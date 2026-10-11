Η Μαρκό επικράτησε της ΑΕΛ Novibet με 1-0 και συνεχίζει την αήττητη πορεία της

Η Μαρκό συνέχισε την ασταμάτητη πορεία της στο πρωτάθλημα της Super League 2, καταφέρνοντας να επικρατήσει της ΑΕΛ Novibet με σκορ 1-0. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έφτασε τις έξι συνεχόμενες επιτυχίες, διατηρώντας την πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Μιούλερ αναδείχθηκε «χρυσός» σκόρερ για τους νικητές, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η επέλαση της Μαρκό και η θέση στην κορυφή

Η Μαρκό δεν δείχνει διάθεση να χαλαρώσει τον ρυθμό της, καθώς συνέχισε την επέλασή της στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου σημείωσε την έκτη της συνεχόμενη νίκη στην Super League 2, επικρατώντας της ΑΕΛ Novibet με 1-0. Αυτό το αποτέλεσμα την διατηρεί στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με συνολικά 18 βαθμούς.

Ο Μιούλερ ήταν ο παίκτης που έκρινε την αναμέτρηση, καθώς στο 88ο λεπτό έκανε το 1-0. Με αυτή την επικράτηση, η Μαρκό αύξησε τη διαφορά της από τους Θεσσαλούς της ΑΕΛ στους επτά βαθμούς, ενισχύοντας τη θέση της στην κορυφή.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι ευκαιρίες των «βυσσινί»

Ο αγώνας ανάμεσα στη Μαρκό και την ΑΕΛ Novibet εξελίχθηκε σε ένα ντέρμπι, όπως αναμενόταν, με αρκετές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έληξε χωρίς τέρματα. Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, και ειδικότερα μετά το 60ό λεπτό, οι φιλοξενούμενοι της ΑΕΛ είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Οι «βυσσινί» δημιούργησαν ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, ωστόσο δεν κατάφεραν να τις μετουσιώσουν σε γκολ. Τελικά, ο Μιούλερ στο 99ο λεπτό, με κεφαλιά έπειτα από ολιγωρία της άμυνας των φιλοξενουμένων, διαμόρφωσε το τελικό 1-0, χαρίζοντας τη μεγάλη νίκη στην ομάδα του.

Από την πλευρά τους, οι «βυσσινί» της ΑΕΛ, μετά την ήττα, κινδυνεύουν να πέσουν στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, στην περίπτωση που ο Πανιώνιος καταφέρει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ Β' στην αναμέτρηση της Δευτέρας.

Οι συνθέσεις των ομάδων στο ντέρμπι

Για τη Μαρκό, η σύνθεση που παρέταξε ο προπονητής Παπαδόπουλος ήταν η εξής: Έξαρχος, Τσάκνης (46′ Μαρκοπουλιώτης), Καστάνιο, Σμάλης, Φατιόν (72′ Κωνσταντακόπουλος), Ντέντλερ (80′ Μπουσάι), Κυριακίδης (72′ Μιλόγεβιτς), Σεμπά, Μιούλερ, Ελ Αραμπί, Μεντόσα (59′ λ.τ Νεκούλ).

Από την πλευρά της ΑΕΛ, ο προπονητής Οφρυδόπουλος επέλεξε τους εξής παίκτες: Βενετικίδης, Καμπετσής, Γαργάλας, Γκρόζος, Μαζουλουξής, Τσιγγάρας (90+1′ Νίτσος), Αλμπάνης (74′ Πινακάς), Παπαγεωργίου (61′ Σίλβα), Νοικοκυράκης, Μακρής (74′ Αντράντα), Σάκιτς.

Άλλα αποτελέσματα: Η νίκη του Απόλλωνα Καλαμαριάς

Σε άλλη αναμέτρηση του πρωταθλήματος, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη με 1-0 επί του ΠΑΣ Πύργου. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα των Ποντίων ανέβηκε στην έβδομη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Κυριακίδη, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 79ο λεπτό, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η ομάδα έφτασε τους 8 βαθμούς, ενώ οι Πυργιώτες του ΠΑΣ Πύργου παρέμειναν στους 5 βαθμούς και τη 12η θέση.

Οι συνθέσεις Απόλλωνα Καλαμαριάς και ΠΑΣ Πύργου

Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, με προπονητή τον Τάτση, αγωνίστηκε με τους: Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου (71′ Μανωλάκης), Ντιαλόσι, Καραμπέρης (60′ Κυριακίδης), Τσαπακίδης (71′ Αλμασίδης), Ντιόπ (60′ Βοριαζίδης), Άτσκα (77′ Λέο), Προύντζος, Πατρινός, Πέρεζ.

Η σύνθεση του ΠΑΣ Πύργου, υπό την καθοδήγηση του Κουτρομάνου, περιλάμβανε τους: Τσεκούρας, Πρίφτη, Εραμούσπε, Δημητρίου (17′ λ.τ Ευαγγέλου), Σκεντεράι, Τσορνομάζ (74′ Μαυριάς), Φοφανά, Μούσια, Σαρδέλης (74′ Χαντί), Γρίβας (74′ Λεμονής), Δούμτσιος (25′ λ.τ Κόκκορης).

Με πληροφορίες από: Gazzetta