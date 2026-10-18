Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη με δύο γκολ και έναν πανηγυρισμό με νόημα

Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε της Ατλάντα Γιουνάιτεντ με σκορ 3-1, σε έναν αγώνα όπου ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνίστησε με μια μαγική εμφάνιση. Ο Αργεντινός αστέρας σημείωσε δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά και συνέβαλε με μία ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του Κίλι Γκονζάλες σε μία ακόμη νίκη στο MLS. Η ομάδα του Μαϊάμι είχε ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στα playoffs μία εβδομάδα νωρίτερα και συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα

Ο αγώνας ξεκίνησε με δυσκολίες για την Ίντερ Μαϊάμι, ωστόσο η ομάδα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Χερμάν Μπερτεράμε ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Ίντερ Μαϊάμι, πετυχαίνοντας ένα γκολ με κεφαλιά στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους.

Το πρώτο αυτό τέρμα της αναμέτρησης δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πιστώθηκε την ασίστ για το γκολ του Μπερτεράμε.

Το «σόου» του Μέσι στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα σηματοδότησε την έναρξη του εντυπωσιακού «σόου» του Λιονέλ Μέσι. Στο 55ο λεπτό, ο Αργεντινός πέρασε διαδοχικά τους αντιπάλους του και πέτυχε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Μαϊάμι, διευρύνοντας το προβάδισμα.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μέσι βρέθηκε ξανά σε θέση βολής. Έπειτα από μία βαθιά μπαλιά του Λουίς Σουάρες, αντιμετώπισε έναν αμυντικό, τον οποίο ξεγέλασε με μία προσποίηση και σκόραρε με ένα διαγώνιο σουτ, διαμορφώνοντας το 3-0 για την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο ιδιαίτερος πανηγυρισμός και το μήνυμα

Ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα του αγώνα ήταν ο πανηγυρισμός του Λιονέλ Μέσι μετά το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Ο Αργεντινός, μαζί με τον συμπαίκτη του Ροντρίγκο Ντε Πολ, πανηγύρισαν μπροστά στο πρόσωπο του Παραγουανού αμυντικού, ο οποίος περιορίστηκε να γελάσει.

Οι κάμερες κατέγραψαν τον Μέσι να κάνει μία συγκεκριμένη χειρονομία προς τον Αλόνσο, η οποία ερμηνεύτηκε ως ένα μήνυμα που έλεγε «ακόμα γυρίζεις», αναφερόμενος στην προσποίηση με την οποία τον είχε ξεγελάσει λίγο πριν σκοράρει.

Τα ρεκόρ και οι επιδόσεις του Αργεντινού αστέρα

Με τα δύο αυτά γκολ, ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 936 γκολ στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την εκπληκτική του πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Παράλληλα, οι δύο αυτές επιτυχίες ανέβασαν τον προσωπικό του λογαριασμό στα 24 και 25 γκολ αντίστοιχα για τη φετινή σεζόν του MLS, διατηρώντας τον στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του πρωταθλήματος.

Ο «Pulga», όπως είναι το παρατσούκλι του, έχει επίσης σημαντική συμβολή και στον τομέα των ασίστ. Έφτασε τις 15 ασίστ στη φετινή σεζόν, ισοφαρίζοντας τον Σον Χέουνγκ-μιν της Λος Άντζελες FC στην κορυφή της σχετικής λίστας του πρωταθλήματος. Επιπλέον, ο Μέσι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που καταγράφει τουλάχιστον 15 ασίστ σε τρεις διαδοχικές σεζόν, υπογραμμίζοντας την πολυδιάστατη προσφορά του.

Συνεισφορές και χαμένες ευκαιρίες

Εκτός από την ασίστ του Μέσι στο πρώτο γκολ, ο Χερμάν Μπερτεράμε πιστώθηκε ασίστ και στα δύο τέρματα που σημείωσε ο Αργεντινός. Επίσης, ο Λουίς Σουάρες πιστώθηκε μία ασίστ στο δεύτερο γκολ του Μέσι, αναδεικνύοντας τη συνεργασία των παικτών της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Μέσι είχε την ευκαιρία να διευρύνει ακόμα περισσότερο το σκορ και να προσθέσει ένα τρίτο γκολ στον προσωπικό του λογαριασμό. Ωστόσο, η προσπάθειά του να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση κόρνερ απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, διατηρώντας το τελικό σκορ στο 3-1.

Με πληροφορίες από: Athletiko