Αγωνιστική δράση στη Super League με ντέρμπι και κρίσιμες αναμετρήσεις

Η 7η αγωνιστική της Super League φέρνει στο προσκήνιο ένα πλούσιο πρόγραμμα ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν ντέρμπι και δοκιμασίες για τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Οι φίλαθλοι αναμένεται να παρακολουθήσουν κρίσιμα παιχνίδια που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην κορυφή και όχι μόνο, καθώς οι «μεγάλοι» καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αγώνων.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός, ο οποίος συγκεντρώνει 15 βαθμούς, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ, σε έναν αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τις 17:30. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ως στόχο την επιστροφή στα «τρίποντα», μετά την απώλεια του αήττητου σερί της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου ηττήθηκε με σκορ 1-0. Η διατήρηση της πρωτοπορίας αποτελεί βασικό ζητούμενο για τους «πράσινους» σε αυτή την αναμέτρηση.

Σε πρόσφατη ευρωπαϊκή αναμέτρηση για το Conference League, ο Ουναΐ είχε μια ιδιαίτερα δραστήρια παρουσία, συμβάλλοντας στη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της Μπόρατς. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής δημιούργησε τα δύο κερδισμένα πέναλτι για την ομάδα του, ένα εκ των οποίων ήταν εύστοχο και ένα άστοχο, ενώ επιχείρησε και ουκ ολίγες φορές σουτ προς την εστία. Στις προσφερόμενες επιλογές, υπάρχει ένα ενισχυμένο combo για γκολ από τον Μαροκινό και πάνω από 6.5 προσπάθειες της ομάδας στην εστία των Αρκάδων, με απόδοση 3.24.

Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο, ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στους 13 βαθμούς, δοκιμάζεται απέναντι στον Παναιτωλικό, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 17:00. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας χτίσει ένα νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από δύο σημαντικές νίκες, την επικράτηση με 1-0 επί του Παναθηναϊκού και το εκτός έδρας 0-1 στη Μασσαλία, γεγονός που ενισχύει την ψυχολογία τους.

Από την πλευρά τους, οι Αγρινιώτες του Γιάννη Αναστασίου έχουν παραμείνει στους 9 βαθμούς, έχοντας υποστεί τρεις συνεχόμενες ήττες, και αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός έχει καταγράψει τρία σερί ματς με Under 2.5 γκολ. Για την τέταρτη συνεχόμενη αναμέτρηση με Under 2.5 γκολ, η απόδοση προσφέρεται στο 2.06.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης: ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Στην Τούμπα, ΠΑΟΚ και Ηρακλής συναντιούνται ξανά έπειτα από δέκα χρόνια, σε ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με την έναρξη να είναι στις 21:00. Για τον «δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος έχει 12 βαθμούς, ζητούμενο είναι να μην υπάρξει συνέχεια στην εντός έδρας ήττα με 1-3 από την Καλαμάτα, ένα αποτέλεσμα που στέρησε από την ομάδα του Αλέσιο Λίσι την ευκαιρία να πιάσει την κορυφή της βαθμολογίας.

Αντίστοιχα, για τον «γηραιό» του Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος βρίσκεται στους 9 βαθμούς, είναι σημαντικό να δοθεί συνέχεια στο αήττητο σερί των πέντε αγώνων. Ο Ηρακλής προέρχεται από νίκη με 2-0 επί του Λεβαδειακού και επιθυμεί να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική εικόνα, παρόμοια με αυτή που είχε στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», το οποίο έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0). Σε έξι από τις επτά τελευταίες συναντήσεις των δύο ομάδων στην «ασπρόμαυρη» έδρα, έχει επικρατήσει το N/G (να μη σκοράρουν και οι δύο ομάδες), το οποίο προσφέρεται στο 1.68.

Ο Άρης αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Λεωφόρο

Από την πλευρά του, ο Άρης, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς, αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Λεωφόρο, σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί για τις 20:00. Οι «κίτρινοι» επιθυμούν να ξεκινήσουν ένα νέο σερί νικών, μετά την επικράτησή τους με 3-2 επί του Βόλου. Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο, που βρίσκεται στους 8 βαθμούς, έχει να υπερασπιστεί το δικό του αήττητο σερί τριών αγώνων, το οποίο περιλαμβάνει δύο νίκες, με τελευταία αυτή επί του Παναιτωλικού με σκορ 2-0.

Το παθητικό των 12 γκολ έχει τοποθετήσει την άμυνα του Άρη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, μαζί με τον Βόλο, όσον αφορά την αμυντική επίδοση. Στην αναμέτρηση αυτή, η επιλογή του G/G (να σκοράρουν και οι δύο ομάδες) προσφέρεται στο 1.76.

Ευκαιρίες για στοίχημα στις αναμετρήσεις της αγωνιστικής

Πέρα από την αγωνιστική δράση, οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερες από 800 προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα της Super League. Αυτές περιλαμβάνουν combo bets, επιλογές για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, καθώς και super ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρουν πρόσθετο ενδιαφέρον.

Επιπλέον, διατίθεται μια πλούσια γκάμα στατιστικών επιλογών, όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι, καθώς και ειδικά στοιχήματα που αφορούν τόσο τις ομάδες όσο και τους παίκτες, προσφέροντας ποικιλία για όσους ενδιαφέρονται για το στοιχηματικό κομμάτι των αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta