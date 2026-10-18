ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Ώρα και κανάλι μετάδοσης του αποψινού αγώνα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε, 18 Οκτωβρίου, τον Ηρακλή στην Τούμπα, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τη Superleague που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21:00. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει την άμεση επιστροφή στις νίκες, μετά την πρόσφατη εντός έδρας ήττα που υπέστη. Η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα γίνει αποκλειστικά από το κανάλι Nova Sports Prime, προσφέροντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση και ο στόχος του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή απόψε, 18 Οκτωβρίου, στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του στο πρωτάθλημα της Superleague. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει θέσει ως βασικό στόχο την επιστροφή στις νικηφόρες εμφανίσεις, προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες της για υψηλή θέση στη βαθμολογία.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έρχεται σε μια περίοδο όπου ο ΠΑΟΚ αναζητά αντίδραση, μετά την απρόσμενη εντός έδρας ήττα που υπέστη την περασμένη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, η ομάδα έχασε με σκορ 3-1 από την Καλαμάτα, ένα αποτέλεσμα που την ανάγκασε να χάσει πολύτιμους βαθμούς. Με τη νίκη επί του Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ φιλοδοξεί να μειώσει τη διαφορά του από την κορυφή του πρωταθλήματος, διατηρώντας ζωντανό το ενδιαφέρον για την πρώτη θέση.

Σημαντικές απουσίες για τον ΠΑΟΚ

Ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες ενόψει του αποψινού αγώνα με τον Ηρακλή. Η απουσία βασικών παικτών αναγκάζει τον προπονητή σε αναπροσαρμογές των αρχικών του πλάνων και της στρατηγικής του για την αναμέτρηση στην Τούμπα.

Συγκεκριμένα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δεν θα είναι στη διάθεση της ομάδας, καθώς συνέχισε το πρόγραμμά του με ατομική προπόνηση. Παράλληλα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο γόνατο. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του, με αποτέλεσμα να μην συμμετάσχει στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο.

Αλλαγές στην τριάδα των τερματοφυλάκων

Μία από τις αξιοσημείωτες αποφάσεις του προπονητή Αλέσιο Λίσι αφορά τη σύνθεση της τριάδας των τερματοφυλάκων για τον αποψινό αγώνα. Λόγω των αναγκαστικών απουσιών που προέκυψαν, ο Ιταλός τεχνικός προχώρησε σε συγκεκριμένες αλλαγές, συμπεριλαμβάνοντας ένα νέο πρόσωπο στις επιλογές του για την εστία.

Πιο αναλυτικά, ο Νικολακούλης συμπεριλήφθηκε στην τριάδα των τερματοφυλάκων, πλαισιώνοντας τους νεαρούς Μοναστηρλή και Μπελερή. Αυτή η επιλογή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της απουσίας του τραυματία Παβλένκα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Επιπλέον, ο Τσιφτσής είναι επίσης απών από την αναμέτρηση, καθώς είναι τιμωρημένος, γεγονός που οδήγησε στην αναγκαστική αναπροσαρμογή των διαθέσιμων τερματοφυλάκων.

Ώρα και κανάλι τηλεοπτικής μετάδοσης

Η αναμέτρηση μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21:00 το βράδυ της 18ης Οκτωβρίου. Οι φίλαθλοι και οι υποστηρικτές των δύο ομάδων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά από την τηλεόραση θα έχουν αυτή τη δυνατότητα, καθώς έχει εξασφαλιστεί η τηλεοπτική κάλυψη.

Η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του κρίσιμου αυτού παιχνιδιού θα πραγματοποιηθεί από το κανάλι Nova Sports Prime. Αυτό εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της αναμέτρησης για το κοινό, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων του αγώνα από την άνεση του σπιτιού τους, για όσους δεν θα βρίσκονται στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta