας του πολύτιμες παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Οι ομάδες που αγωνίστηκε και η περσινή σεζόν

Πριν ενταχθεί στον Ερυθρό Αστέρα, ο Κρίστιαν Κολόκο είχε αγωνιστεί σε τρεις διαφορετικές ομάδες του NBA. Συγκεκριμένα, φόρεσε τη φανέλα των Τορόντο Ράπτορς, των Λος Άντζελες Λέικερς και των Χοκς, συλλέγοντας εμπειρίες από διαφορετικά περιβάλλοντα και συστήματα παιχνιδιού.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Καμερουνέζος σέντερ αγωνίστηκε με τους Χοκς. Σε αυτή τη σεζόν, οι μέσοι όροι του ήταν 2,7 πόντοι ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στο σκοράρισμα. Επιπλέον, κατέγραφε 3 ριμπάουντ ανά αγώνα, δείχνοντας την συνεισφορά του στην κυριαρχία κάτω από τα καλάθια.

Ο Κολόκο συμμετείχε στα παιχνίδια για περίπου 13,2 λεπτά ανά αγώνα την περσινή σεζόν με τους Χοκς. Αυτός ο χρόνος συμμετοχής του έδωσε την ευκαιρία να δείξει τις δυνατότητές του και να αποκτήσει περαιτέρω αγωνιστικό ρυθμό πριν τη μεταγραφή του στην ευρωπαϊκή ομάδα.

Ο «διακαής πόθος» του Ιμπόν Ναβάρο

Η απόκτηση του Κρίστιαν Κολόκο δεν ήταν τυχαία για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο παίκτης αποτελούσε «διακαή πόθο» του τεχνικού της ομάδας, Ιμπόν Ναβάρο. Ο προπονητής είχε τον Καμερουνέζο σέντερ σε περίοπτη θέση στη λίστα των μεταγραφικών του στόχων, αναγνωρίζοντας τις ικανότητές του και την αξία που θα μπορούσε να προσθέσει στο σύνολο.

Η επιμονή του Ναβάρο για την απόκτηση του Κολόκο υπογραμμίζει την πεποίθησή του στις ικανότητες του παίκτη και στην αξία που μπορεί να προσφέρει στην ομάδα του Βελιγραδίου. Η ολοκλήρωση της μεταγραφής ικανοποιεί έτσι μια σημαντική προπονητική επιθυμία, ενισχύοντας την ομάδα σύμφωνα με το πλάνο του τεχνικού επιτελείου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta