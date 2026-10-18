Μέσι: Ντοπιέτα και νέο ρεκόρ γκολ για τον Αργεντινό άσο

Ο Λιονέλ Μέσι πρωταγωνίστησε για μία ακόμη φορά, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη με 1-3 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ. Ο Αργεντινός άσος πέτυχε δύο γκολ, φτάνοντας τα 40 τέρματα μέσα στο 2026 και συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο πρωτάθλημα του MLS. Η «ντοπιέτα» του επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα, προσθέτοντας νέα νούμερα στην ήδη θρυλική του καριέρα.

Η «μαγεία» συνεχίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 18 Οκτωβρίου, ο Λιονέλ Μέσι χάρισε ένα ακόμη σόου στους φιλάθλους του ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά στα γήπεδα της Αμερικής. Η παρουσία του Αργεντινού μάγου στους αγωνιστικούς χώρους της MLS συνεχίζει να προκαλεί ενθουσιασμό, με τους φιλάθλους να καλούνται να τον απολαμβάνουν όσο παραμένει υγιής.

Παρά το γεγονός ότι οι ώρες μετάδοσης των αγώνων του πρωταθλήματος MLS δεν είναι πάντα βολικές για το ευρωπαϊκό κοινό, οι στιγμές που προσφέρει ο Μέσι αξίζουν την προσοχή, έστω και μέσω των highlights. Η ικανότητά του να δημιουργεί και να σκοράρει παραμένει αμείωτη, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η «ντοπιέτα» που σφράγισε την επικράτηση

Στον αγώνα κόντρα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ, ο Μέσι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, υπογράφοντας με δύο προσωπικά γκολ τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με σκορ 1-3. Τα δύο αυτά τέρματα σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων λεπτών, δείχνοντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα του 39χρονου άσου.

Το πρώτο από τα δύο γκολ του Αργεντινού θύμισε τις καλύτερες στιγμές του, γνωστές ως «prime του Pulga». Στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μέσι πήρε την μπάλα σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου. Ξεκίνησε μια εντυπωσιακή κούρσα, συνδυάστηκε με έναν συμπαίκτη του σε ένα γρήγορο ένα-δύο, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και πλάσαρε με άνεση τον τερματοφύλακα της Ατλάντα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 0-2 εκείνη τη στιγμή.

Λίγο μετά, στο 60ό λεπτό του αγώνα, ήρθε και η ολοκλήρωση της «ντοπιέτας». Ο Λιονέλ Μέσι δέχτηκε μια κάθετη πάσα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, εκμεταλλευόμενος την κίνησή του. Με την κλασική του ψυχραιμία και την τεχνική του κατάρτιση, τελείωσε ιδανικά τη φάση, ανεβάζοντας τον προσωπικό του απολογισμό και εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα του.

Εντυπωσιακά νούμερα για το 2026 και την καριέρα του

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 40 γκολ μέσα στο τρέχον έτος, το 2026. Στην ίδια περίοδο, έχει προσφέρει και 20 ασίστ, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του στο επιθετικό παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι. Τα νούμερα αυτά υπογραμμίζουν τη σταθερά υψηλή του απόδοση και την αδιάκοπη επίδρασή του στο ποδόσφαιρο.

Ο συνολικός απολογισμός των γκολ του στην τεράστια καριέρα του έχει πλέον ανέλθει στα 936. Η επίδοση αυτή τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών και επιβεβαιώνει τη μοναδική του πορεία στον χώρο του αθλήματος. Η διαρκής του παρουσία στην κορυφή, ακόμη και σε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, αποτελεί πηγή θαυμασμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta