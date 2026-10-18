Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από εισβολή αυτοκινήτου σε γήπεδο ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε γήπεδο ποδοσφαίρου, παρασύροντας πλήθος ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό περισσότερων από δέκα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της τοπικής αστυνομίας. Η οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις αρχές και βρίσκεται υπό ανάκριση, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα.

Οι τραγικές συνέπειες της εισβολής του οχήματος

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άαρον Μόουζες, παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το συμβάν που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Όπως ανέφερε, ένα μαύρο φορτηγάκι εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα σε αθλητικό κέντρο ακαδημιών, συγκεκριμένα στο Stryker Sports Complex, παρασύροντας αδιακρίτως κόσμο που παρακολουθούσε ή συμμετείχε σε δραστηριότητες.

Οι συνέπειες ήταν ολέθριες, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για ένα εξάχρονο αγοράκι και έναν 35χρονο άνδρα, των οποίων ο θάνατος επιβεβαιώθηκε επί τόπου ή κατά τη διακομιδή τους. Επιπλέον, ο κ. Μόουζες ανακοίνωσε ότι 11 τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται πέντε παιδιά, ηλικίας από 5 έως 9 ετών, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στην τραγωδία.

Η σύλληψη της οδηγού και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας

Το μαύρο φορτηγάκι, το οποίο προκάλεσε το δυστύχημα, οδηγούσε μια 34χρονη γυναίκα. Η γυναίκα συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές αμέσως μετά το περιστατικό και οδηγήθηκε για ανάκριση. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άαρον Μόουζες, δήλωσε σχετικά με τη στάση της οδηγού ότι «είναι συνεργάσιμη μέχρι αυτό το σημείο», παρέχοντας πληροφορίες στους ανακριτές.

Στο όχημα επέβαιναν επίσης δύο ανήλικοι, οι οποίοι είναι παιδιά της οδηγού. Ο κ. Μόουζες διευκρίνισε ότι ένα από τα παιδιά της οδηγού είχε προγραμματισμένο αγώνα στο Stryker Sports Complex. Ωστόσο, ο αγώνας αυτός δεν διεξαγόταν στο ίδιο γήπεδο όπου σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα, γεγονός που ενδεχομένως να αποτελέσει μέρος της έρευνας για τις συνθήκες της εισβολής του οχήματος.

Αυτοψία και έκκληση για μαρτυρίες

Μία αυτόπτης μάρτυρας, η Μπέθανι Πόουπ, η οποία είναι μητέρα ενός 9χρονου παιδιού που βρισκόταν στο γήπεδο τη στιγμή της τραγωδίας, περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα είδε. Η κ. Πόουπ παρακολουθούσε τον αγώνα καθισμένη μέσα στο αυτοκίνητό της όταν αντιλήφθηκε το μαύρο φορτηγάκι να εισέρχεται στον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τη συγκλονιστική μαρτυρία της, «η οδηγός δεν φρέναρε», γεγονός που οδήγησε το όχημα να παρασύρει όποιον βρέθηκε στην πορεία του χωρίς να επιβραδύνει. Η κ. Πόουπ συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι το φορτηγάκι «δεν σταμάτησε παρά μόνο αφού έφτασε στην άλλη άκρη» του γηπέδου, υπογραμμίζοντας την ανεξέλεγκτη και ασταμάτητη πορεία του μέσα στο πλήθος.

Για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών της τραγωδίας, η αστυνομία έχει απευθύνει επίσημη έκκληση προς το κοινό. Ζητά από όσους έχουν καταγράψει σε βίντεο το συμβάν να το προσκομίσουν στις αρχές, καθώς οποιοδήποτε οπτικό υλικό μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην έρευνα και να ρίξει φως στις ακριβείς στιγμές που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki