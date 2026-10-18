Η Τότεναμ έχει τον Παυλίδη ως προτεραιότητα για τον Ιανουάριο

Η Τότεναμ φέρεται να έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο διεθνής επιθετικός έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με τη φανέλα της Μπενφίκα φέτος, προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον του αγγλικού συλλόγου. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις που έγιναν το καλοκαίρι, οι Λονδρέζοι επιδιώκουν περαιτέρω ενίσχυση στην επίθεση, με τον Έλληνα φορ να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας τους.

Η ανάγκη της Τότεναμ για ενίσχυση

Η Τότεναμ διανύει ένα δύσκολο ξεκίνημα στη φετινή αγωνιστική περίοδο, όσον αφορά τη βαθμολογική της συγκομιδή στο πρωτάθλημα. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποίησε το καλοκαίρι, οι οποίες ανήλθαν σε σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, η διοίκηση του συλλόγου επιθυμεί περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα του Λονδίνου έχει θέσει ως μία από τις βασικές της προτεραιότητες την απόκτηση ενός νέου σέντερ φορ κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης στο στόχαστρο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TEAMtalk», το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη βρίσκεται στη λίστα των πέντε βασικών στόχων που εξετάζει η Τότεναμ για τη θέση του επιθετικού. Ο αγγλικός Τύπος έχει ήδη αναφέρει πως ο διεθνής Έλληνας επιθετικός αποτελεί την πρώτη επιλογή για τους «Σπερς», υπογραμμίζοντας το έντονο ενδιαφέρον.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί ένα εκρηκτικό ξεκίνημα με τη φανέλα της Μπενφίκα τη φετινή σεζόν, με τα εντυπωσιακά του νούμερα να μην έχουν περάσει απαρατήρητα από τους σκάουτερ της Τότεναμ και άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σημαντικός ανταγωνισμός και επιθυμία της Μπενφίκα

Ωστόσο, οι Λονδρέζοι αντιμετωπίζουν σημαντικό ανταγωνισμό στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν τον Παυλίδη. Στη διεκδίκηση του 27χρονου επιθετικού έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλες μεγάλες ομάδες, όπως η Άστον Βίλα και η Μπαρτσελόνα, γεγονός που καθιστά την υπόθεση πιο περίπλοκη.

Παράλληλα, η Μπενφίκα, στην οποία αγωνίζεται ο Παυλίδης, έχει εκφράσει την επιθυμία της να διατηρήσει στο ρόστερ της τον βασικό της σκόρερ. Η στάση του πορτογαλικού συλλόγου προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας στις διαπραγματεύσεις για την ενδεχόμενη μεταγραφή του Έλληνα φορ.

Η εντυπωσιακή φετινή πορεία του Παυλίδη

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει επιδείξει μια εξαιρετική παραγωγικότητα με τη φανέλα των «Αετών». Σε μόλις 15 αναμετρήσεις, έχει καταφέρει να σημειώσει 15 γκολ, ενώ παράλληλα έχει μοιράσει και τέσσερις ασίστ στους συμπαίκτες του.

Αυτά τα εντυπωσιακά στατιστικά επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και την ικανότητά του να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην επίθεση της Μπενφίκα, καθιστώντας τον έναν από τους πιο περιζήτητους επιθετικούς στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ιστορικό επίτευγμα και άλλοι στόχοι

Πρόσφατα, ο Παυλίδης έφτασε ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του με τη Μπενφίκα, καθώς συμπλήρωσε συνολικά 75 γκολ με τη φανέλα του πορτογαλικού συλλόγου. Αυτή η επίδοση τον φέρνει στην τέταρτη θέση των κορυφαίων ξένων σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα, ένα ξεχωριστό επίτευγμα.

Για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό τερμάτων, ο διεθνής φορ χρειάστηκε 125 συμμετοχές, σκοράροντας κατά μέσο όρο 0,6 γκολ ανά παιχνίδι. Αυτό το στατιστικό υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητά του και τη συνέπεια με την οποία συνεισφέρει στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Εκτός από τον Βαγγέλη Παυλίδη, η λίστα των επιθετικών στόχων της Τότεναμ περιλαμβάνει και άλλα αξιόλογα ονόματα. Συγκεκριμένα, οι Λονδρέζοι εξετάζουν επίσης τις περιπτώσεις των Ρομπέρτο Φερνάντεζ, Έντρικ, Ίγκορ Ματάνοβιτς και Ζαν-Φιλίπ Ματετά. Για τον Έντρικ, έχει δοθεί το «πράσινο φως» στην Τότεναμ να διερευνήσει μια πιθανή μεταγραφή τον Ιανουάριο, εφόσον ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης καταστεί διαθέσιμος.

Με πληροφορίες από: Athletiko