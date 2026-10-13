Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 82-84: Ο Κρις Τζόουνς χάρισε τη νίκη στους Σέρβους με buzzer beater

Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να αποδράσει με μια θεαματική νίκη από τη Λυών, επικρατώντας της Βιλερμπάν με σκορ 84-82, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της EuroLeague, προσέφερε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον Κρις Τζόουνς να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή. Ο παίκτης των Σέρβων υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του με ένα buzzer beater, ολοκληρώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ερυθρό Αστέρα να δείχνει καλύτερη εικόνα στο παρκέ. Οι παίκτες Νουόρα και Οτζελέγιε προσέφεραν σημαντικές λύσεις στην επίθεση, βοηθώντας τους Σέρβους να διατηρήσουν ένα προβάδισμα και να κλείσουν την πρώτη περίοδο με σκορ 23-26 υπέρ τους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο, η Βιλερμπάν ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό μέσα από την επίθεσή τους και κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με προβάδισμα τεσσάρων πόντων, με το ταμπλό να δείχνει 46-42.

Δραματικό φινάλε

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το πάνω χέρι και μετά την ανάπαυλα, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποκτήσουν μια διαφορά ασφαλείας που θα τους επέτρεπε να νιώσουν άνετα. Ο Ερυθρός Αστέρας παρέμεινε σε κοντινή απόσταση στο σκορ, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να αντεπιτεθεί.

Η στιγμή αυτή ήρθε στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν το παιχνίδι σε 77-77. Στο τελευταίο λεπτό, οι Οτζελέγιε και Νουόρα έδωσαν ένα προβάδισμα δύο πόντων στον Ερυθρό Αστέρα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 80-82. Ωστόσο, ο Μπολομπόι της Βιλερμπάν απάντησε άμεσα, φέρνοντας ξανά το ματς στα ίσα.

Η τελευταία λέξη, σε αυτό το συγκλονιστικό φινάλε, ανήκε στον Κρις Τζόουνς. Ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα ευστόχησε σε ένα buzzer beater, χαρίζοντας στην ομάδα του μια σπουδαία νίκη με τελικό σκορ 84-82, μέσα σε πανηγυρισμούς.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Ως πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Σέμι Οτζελέγιε, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στην ομάδα του. Ο Κρις Τζόουνς, πέρα από το νικητήριο σουτ, είχε επίσης σημαντική συνεισφορά με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Αξιόλογη ήταν και η εμφάνιση του Τσίμα Μονέκε, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ, αποτελώντας έναν ακόμα σημαντικό συμπαραστάτη στην προσπάθεια του Ερυθρού Αστέρα. Από την πλευρά της Βιλερμπάν, ξεχώρισε ο Μποθ Γκαχ με 19 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Τζάρεντ Μπάτλερ έμεινε άποντος.

Σημαντικά στατιστικά στοιχεία

Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να πάρει 15 πόντους από δεύτερη ευκαιρία, ένα στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό στην έκβαση του αγώνα. Η αναλογία των 25 ασίστ για 12 λάθη αποτελεί επίσης ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο που αντικατοπτρίζει την ομαδική λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των Σέρβων.

Η νίκη αυτή στη Λυών αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για τον Ερυθρό Αστέρα στην πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, καθώς κατάφερε να φύγει με το διπλό από μια δύσκολη έδρα, χάρη στην ψυχραιμία και την ευστοχία του Κρις Τζόουνς στην κρισιμότερη στιγμή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta