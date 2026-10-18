Ολυμπιακός: Η μάχη Σάλιακα και Πέντερσεν για το δεξί άκρο της άμυνας

Ο Μανώλης Σάλιακας έχει αναδειχθεί ως η πρώτη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν. Ωστόσο, η σημερινή αναμέτρηση στο Αγρίνιο θα φέρει τον Μάρκους Πέντερσεν στην ενδεκάδα, καθώς ο Έλληνας μπακ απουσιάζει λόγω τιμωρίας. Ο Νορβηγός καλείται να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, διεκδικώντας ενεργά μια θέση βασικού και παρουσιάζοντας τα δικά του αγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Ο Σάλιακας μπροστά στην ιεραρχία

Ο Μανώλης Σάλιακας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Βάσκου τεχνικού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Αυτό φάνηκε καθαρά από το γεγονός ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ξεκίνησε βασικός στα δύο πιο απαιτητικά παιχνίδια που ακολούθησαν τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, ο Σάλιακας αγωνίστηκε από την αρχή τόσο στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό όσο και σε αυτή με τη Μαρσέιγ, γεγονός που δεν μπορεί να προσπεραστεί. Η επιλογή αυτή του προπονητή αποτελεί μια σαφή ένδειξη για το πώς αξιολογούνται αυτή τη στιγμή οι ισορροπίες στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Η ευκαιρία του Πέντερσεν στο Αγρίνιο

Η απουσία του Μανώλη Σάλιακα λόγω τιμωρίας ανοίγει τον δρόμο στον Μάρκους Πέντερσεν για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Για τον Νορβηγό, αυτή η αναμέτρηση είναι κάτι περισσότερο από μια απλή συμμετοχή ως βασικός. Αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να βάλει «δύσκολα» στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και να διεκδικήσει μια μόνιμη θέση.

Ο ίδιος ο Πέντερσεν θα επιθυμούσε να αλλάξει την τρέχουσα ιεραρχία στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Νορβηγός καλείται να παρουσιάσει στοιχεία που θα τον καθιστούν όχι απλώς μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση, αλλά μια διαφορετική και εξίσου αποτελεσματική επιλογή για την ομάδα.

Το αγωνιστικό προφίλ του Νορβηγού

Το αγωνιστικό προφίλ του Μάρκους Πέντερσεν βασίζεται κυρίως στην ταχύτητα, στην έκρηξη στα πρώτα μέτρα και στην ικανότητά του να καλύπτει ολόκληρη την πλευρά. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον καθιστούν έναν δυναμικό παίκτη που μπορεί να συνεισφέρει τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά.

Στην προηγούμενη θητεία του στην Τορίνο, κατά την περίοδο 2025-26, ο Πέντερσεν κατέγραψε 29 συμμετοχές στη Serie A. Σε αυτά τα παιχνίδια, αγωνίστηκε συνολικά 2.135 λεπτά, σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ, δείχνοντας την ικανότητά του να συνεισφέρει στην επίθεση.

Διαφορετικές απαιτήσεις στον Ολυμπιακό

Υπάρχει μια σημαντική τακτική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά τον ρόλο του Πέντερσεν. Στην Ιταλία, ο Νορβηγός είχε παρουσιάσει το πιο σταθερό διάστημά του όταν αγωνιζόταν ως δεξιός φουλ μπακ σε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Σε αυτόν τον ρόλο, είχε τη δυνατότητα να παίρνει μέτρα, να κινείται ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και να αξιοποιεί την ταχύτητά του, χωρίς να επιβαρύνεται στον ίδιο βαθμό με την ευθύνη της κάλυψης ολόκληρου του χώρου πίσω του.

Στον Ολυμπιακό, ωστόσο, οι απαιτήσεις για έναν δεξιό μπακ που αγωνίζεται σε τετράδα στην άμυνα είναι διαφορετικές. Ο Πέντερσεν καλείται να υπολογίζει συνεχώς την κίνηση του αντίπαλου εξτρέμ, να διατηρεί την σωστή απόσταση από τον δεξιό στόπερ και να επιλέγει το πότε μπορεί να προωθηθεί, χωρίς να αφήνει εκτεθειμένη την πλευρά του. Η ταχύτητά του αποτελεί σημαντικό όπλο στις επιστροφές και στις μεταβάσεις, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτείται σωστός συγχρονισμός, καλή τοποθέτηση και καθαρές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια.

Η σταθερότητα του Σάλιακα

Ο Μανώλης Σάλιακας έχει κερδίσει πόντους στην αξιολόγηση του προπονητή, καθώς μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στη λειτουργία της πλευράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι στερείται επιθετικών χαρακτηριστικών, αλλά η προσφορά του στην αμυντική σταθερότητα είναι καθοριστική.

Η αξία του Σάλιακα δεν κρίνεται μόνο από τις προωθήσεις του ή τις σέντρες που πραγματοποιεί, αλλά και από το πότε επιλέγει να ανέβει στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και από τον τρόπο που συνεργάζεται αποτελεσματικά με τον εξτρέμ της πλευράς του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta