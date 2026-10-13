Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μιλάνο στην Euroleague

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μιλάνο, σημειώνοντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Η ισπανική ομάδα επικράτησε με τελικό σκορ 98-89, σε έναν αγώνα όπου έδειξε την κυριαρχία της για το μεγαλύτερο μέρος του. Το αποτέλεσμα αυτό βελτίωσε το ρεκόρ της Ρεάλ σε 2 νίκες και 3 ήττες, ενώ η Μιλάνο βρίσκεται πλέον στο 1-4.

Η κυριαρχία των «μερένγκες» και το τελικό σκορ

Το τελικό σκορ του αγώνα, 89-98 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, χαρακτηρίστηκε ως κάπως πλασματικό, καθώς για τρία ολόκληρα δεκάλεπτα οι «μερένγκες» δεν είχαν ουσιαστικά αντίπαλο. Το σύνολο του προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ επέδειξε εκπληκτικό μπάσκετ, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη μέσα στην Ιταλία.

Η ισπανική ομάδα κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της από νωρίς, χτίζοντας σημαντικές διαφορές που της επέτρεψαν να ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση. Η νίκη αυτή ήταν καθοριστική για τη Ρεάλ, καθώς της δίνει ώθηση στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Κορυφαίοι παίκτες και επιδόσεις

Για τους νικητές, ξεχώρισαν με την απόδοσή τους ο Φελίζ και ο Μαλεντόν, οι οποίοι σημείωσαν 19 και 14 πόντους αντίστοιχα. Ο Φακούντο Καμπάτσο είχε επίσης μια εξαιρετική παρουσία, προσθέτοντας 13 πόντους στο ενεργητικό του και μοιράζοντας παράλληλα έξι σημαντικές ασίστ στους συμπαίκτες του.

Από την πλευρά της Μιλάνο, ο Μπολμάρο ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 21 πόντους, ενώ ο Ντέβον Χολ συνεισέφερε 17 πόντους. Ωστόσο, οι επιδόσεις των δύο παικτών δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την ήττα της ιταλικής ομάδας στην έδρα της.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο αγώνας ξεκίνησε με αρκετή ισορροπία μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Ντέβον Χολ έδωσε ένα μικρό προβάδισμα στη Μιλάνο με 7-3 στα πρώτα λεπτά. Στη συνέχεια, ο Ντέιμιαν Τζόουνς ανέλαβε δράση για τη Ρεάλ, δίνοντας τα ηνία στην ομάδα του με το σκορ να διαμορφώνεται σε 15-17.

Ο Μπολμάρο προσέφερε πολύτιμες λύσεις για τη Μιλάνο με συνεχόμενα τρίποντα, βοηθώντας την ιταλική ομάδα να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 25-21. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ένα σερί 8-0 της «Βασίλισσας» έφερε το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ μπροστά με 28-32, αλλά η Μιλάνο απάντησε με το δικό της αντίστοιχο επιμέρους σερί. Καμπάτσο και Φελίθ μπήκαν στην εξίσωση, οδηγώντας ξανά μπροστά την ισπανική ομάδα.

Ακολούθησε ένας «βομβαρδισμός» από τους «μερένγκες», οι οποίοι σημείωσαν 14 συνεχόμενους πόντους, με πρωταγωνιστή τον Φακούντο Καμπάτσο. Χάρη σε αυτή την εντυπωσιακή επίδοση, η Ρεάλ πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου προηγούμενη με 40-53.

Η επέκταση της διαφοράς και η αντίδραση της Μιλάνο

Η Ρεάλ ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο από εκεί που το άφησε, δείχνοντας καταιγιστική διάθεση. Η διαφορά έφτασε γρήγορα μέχρι το +20, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 47-67. Οι Ράιτ και Γκούντουριτς πάλευαν για τη Μιλάνο, προσπαθώντας να σώσουν ό,τι μπορούσαν, αλλά η κατάσταση έδειχνε ήδη μη αναστρέψιμη για την ιταλική ομάδα.

Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ να διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα, με το σκορ στο 84-69 υπέρ της. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, οι παίκτες του προπονητή Ποέτα εκμεταλλεύτηκαν τον εφησυχασμό που επέδειξε η Ρεάλ.

Με ένα επιμέρους σερί 22-14 συνολικά στην τελευταία περίοδο, η Μιλάνο κατάφερε να πλησιάσει στο σκορ. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψει τη συνολικά κακή εικόνα που είχε παρουσιάσει η ιταλική ομάδα στα τρία πρώτα δεκάλεπτα του αγώνα. Έτσι, η Ρεάλ έφυγε τελικώς με τη νίκη από την έδρα της Μιλάνο με το τελικό 98-89.

Με πληροφορίες από: Athletiko