Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει τη Ντόνα Βέκιτς στην πρεμιέρα της Γουχάν

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στο τουρνουά WTA 1000 της Γουχάν, μια μεγαλούπολη στην Κίνα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο τη Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία, με την οποία μάλιστα είναι συμπαίκτριες στο διπλό. Ο αγώνας τους έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 10:00 το πρωί, ώρα Ελλάδος.

Η συνέχεια στην Κίνα

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την αγωνιστική της παρουσία στην Κίνα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο WTA 1000 του Πεκίνου. Το επόμενο μεγάλο τουρνουά στο οποίο συμμετέχει είναι το επίσης WTA 1000, που διεξάγεται στην πόλη Γουχάν.

Η Γουχάν αποτελεί μια από τις πολυπληθέστερες πόλεις της Κίνας, με τον πληθυσμό της να ανέρχεται κοντά στα 14 εκατομμύρια κατοίκους. Το τουρνουά φιλοξενείται σε ένα κυρίως ταμπλό 64 αθλητριών, όπου η Σάκκαρη θα ξεκινήσει την προσπάθειά της για μια καλή πορεία.

Η αναμέτρηση με τη Ντόνα Βέκιτς

Στον πρώτο γύρο του τουρνουά, η Μαρία Σάκκαρη θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Κροάτισσα Ντόνα Βέκιτς, η οποία είναι γνωστή της και φίλη της εκτός κορτ. Η Βέκιτς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 40ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της αναμέτρησης είναι ότι οι δύο αθλήτριες, πέρα από αντίπαλες στο μονό, θα συνεργαστούν και ως συμπαίκτριες στο διπλό γυναικών του ίδιου τουρνουά. Αυτή η συνθήκη προσδίδει μια ξεχωριστή διάσταση στον επικείμενο αγώνα τους.

Ώρα και τόπος του αγώνα

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με τη Ντόνα Βέκιτς έχει οριστεί να διεξαχθεί τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου. Η αναμέτρηση θα αποτελέσει τον τρίτο αγώνα στο πρόγραμμα του κεντρικού κορτ, γεγονός που την καθιστά μία από τις κύριες αναμετρήσεις της ημέρας.

Η ώρα έναρξης υπολογίζεται γύρω στις 10:00 το πρωί, ώρα Ελλάδος, επιτρέποντας στους Έλληνες φιλάθλους να παρακολουθήσουν ζωντανά την πρεμιέρα της Ελληνίδας τενίστριας σε αυτό το σημαντικό τουρνουά.

Η προϊστορία των δύο τενιστριών

Στη μεταξύ τους προϊστορία, η Ντόνα Βέκιτς έχει καταφέρει να υπερισχύσει έναντι της Μαρίας Σάκκαρη. Συγκεκριμένα, η Κροάτισσα έχει σημειώσει επτά νίκες σε σύνολο έντεκα αγώνων που έχουν δώσει οι δύο αθλήτριες μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, η Μαρία Σάκκαρη ήταν αυτή που βγήκε νικήτρια στην τελευταία τους αναμέτρηση. Αυτό το παιχνίδι διεξήχθη πέρυσι στο Μοντερέι του Μεξικού, όπου η Σάκκαρη επικράτησε με ένα καθαρό σκορ 6-2, 6-3, δείχνοντας την αγωνιστική της φόρμα.

Η επόμενη αντίπαλος

Η νικήτρια από την αναμέτρηση του πρώτου γύρου μεταξύ της Σάκκαρη και της Βέκιτς θα προχωρήσει στον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Εκεί, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Μάρτα Κόστιουκ από την Ουκρανία.

Η Μάρτα Κόστιουκ έχει τοποθετηθεί ως το Νο.8 στο ταμπλό του WTA 1000 της Γουχάν, γεγονός που υποδηλώνει την υψηλή της κατάταξη και την αναγνώριση της αγωνιστικής της αξίας στο τουρνουά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta