Ο Τότο Βολφ παραδέχεται λάθος στη διαχείριση του τελικού Χάμιλτον-Ρόσμπεργκ

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά τον τελικό του πρωταθλήματος της Formula 1 το 2016, ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, αναθεωρεί τη στάση του και παραδέχεται ότι θα είχε διαχειριστεί διαφορετικά την κρίσιμη μάχη ανάμεσα στους οδηγούς του, Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ. Ο Βολφ αναγνωρίζει ότι η ομάδα προσπάθησε να ελέγξει μια κατάσταση που, κατά τη γνώμη του, έπρεπε να αφεθεί να εξελιχθεί στην πίστα.

Η αναθεώρηση του Τότο Βολφ

Ο Τότο Βολφ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες της ομάδας του, Mercedes, κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Άμπου Ντάμπι, όταν οι δύο οδηγοί διεκδικούσαν τον τίτλο. Η παραδοχή του αφορά την προσπάθεια της ομάδας να παρέμβει στον ρυθμό του αγώνα, μια απόφαση που, όπως δηλώνει, θα άλλαζε σήμερα.

Μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το RacingNews365, ο Βολφ εξήγησε πως η εμπειρία που έχει αποκτήσει έκτοτε θα τον οδηγούσε σε διαφορετικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Κοιτάζοντας πίσω, θα ήθελα να είχα τότε τα δέκα επιπλέον χρόνια εμπειρίας που έχω σήμερα. Υπάρχουν μερικά πράγματα που θα είχα χειριστεί διαφορετικά και ίσως θα είχα αποφύγει μέρος της αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα στον τελευταίο αγώνα, όπου προσπαθήσαμε να ελέγξουμε με κάθε λεπτομέρεια μια κατάσταση η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν χρειαζόταν διαχείριση. Και αυτό ήταν δικό μου λάθος».

Ο τελικός του Άμπου Ντάμπι το 2016

Στον αγώνα του Άμπου Ντάμπι το 2016, ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να κερδίσει το Grand Prix. Ωστόσο, η δεύτερη θέση ήταν αρκετή για τον Νίκο Ρόσμπεργκ ώστε να εξασφαλίσει το μοναδικό παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του, με την τελική διαφορά μεταξύ των δύο οδηγών να ανέρχεται μόλις στους πέντε βαθμούς.

Η σεζόν εκείνη χαρακτηρίστηκε από την έντονη εσωτερική αντιπαράθεση εντός της ομάδας της Mercedes. Ο Χάμιλτον, στην προσπάθειά του να διατηρήσει ζωντανές τις πιθανότητές του για τον τίτλο, έριξε σκόπιμα τον ρυθμό του στην κορυφή. Ο στόχος του ήταν να φέρει τους αντιπάλους πιο κοντά στον Ρόσμπεργκ, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις ώστε ο Γερμανός να χάσει θέσεις, καθώς ο τίτλος θα άλλαζε χέρια μόνο αν ο Ρόσμπεργκ τερμάτιζε εκτός της πρώτης τριάδας.

Η αντίδραση της Mercedes

Η Mercedes αντιμετώπισε την κατάσταση από διαφορετική σκοπιά, καθώς οι Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαξ Φερστάπεν αποτελούσαν απειλή για το «1-2» της ομάδας. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε επανειλημμένα από τον Λιούις Χάμιλτον να αυξήσει την ταχύτητά του, προκειμένου να διασφαλίσει το διπλό αποτέλεσμα.

Ο Βρετανός οδηγός, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της ομάδας. Επέμεινε να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για το πρωτάθλημα, ζητώντας από την ομάδα να τους αφήσει να αγωνιστούν ελεύθερα στην πίστα.

Οι συνέπειες των παρεμβάσεων

Παρά την τακτική του Χάμιλτον και τις παρεμβάσεις της ομάδας, η ανατροπή δεν επετεύχθη. Ο Νίκο Ρόσμπεργκ κατάφερε να διατηρήσει τη δεύτερη θέση στον αγώνα, εξασφαλίζοντας έτσι τον παγκόσμιο τίτλο. Οι παρεμβάσεις από το pit wall, αν και δεν άλλαξαν το τελικό αποτέλεσμα του πρωταθλήματος, πρόσθεσαν ένα ακόμη σημείο τριβής σε έναν ήδη φορτισμένο τελικό.

Η ουσία της παραδοχής

Η παραδοχή του Τότο Βολφ αφορά τη στάση της Mercedes στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και τη διαχείριση της κατάστασης, και όχι το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος. Η ομάδα επιθυμούσε να προστατεύσει το διπλό της αποτέλεσμα, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον επιχειρούσε να κρατήσει ζωντανή τη μοναδική διαδρομή που του απέμενε προς τον τίτλο.

Σήμερα, ο Βολφ αναγνωρίζει ότι η προσπάθεια να επιβάλει τάξη σε αυτή τη σύγκρουση προτεραιοτήτων μεταξύ των οδηγών και των στόχων της ομάδας, προκάλεσε τελικά περισσότερη ένταση από όση χρειαζόταν, κάτι που θα απέφευγε με τη σημερινή του εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta