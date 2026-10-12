Η ΑΕΚ πλησιάζει τα 100 ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια με ισοπεδωτική ορμή

Η ΑΕΚ επιβεβαιώνει για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν τη μεγάλη δυναμική της έδρας της, της Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους αριθμούς να είναι αμείλικτοι από την επιστροφή της ομάδας στο «σπίτι» της. Η Ένωση βρίσκεται πολύ κοντά στο να συμπληρώσει 100 επίσημα παιχνίδια στο νέο της γήπεδο, ένα ορόσημο που θα επιτευχθεί σε μια ξεχωριστή αναμέτρηση.

Η ορμή που παίρνει ο Δικέφαλος από το κατάμεστο γήπεδό του είναι τρομερή, με τους αντιπάλους να δυσκολεύονται σημαντικά όταν επισκέπτονται τη συγκεκριμένη έδρα.

Η επιστροφή στο «κάστρο» της Νέας Φιλαδέλφειας

Η ΑΕΚ έχει επιστρέψει στο σπίτι της στη Νέα Φιλαδέλφεια εδώ και τέσσερα χρόνια, και από τότε έχει αποδείξει πόσο της είχε λείψει η φυσική της έδρα. Το γήπεδο έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό «κάστρο», όπου οι περισσότεροι αντίπαλοι λυγίζουν μπροστά στην ατμόσφαιρα και τη δυναμική που δημιουργείται.

Για πέμπτη σεζόν, οι αριθμοί επιβεβαιώνουν αυτή τη μεγάλη δυναμική, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να αποτελεί έναν παράγοντα κλειδί για τις εμφατικές νίκες της Ένωσης. Η ορμή που παίρνουν οι κιτρινόμαυροι στο σπίτι τους, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι κατάμεστο, είναι τρομερή και έχει οδηγήσει σε συντριπτικά αποτελέσματα.

Εντυπωσιακά στατιστικά σε 98 αγώνες

Μετά τη σαββατιάτικη νίκη επί του ΟΦΗ, η ΑΕΚ έφτασε τα 98 επίσημα παιχνίδια στην Allwyn Arena. Αυτοί οι αγώνες περιλαμβάνουν όλες τις διοργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας την κυριαρχία της ομάδας στην έδρα της.

Τα συνολικά ποσοστά νικών μιλούν από μόνα τους, καθώς η Ένωση μετράει 72 νίκες, 15 ισοπαλίες και μόλις 11 ήττες σε αυτά τα 98 παιχνίδια. Η παραγωγικότητα της ομάδας είναι επίσης εντυπωσιακή, με 214 τέρματα ενεργητικό έναντι 56 παθητικού, γεγονός που υπογραμμίζει την επιθετική της δεινότητα και την αμυντική της σταθερότητα.

Ισοπεδωτική η φετινή πορεία

Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει την πέμπτη σεζόν λειτουργίας του νέου της γηπέδου με έναν ισοπεδωτικό τρόπο. Οι κιτρινόμαυροι έχουν επιδείξει μια τρομερή ορμή, η οποία μεταφράζεται σε εντυπωσιακά αποτελέσματα εντός έδρας.

Στα έξι φετινά παιχνίδια που έχει δώσει η ΑΕΚ στην έδρα της, σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη, μετράει ισάριθμες νίκες. Το συνολικό σκορ σε αυτές τις αναμετρήσεις είναι 25-1, γεγονός που αποδεικνύει την απόλυτη κυριαρχία της ομάδας και την ικανότητά της να τρομάζει τους αντιπάλους που επισκέπτονται τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το ορόσημο των 100 αγώνων και η αναμέτρηση με τη Ρεάλ

Το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 24 Οκτωβρίου κόντρα στον Παναιτωλικό, θα αποτελέσει τον 99ο επίσημο αγώνα της ομάδας στην Allwyn Arena. Αυτή η αναμέτρηση θα διεξαχθεί αμέσως μετά από δύο παιχνίδια στην Αγγλία για το Champions League.

Το μεγάλο ορόσημο των 100 αγώνων αναμένεται να συμπληρωθεί σε μια πραγματικά «αστεράτη» αναμέτρηση. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League, σε ένα παιχνίδι που θα σηματοδοτήσει την εκατοστή εμφάνιση της ομάδας στο νέο της «σπίτι».

Με πληροφορίες από: Gazzetta