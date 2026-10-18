Κωνσταντίνος Καρέτσας: Ανησυχία στην Ντόρτμουντ για απουσία ενός μήνα

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι άνθρωποι της Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που υπέστη το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, εκτιμάται ως σχετικά σοβαρός. Οι πληροφορίες από τη Γερμανία κάνουν λόγο για πιθανή απουσία του Έλληνα άσου από τη δράση για περίπου έναν μήνα, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των Βεστφαλών.

Ο τραυματισμός κατά τη διάρκεια του αγώνα

Ο 18χρονος winger μπήκε ως αλλαγή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Ουνιόν Βερολίνου. Η είσοδός του στον αγωνιστικό χώρο πραγματοποιήθηκε στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, προσδοκώντας να ενισχύσει την ομάδα του.

Ωστόσο, η παρουσία του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο παιχνίδι δεν κράτησε για μεγάλο διάστημα. Μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του, και συγκεκριμένα στο 70ό λεπτό, ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποχώρησε υποβασταζόμενος, έπειτα από πρόβλημα που αποκόμισε στον δεξιό αστράγαλο. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην πρόωρη λήξη της συμμετοχής του στον αγώνα.

Φόβοι για σημαντικό διάστημα απουσίας

Οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τη Γερμανία εντείνουν την ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Καρέτσα. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο τραυματισμός του είναι σχετικά σοβαρός, με τους φόβους να κάνουν λόγο για απουσία του από τα γήπεδα για σχεδόν έναν μήνα.

Η ανησυχία στην Ντόρτμουντ είναι έκδηλη, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατέβηκε από το αεροπλάνο με πατερίτσες, υποδεικνύοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες και η ακριβής διάγνωση αναμένονται τις επόμενες ώρες, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Απουσία από τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας

Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για απουσία ενός μήνα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα χάσει σημαντικές αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League. Ο τραυματισμός του τον θέτει εκτός από τους αγώνες που έχουν προγραμματιστεί για το προσεχές διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας άσος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στις αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 13 Νοεμβρίου, καθώς και στον αγώνα εναντίον της Σερβίας, που θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου.

Οι αναμετρήσεις που θα χάσει με την Μπορούσια Ντόρτμουντ

Πέρα από τις υποχρεώσεις με το εθνόσημο, ο πιθανός μήνας απουσίας του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα επηρεάσει και την παρουσία του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αναμένεται να απουσιάσει από μια σειρά σημαντικών αγώνων της γερμανικής ομάδας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Καρέτσας θα χάσει τα ματς με τη Σαμπάχ στις 20 Οκτωβρίου, την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 24 Οκτωβρίου, τη Βέρντερ στις 27 Οκτωβρίου και την Μπάγερν Μονάχου στις 31 Οκτωβρίου. Επιπλέον, δεν θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις με την Μπέτις στις 4 Νοεμβρίου και την Έλβερσμπεργκ στις 7 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta