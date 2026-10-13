Ο Παναθηναϊκός «διέλυσε» την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και συνεχίζει αήττητος

Ο Παναθηναϊκός «διέλυσε» την Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 72-55 για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» διατήρησαν το απόλυτο αήττητο (5-0) στη διοργάνωση, υποχρεώνοντας την πρώην ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην πρώτη της εντός έδρας ήττα. Ο Επτάστερος ήταν ισοπεδωτικός και στην πρώτη εφετινή υποχρέωση μακριά από το «σπίτι» του στη Euroleague, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό του σερί.

Η κυριαρχία του «τριφυλλιού» και το αήττητο σερί

Ο Παναθηναϊκός ήταν ασταμάτητος στο Βελιγράδι, διευρύνοντας το αήττητό του στη Euroleague. Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 72-55 την Παρτιζάν, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε πέντε αγώνες στη φετινή διοργάνωση. Αυτή η νίκη ήταν η πρώτη εκτός έδρας για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη φέτος, δείχνοντας τη δυναμική του.

Από την άλλη πλευρά, η Παρτιζάν, η οποία αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του προπονητή Πενιαρόγια, υπέστη την πρώτη της εντός έδρας ήττα και τη δεύτερη συνολικά στη διοργάνωση, με το ρεκόρ της να διαμορφώνεται σε 3-2.

Η εξέλιξη του αγώνα: Από τη νευρικότητα στην υπεροχή

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να εμφανίζει νευρικότητα και αστοχία. Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» είχαν 0/3 τρίποντα και 2/6 ελεύθερες βολές, γεγονός που επέτρεψε στην Παρτιζάν να πάρει προβάδισμα. Στο 6ο λεπτό οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 11-6, διατηρώντας το προβάδισμά τους μέχρι το 8ο λεπτό με 12-7. Ωστόσο, η αμυντική λειτουργία του «τριφυλλιού» βελτιώθηκε στο τελευταίο δίλεπτο, με τον Ματίας Λεσόρ να δίνει λύσεις, και η πρώτη περίοδος έκλεισε ισόπαλη 16-16.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του. Με ένα σερί 4-0, πέρασε μπροστά με 16-20 στο 12ο λεπτό. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέλαβε δράση στην επίθεση, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε το δικό του τρίποντο. Οι «πράσινοι» επέβαλαν τον ρυθμό που ήθελαν στον αγώνα, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ τους 35-28.

Η «μαγική» τρίτη περίοδος και ο ρόλος των παικτών

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός μπήκε με αποφασιστικότητα στο παρκέ και φρόντισε να «τελειώσει» από νωρίς το ματς. Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε «μαγική» για το «τριφύλλι», καθώς περιόρισε την Παρτιζάν στους 8 πόντους, χάρη στην εξαιρετική του άμυνα. Την ίδια στιγμή, ο Μουσταφά Φαλ φόρεσε τον μανδύα του δημιουργού, τροφοδοτώντας την περιφέρεια.

Η περιφέρεια δικαίωσε τον Φαλ, εκτελώντας σε διαδοχικά τρίποντα με διαφορετικούς εκτελεστές, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +21 (33-54) στο 27ο λεπτό. Με αυτό τον τρόπο, το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μπήκε πρόωρα σε τροχιά νίκης. Η σερβική ομάδα δεν «έβλεπε» πια καθόλου το καλάθι του «τριφυλλιού» και πέτυχε μονοψήφιο αριθμό πόντων, με το σκορ στο 30ό λεπτό να είναι 55-36 υπέρ του Παναθηναϊκού. Η τελευταία περίοδος απέκτησε έτσι τυπικό χαρακτήρα, με τον Παναθηναϊκό να «καθαρίζει» τον αγώνα και να πανηγυρίζει την 5η νίκη του στη Euroleague.

Οι διακριθέντες και η αποθεωτική υποδοχή στον Ομπράντοβιτς

Απολαυστικός σε ακόμη μία αναμέτρηση ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος σημείωσε 14 πόντους, εκ των οποίων τους 10 στη δεύτερη περίοδο, ανάβοντας τη σπίθα της αντεπίθεσης. Στους 10 πόντους σταμάτησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, στην επιστροφή του στην ενεργό δράση στη Euroleague. Σπουδαία δουλειά έκανε και ο Ματίας Λεσόρ στα ριμπάουντ με 9.

Από την πλευρά της Παρτιζάν, η οποία επεφύλασσε αποθεωτική υποδοχή στον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο Κεβάριους Χέιζ ήταν ο μοναδικός που κατάφερε να τελειώσει με διψήφιο αριθμό πόντων (10). Συγκεκριμένα, οι πόντοι των παικτών της Παρτιζάν (Πενιαρόγια) διαμορφώθηκαν ως εξής: Άλμαν 3, Τζόουνς 8, Βιλντόσα 5, Τόμπσον 3, Τανάσκοβιτς 2, Στίβενς 8, Χέιζ 10, Λάκιτς 3, Τζεκίρι 9, Παγιόλα 4. Από τον Παναθηναϊκό (Ομπράντοβιτς) ο Καλαϊτζάκης σημείωσε 2 πόντους και ο Φρανσίσκο 8.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Newsit