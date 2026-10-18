Ο Ετιέν Καμαρά και η σημασία του για τον Παναθηναϊκό: Οι αριθμοί που μιλούν

Ο Ετιέν Καμαρά θα απουσιάσει από την επικείμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 17:30 στο ΟΑΚΑ. Η απουσία του 23χρονου χαφ οφείλεται σε τιμωρία λόγω κίτρινων καρτών, μια ποινή που είχε δηλωθεί εδώ και εβδομάδες να εκτίσει στη συγκεκριμένη αγωνιστική. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί μια νέα συνθήκη για τον προπονητή Νίστρουπ, καθώς ο Καμαρά κατέχει μια θέση ιδιαίτερης σημασίας στον τρόπο παιχνιδιού που επιδιώκει ο Παναθηναϊκός.

Ο ρόλος του Καμαρά στο παιχνίδι του «τριφυλλιού»

Παρόλο που ο Ετιέν Καμαρά δεν έχει σκοράρει ούτε έχει μοιράσει ασίστ μέχρι στιγμής, ούτε συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά «γρανάζια» για τον Παναθηναϊκό. Η συνεισφορά του είναι ουσιαστική και καθοριστική για την ομαλή λειτουργία της ομάδας στο γήπεδο.

Ο Γάλλος χαφ είναι ουσιαστικά ο παίκτης που βοηθά το «τριφύλλι» να μεταφέρει με ασφάλεια την μπάλα από την πρώτη στη δεύτερη φάση ανάπτυξης. Ζητά συνεχώς την μπάλα από τους στόπερ, προσφέροντας μια εύκολη επιλογή πάσας με σωστές γωνίες στο σώμα του. Σπανίως χάνει την κατοχή και, κυρίως, αποφεύγει το λάθος σε μια περιοχή του γηπέδου όπου μια λανθασμένη ενέργεια μπορεί να αποβεί πολύ ακριβή για την ομάδα.

Εντυπωσιακά ποσοστά στις πάσες και τις ανακτήσεις

Οι αριθμοί ενισχύουν την εικόνα του Καμαρά ως ενός εξαιρετικά αποτελεσματικού παίκτη. Στις έξι συμμετοχές του στη φετινή Super League, έχει καταγράψει 291 επιτυχημένες πάσες, με ένα εντυπωσιακό ποσοστό ευστοχίας που φτάνει το 93,6%. Παράλληλα, στις μακρινές μεταβιβάσεις του, η ακρίβεια αγγίζει το 80%, δείχνοντας την ικανότητά του να διανέμει την μπάλα σε όλο το μήκος του γηπέδου.

Εκτός από την ποιότητα στις πάσες, ο Καμαρά συμβάλλει ενεργά και στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας. Σε 448 λεπτά πρωταθλήματος, έχει καταγράψει 39 ανακτήσεις κατοχής και 19 τάκλιν. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου οκτώ ανακτήσεις και τέσσερα τάκλιν ανά 90 λεπτά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στον χώρο του κέντρου.

Σταθερή απόδοση σε σημαντικά παιχνίδια

Η σταθερότητα στην απόδοσή του είναι εμφανής σε διάφορες αναμετρήσεις. Απέναντι στην Καλαμάτα, ο Καμαρά ολοκλήρωσε επιτυχώς 66 από τις 69 πάσες του, φτάνοντας το ποσοστό του στο 96%. Αντίστοιχα, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, κινήθηκε περίπου στο 94% ακρίβεια στις πάσες του, ενώ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Λεβαδειακό, είχε ένα αψεγάδιαστο 33 στις 33 επιτυχημένες πάσες σε 45 λεπτά αγώνα.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα των δυνατοτήτων του προέρχεται από το Conference League. Στη νίκη με 2-1 επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ο Καμαρά πραγματοποίησε 86 σωστές πάσες σε 92 προσπάθειες, ξεπερνώντας το 93% σε ποσοστό ευστοχίας. Από τα πόδια του πέρασε ένα τεράστιο κομμάτι της κυκλοφορίας της μπάλας του Παναθηναϊκού, λειτουργώντας ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ άμυνας και επίθεσης.

Η εξαίρεση και η σημασία της απουσίας του

Παρόλο που η συνολική του εικόνα είναι εξαιρετική, ο Καμαρά είχε ένα πολύ σοβαρό λάθος στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Σε εκείνη την περίπτωση, πιέστηκε έξω από την περιοχή και έδωσε την μπάλα στον Φορτούνη, ένα λάθος που μπορεί να συμβεί σε κάθε ποδοσφαιριστή.

Ο 23χρονος χαφ έχει αγωνιστεί ως βασικός σε 12 από τα 14 παιχνίδια του Παναθηναϊκού αυτή τη σεζόν. Έχει μείνει εκτός αποστολής μόνο στο ματς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τη Νίκη Βόλου και έχει μπει ως αλλαγή σε εκείνο με την Κηφισιά για τον ίδιο θεσμό. Η απουσία του από τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR αναπόφευκτα φέρνει στην επιφάνεια τη συζήτηση για το πόσο αναγκαίος είναι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ειδικά ενόψει της κριτικής που δέχεται από ορισμένους φίλους της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko