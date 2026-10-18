Η Ρόμα επέστρεψε στις νίκες με τον Κουλιεράκη να ξεχωρίζει

Η Ρόμα επανήλθε στις νίκες, επικρατώντας της Τζένοα με σκορ 2-0, για την έβδομη αγωνιστική της Serie A. Στον αγώνα αυτό, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ξεχώρισε με την απόδοσή του, αποσπώντας τα θετικά σχόλια του προπονητή του, Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι. Ο τεχνικός των «τζαλορόσι» εξήγησε τη σημασία του Κουλιεράκη στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ομάδας του.

Η επιστροφή στις νίκες για τη Ρόμα

Η ομάδα της Ρόμα κατάφερε να επιστρέψει στις νικηφόρες εμφανίσεις, μετά από μία περίοδο που χαρακτηρίστηκε από ανεπιτυχή αποτελέσματα. Είχε προηγηθεί μία εντός έδρας ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, η οποία περιγράφηκε ως σοκαριστική, κυρίως λόγω του τρόπου που ήρθε. Παράλληλα, η Ρόμα είχε καταγράψει δύο ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, γεγονός που είχε δημιουργήσει πίεση στην ομάδα.

Η επικράτηση με 2-0 επί της Τζένοα, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Serie A, ήταν ζωτικής σημασίας για τους «τζαλορόσι». Αυτή η νίκη σηματοδότησε την επιστροφή της ομάδας στις επιτυχίες, δίνοντας ώθηση για τη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη.

Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη

Στον αγώνα εναντίον της Τζένοα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ξεκίνησε ως βασικός, δείχνοντας από την αρχή πολύ καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Η παρουσία του ήταν αισθητή, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της ομάδας του να επιβάλει τον ρυθμό της και να δημιουργήσει ευκαιρίες μπροστά στην αντίπαλη εστία.

Μάλιστα, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε και μία αξιοσημείωτη ευκαιρία να σκοράρει στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από κεφαλιά που επιχείρησε, η μπάλα πέρασε εκτός εστίας, χάνοντας την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Κουλιεράκης αντικαταστάθηκε στο 63ο λεπτό του παιχνιδιού, έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις με την απόδοσή του.

Οι θετικές δηλώσεις του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι

Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη δεν πέρασε απαρατήρητη από τον προπονητή του, Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι. Ο τεχνικός των Ρωμαίων εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση του νεαρού παίκτη, τονίζοντας τις δυνατότητές του να προσφέρει σημαντικά στην ομάδα. Ο Γκασπερίνι στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Κουλιεράκης μπορεί να βοηθήσει τη Ρόμα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της.

«Έκανε καλό παιχνίδι απέναντι στον Μεσίας της Τζένοα και δεν ήταν εύκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκασπερίνι, υπογραμμίζοντας την ποιότητα του αντιπάλου και την αξία της εμφάνισης του Κουλιεράκη. Ο προπονητής πρόσθεσε πως ο Κουλιεράκης είναι «κι αυτός νέος και αξιόπιστος», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «μπορεί να μας βοηθήσει».

Ο ρόλος στην ανάπτυξη και το δυνατό αριστερό πόδι

Ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι αποκάλυψε πως η επιλογή να ξεκινά η ανάπτυξη του παιχνιδιού της Ρόμα από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη ήταν συνειδητή. Αυτή η τακτική επιλογή υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του προπονητή στις ικανότητες του Έλληνα αμυντικού να διαχειρίζεται την μπάλα και να συμβάλλει στη δημιουργία φάσεων από το πίσω μέρος του γηπέδου.

«Διαθέτει δυνατό και ακριβές αριστερό πόδι, οπότε σε τέτοια παιχνίδια μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο», εξήγησε ο Γκασπερίνι, αναδεικνύοντας ένα από τα βασικά προσόντα του Κουλιεράκη. Παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δυσκολεύτηκε, ο προπονητής τόνισε ότι η συγκεκριμένη επιλογή ήταν «απαραίτητη» για την εξέλιξη του αγώνα και την επίτευξη του στόχου της νίκης.

Η επιστροφή στο ροτέισον μετά τον τραυματισμό

Ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι αναφέρθηκε επίσης στον πρόσφατο τραυματισμό του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, ο οποίος είχε συμβεί κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα. «Είμαι ευχαριστημένος, δυστυχώς τραυματίστηκε με την εθνική ομάδα», ανέφερε ο προπονητής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιστροφή του παίκτη.

Η δήλωση του Γκασπερίνι «Τώρα είναι καλά και μπαίνει ξανά στο ροτέισον» επιβεβαιώνει ότι ο Κουλιεράκης έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και είναι πλέον διαθέσιμος να συμμετέχει ενεργά στα πλάνα της ομάδας. Η επάνοδός του στο ροτέισον προσφέρει περισσότερες επιλογές στον προπονητή και ενισχύει το βάθος του ρόστερ της Ρόμα για τις επερχόμενες αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko