Η Άρσεναλ αναζητά νίκη στο «City Ground» για να παραμείνει στην κορυφή

Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην έδρα της τελευταίας, το «City Ground», σε μια αναμέτρηση όπου οι «Gunners» στοχεύουν στη νίκη. Αυτή η νίκη είναι κρίσιμη για να διατηρηθούν σε κοντινή απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των «Reds», οι οποίοι, παρά το ότι δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη νέα σεζόν, έχουν δείξει ότι μπορούν να αποβούν επικίνδυνοι.

Η επιδίωξη της Άρσεναλ για την κορυφή

Οι «Gunners» έχουν ως ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών, καθώς επιθυμούν να παραμείνουν σε στενή επαφή με την πρώτη θέση της Premier League. Μετά τις πρώτες αγωνιστικές, η Άρσεναλ βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα, ακριβώς πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η φετινή πορεία της ομάδας περιλαμβάνει πέντε νίκες στο πρωτάθλημα, με μοναδική ήττα αυτή από τη Μπράιτον. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν που τους έριξε στη δεύτερη θέση, όμως η συνολική εικόνα δείχνει ένα σύνολο που έχει αποδείξει πως μπορεί να κάνει σταθερά πρωταθλητισμό.

Η ψυχολογία των «Gunners» και η αγωνιστική τους φιλοσοφία

Η Άρσεναλ έχει αποκτήσει πλέον την απαραίτητη ψυχολογία για να περνάει αλώβητη ακόμα και από τις πιο δύσκολες έδρες. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος στο παρελθόν λειτούργησε ως ιδανική «πανοπλία» για τέτοιου είδους καταστάσεις, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση της ομάδας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο προπονητής Μικέλ Αρτέτα έχει αναδειχθεί σε μετρ του ανασταλτικού παιχνιδιού. Παρόλο που η ομάδα δεν «βγάζει μάτια» επιθετικά, πολλές φορές ένα και μόνο γκολ είναι αρκετό για να ξεμπλέξει την Άρσεναλ από περίπλοκες συνθήκες και να της χαρίσει τη νίκη.

Η δύσκολη αρχή της Νότιγχαμ Φόρεστ

Από την πλευρά της, η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν έχει ξεκινήσει τη νέα σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ομάδα έχει περιοριστεί στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας μετά την ολοκλήρωση των πρώτων έξι αγωνιστικών του πρωταθλήματος.

Ο απολογισμός της είναι φτωχός, με μόλις μία νίκη, γεγονός που την έχει κρατήσει δέσμια κοντά στην επικίνδυνη ζώνη. Η πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ στον πάγκο της ομάδας είχε γεμίσει τον κόσμο με ελπίδα για μια αξιοσημείωτη πορεία, όμως προς το παρόν η Φόρεστ δεν έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις της.

Το «City Ground» ως παράγοντας και η δυναμική των «Reds»

Παρά τη δύσκολη βαθμολογική της θέση, η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν πρέπει να υποτιμηθεί, καθώς μπορεί να αποβεί επικίνδυνη απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, ακόμα και στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ. Στο ξεκίνημα της σεζόν, η Φόρεστ έχει καταφέρει να κόψει βαθμούς από ισχυρές ομάδες όπως η Λίβερπουλ και η Τότεναμ.

Επιπλέον, η ομάδα σπάνια έχει χάσει αγώνα με «κάτω τα χέρια», δείχνοντας μαχητικό πνεύμα. Ο κόσμος του «City Ground» αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα, καθώς φροντίζει κάθε φορά να κάνει το έργο των αντιπάλων δυσκολότερο, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko