Ο Άρης αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Λεωφόρο αναζητώντας συνέχεια στη βελτίωση

Ο Άρης βρίσκεται απόψε στη Λεωφόρο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League. Οι «κιτρινόμαυροι» στοχεύουν σε μία δεύτερη διαδοχική νίκη, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν ότι η βελτίωση που παρουσίασαν απέναντι στον Βόλο μπορεί να αποκτήσει διάρκεια. Το παιχνίδι αυτό θεωρείται κρίσιμο για να φανεί αν η πρόσφατη νίκη ήταν απλώς μια καλή αντίδραση ή η αρχή μιας πιο σταθερής αγωνιστικής πορείας.

Η πρόσφατη εικόνα του Άρη

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από την επικράτηση με 3-2 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Βόλο Elabet. Σε αυτό το παιχνίδι, η ομάδα παρουσίασε για ένα ημίχρονο, συγκεκριμένα για 45 λεπτά, μία από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις. Η επιθετική λειτουργία του Άρη έδειξε σημαντική βελτίωση, με την ομάδα να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα τρεις φορές και να δημιουργεί επιπλέον προϋποθέσεις για γκολ.

Ωστόσο, το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με τον Βόλο υπενθύμισε ότι το ζήτημα της διαχείρισης του αγώνα και της αμυντικής σταθερότητας παραμένει ένα ανοιχτό θέμα για τον Άρη. Αυτή η πτυχή της αγωνιστικής του εικόνας θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί στην επικείμενη αναμέτρηση, ώστε να συνδυαστούν η επιθετική αποτελεσματικότητα με την αμυντική σιγουριά.

Η πρόκληση της Κηφισιάς

Απέναντι στην Κηφισιά, ο Άρης θα κληθεί να συνδυάσει την ένταση, την κίνηση και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε στον αγώνα με τον Βόλο Elabet. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να περιορίσει τα εύκολα λάθη και τις φάσεις που προσφέρει στον αντίπαλο, στοιχεία που μπορούν να αποβούν καθοριστικά σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων, η Κηφισιά, προέρχεται και αυτή από νίκη, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού με 2-0. Έχει αποδείξει ότι εντός έδρας μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά τους αντιπάλους της. Ενδεικτικό της δυναμικής της είναι ότι σε τρία παιχνίδια Πρωταθλήματος ως γηπεδούχος έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ, το οποίο σημειώθηκε στην ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ. Αυτό το στατιστικό προϊδεάζει για ένα παιχνίδι με διαφορετικές απαιτήσεις σε σχέση με την αναμέτρηση της περασμένης εβδομάδας για τον Άρη.

Οι σκέψεις του Μιχάλη Γρηγορίου

Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, δεν φαίνεται διατεθειμένος να προβεί σε πολλές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, ο τεχνικός προσανατολίζεται να διατηρήσει το ίδιο αρχικό σχήμα που παρέταξε και στο παιχνίδι απέναντι στον Βόλο Elabet. Εάν αυτή η πρόθεση επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει την πρώτη φορά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο που ο Άρης θα ξεκινήσει δεύτερο συνεχόμενο ματς με ακριβώς την ίδια ενδεκάδα.

Η λογική πίσω από αυτή την απόφαση είναι ξεκάθαρη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επιθυμεί να επενδύσει σε μία ενδεκάδα που του προσέφερε καλύτερη ομοιογένεια, περισσότερη ένταση στα άκρα του γηπέδου, καθώς και μία πιο καθαρή και αποτελεσματική λειτουργία στον άξονα και την επίθεση της ομάδας. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την επιθυμία για σταθεροποίηση και αξιοποίηση των θετικών στοιχείων που φάνηκαν πρόσφατα.

Πιθανή ενδεκάδα και απουσίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάτω από την εστία του Άρη αναμένεται να διατηρηθεί ο Βέλιο. Μπροστά του, στην τετράδα της άμυνας, θα αγωνιστούν ο Φαμπιάνο με τον Σούταλο ως κεντρικοί αμυντικοί, ενώ στο δεξί άκρο θα βρίσκεται ο Πετρίς και στο αριστερό ο Ρίτσαρντς. Στον άξονα του κέντρου, οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα διατηρήσουν τις θέσεις τους, προσφέροντας ισορροπία και δημιουργία.

Στις δύο πλευρές της επίθεσης, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, αναμένεται να αγωνιστούν οι Γκαρέ και Μπρούμα. Τέλος, το επιθετικό δίδυμο του Άρη προβλέπεται να αποτελείται από τους Κουαμέ και Καντεβέρε. Όσον αφορά τις απουσίες, εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών έχουν μείνει οι Ματάρ Τιάμ, Μανού Γκαρθία, Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς και ο Λορέν Μορόν, ο οποίος αντιμετωπίζει κάκωση στον αυχένα.

Το ζητούμενο στη Λεωφόρο

Το ζητούμενο για τον Άρη στην αποψινή αναμέτρηση στη Λεωφόρο δεν περιορίζεται μόνο στην κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού τριπόντου. Η ομάδα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει μία καλή εμφάνιση, όπως αυτή κόντρα στον Βόλο, σε μία σταθερή αγωνιστική συνέχεια. Αυτό θα δείξει αν η βελτίωση που παρατηρήθηκε έχει πραγματική βάση και μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta