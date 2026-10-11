Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0: Νίκη με πέναλτι για τους «κοκκινόμαυρους»

Ο Απόλλων Καλαμαριάς πανηγύρισε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου τη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη του, επικρατώντας του Πύργου με σκορ 1-0. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη υπό διαρκή βροχόπτωση, βρήκε τους «κοκκινόμαυρους» να αναρριχώνται στην 7η θέση της Superbet League 2. Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημειώθηκε από τον Δημήτρη Κυριακίδη στο 80ο λεπτό, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Η ομάδα της Καλαμαριάς κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά από τη ζώνη του υποβιβασμού, σε ένα παιχνίδι όπου η αλλαγή του προπονητή Γιάννη Τάτση αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Πύργος, αν και προερχόταν από θετικά αποτελέσματα, δεν κατάφερε να βρει απάντηση στο γκολ των γηπεδούχων.

Η εξέλιξη του αγώνα και το καθοριστικό γκολ

Στο πρώτο 45λεπτο, οι δύο ομάδες έδειξαν ότι προείχε για αυτές το μηδέν παθητικό, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ελάχιστες καλές στιγμές μπροστά στις δύο εστίες. Η διαρκής βροχόπτωση επηρέασε τον ρυθμό του αγώνα, ωθώντας τους παίκτες να ρίξουν το βάρος στα μετόπισθεν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι είχαν μια μεγάλη ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα στο 64ο λεπτό, όταν ο Φοφανά έπιασε κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας Κυρίτσης έσωσε την εστία του Απόλλωνα. Τελικά, στο 80ο λεπτό, ο Δημήτρης Κυριακίδης κέρδισε πέναλτι και ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 για την ομάδα της Καλαμαριάς.

Η συμβολή της «χρυσής» αλλαγής

Ο Δημήτρης Κυριακίδης, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο από τον πάγκο στο 61ο λεπτό στη θέση του Ντιόπ, αποδείχθηκε η «χρυσή» αλλαγή για τον Γιάννη Τάτση. Η είσοδός του έμελλε να είναι κομβική για την επικράτηση των «κοκκινόμαυρων», καθώς ήταν αυτός που κέρδισε και εκτέλεσε επιτυχημένα το πέναλτι που έκρινε την αναμέτρηση.

Το γκολ αυτό επηρέασε την ομάδα της Ηλείας, η οποία δεν έβγαλε κάποια αντίδραση στα εναπομείναντα λεπτά του αγώνα. Αντίθετα, προς το φινάλε της αναμέτρησης, ο Λέο έχασε ευκαιρίες για να διευρύνει την επικράτηση για το συγκρότημα του Γιάννη Τάτση, χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι στο τελικό σκορ.

Η βαθμολογική άνοδος και οι προηγούμενες αναμετρήσεις

Μετά το 1-0 σε βάρος της Αναγέννησης Καρδίτσας, ο Απόλλων Καλαμαριάς έκαμψε την αντίσταση και του Πύργου στο γήπεδό του, σημειώνοντας το 2/2 στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Αυτές οι νίκες επέτρεψαν στους «κοκκινόμαυρους» να αναρριχηθούν στην 7η θέση της Superbet League 2, δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά από τις επικίνδυνες θέσεις του υποβιβασμού.

Από την άλλη πλευρά, οι φιλοξενούμενοι του Πύργου προέρχονταν από ένα θετικό αποτέλεσμα, τη νίκη τους με 2-0 επί του Πανιωνίου. Ωστόσο, στην Καλαμαριά δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στα θετικά τους αποτελέσματα, γνωρίζοντας την ήττα.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι διαιτητές

Ο Απόλλων Καλαμαριάς, με προπονητή τον Γιάννη Τάτση, αγωνίστηκε με τους: Κυρίτση, Πιαστόπουλο, Αθανασίου (72' Αλμασίδης), Ντιαλόσι, Καραμπέρη (61' Βοριαζίδης), Τσαπακίδη (72' Μανωλάκη), Ντιόπ (61' Κυριακίδης), Ατσκα (77' Λέο), Προύντζο, Πατρινό και Πέρεζ.

Ο ΠΑΣ Πύργος, υπό την καθοδήγηση του Νώντα Κουτρομάνου, παρατάχθηκε με τους: Τσεκούρα, Πρίφτη, Εραμούσπε, Δημητρίου (17′ λ.τρ. Ευαγγέλου), Σκεντεράι, Τσορνομάζ (74' Λεμονής), Φοφανά, Μούσια, Σαρδέλη (74' Χαντί), Γρίβα (74' Μαυριάς) και Δούμτσιο (25′ λ.τρ. Κόκκορης). Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Κεφαλάς από τις Σέρρες, ενώ η μοναδική κίτρινη κάρτα δόθηκε στον Εραμούσπε του Πύργου στο 66ο λεπτό.

Με πληροφορίες από: Athletiko