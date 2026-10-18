Μάντσεστερ Σίτι: Ενημέρωση Μαρέσκα για τους τραυματισμούς πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ

Ο Έντσο Μαρέσκα, προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών παικτών της ομάδας του, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Champions League. Η εικόνα του Έρλινγκ Χάαλαντ να αποχωρεί κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο μετά το παιχνίδι με την Ίπσουιτς είχε προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις των «Πολιτών».

Η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ιταλός τεχνικός μετά το ματς της 7ης αγωνιστικής της Premier League με την Ίπσουιτς, όπου η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 3-2, έδωσε απαντήσεις για την ετοιμότητα βασικών στελεχών. Εκτός από τον Χάαλαντ, ενοχλήσεις είχαν αισθανθεί και οι Ματέο Κόβασιτς, Ματέους Νούνιες, Νίκο Οράιλι και Αντουάν Σεμένιο.

Η κατάσταση των Χάαλαντ, Κόβασιτς και Νούνιες

Η ανησυχία για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος αποχώρησε με εμφανή προβλήματα από το «Έτιχαντ» μετά το παιχνίδι με την Ίπσουιτς, ήταν έντονη. Η κατάσταση του Νορβηγού επιθετικού, που αποτελεί βασικό πυλώνα της επιθετικής γραμμής της Μάντσεστερ Σίτι, βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Έντσο Μαρέσκα, ο Χάαλαντ, όπως και οι Ματέο Κόβασιτς και Ματέους Νούνιες, τον καθησύχασαν προσωπικά. Οι τρεις παίκτες ανέφεραν στον άλλοτε μέσο του Ολυμπιακού ότι είναι «ΟΚ», ανακουφίζοντας το τεχνικό επιτελείο ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Οι περιπτώσεις των Οράιλι και Σεμένιο

Διαφορετική είναι η κατάσταση για τους Νίκο Οράιλι και Αντουάν Σεμένιο. Ο Μαρέσκα ανέφερε πως ο Νίκο Οράιλι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην πλάτη. Πρόκειται για το ίδιο πρόβλημα που είχε εμφανιστεί και στον αγώνα με την Κόβεντρι, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Όσον αφορά τον Αντουάν Σεμένιο, ο Ιταλός προπονητής δήλωσε ότι είναι ο μόνος για τον οποίο χρειάζεται να περιμένουν λίγο περισσότερο. Η ακριβής του κατάσταση θα επανεκτιμηθεί, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει για την πλήρη ετοιμότητά του.

Το πλαίσιο του αγώνα με την ΑΕΚ

Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ την ερχόμενη Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, στις 22:00, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για τους «Πολίτες» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα βρεθεί αντιμέτωπη με τους πρωτοπόρους του αγγλικού πρωταθλήματος, οι οποίοι επιδιώκουν να διατηρήσουν την καλή τους πορεία και στην Ευρώπη.

Η πορεία της Μάντσεστερ Σίτι

Στο αγγλικό πρωτάθλημα, η Μάντσεστερ Σίτι διατηρεί το απόλυτο, έχοντας επτά νίκες σε επτά αγώνες. Η πρωτοπορία της στην Premier League δείχνει την εξαιρετική της φόρμα στο εγχώριο μέτωπο.

Ωστόσο, στο Champions League, οι «Citizens» προέρχονται από μια εντός έδρας ήττα με 2-4 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτό το αποτέλεσμα καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για βαθμούς στον επερχόμενο αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς δεν επιθυμούν άλλη απώλεια βαθμών στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta