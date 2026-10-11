Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμύντα εκτός έδρας και έκανε το 2/2 στην WBL 1

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμύντα με σκορ 68-60 σε εκτός έδρας αναμέτρηση και πέτυχε το 2/2 στο πρωτάθλημα της WBL1. Οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν το αήττητο τους στον θεσμό, μετά από ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ντέρμπι στο δεύτερο ημίχρονο.

Η αναμέτρηση διεξήχθη με τις δύο ομάδες να προσφέρουν θέαμα, με τον Ολυμπιακό να δείχνει την ανωτερότητά του στο πρώτο μέρος και τον Αμύντα να αντιδρά δυναμικά μετά την ανάπαυλα.

Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο για τις «ερυθρόλευκες»

Οι παίκτριες του Ολυμπιακού ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα, πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Η απόδοσή τους τους επέτρεψε να δημιουργήσουν μια σημαντική διαφορά στο σκορ, φτάνοντας τους 14 πόντους μπροστά από τον αντίπαλό τους.

Συγκεκριμένα, στο τέλος του πρώτου εικοσαλέπτου, το σκορ ήταν 29-43 υπέρ των «ερυθρόλευκων». Η διαφορά αυτή έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ο οποίος φάνηκε να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό της αναμέτρησης κατά το πρώτο μισό.

Αντεπίθεση του Αμύντα και ντέρμπι στο τέλος

Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου, οι γηπεδούχες του Αμύντα παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα, κυρίως στον αμυντικό τομέα. Η αποτελεσματική τους άμυνα περιόρισε τις επιθετικές ενέργειες του Ολυμπιακού και τους επέτρεψε να μειώσουν τη διαφορά.

Ο Αμύντας κατάφερε να πλησιάσει στο σκορ, φτάνοντας τη διαφορά μόλις στο ένα καλάθι (54-56) στο 30ο λεπτό του αγώνα. Αυτή η εξέλιξη μετέτρεψε το τελευταίο δεκάλεπτο σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με την αγωνία να κορυφώνεται για την τελική έκβαση.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός διατήρησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα σημεία του φινάλε. Οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό, να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και τελικά να φτάσουν στη νίκη με το τελικό σκορ 68-60.

Οι κορυφαίες παίκτριες της αναμέτρησης

Από πλευράς Ολυμπιακού, η Ελεάννα Χριστινάκη αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια της αναμέτρησης. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους, εκ των οποίων οι 1 ήταν τρίποντο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας της. Άλλες παίκτριες που ξεχώρισαν για τις νικήτριες ήταν η Λάμπερτ με 11 πόντους (2 τρίποντα), η Μάλι επίσης με 12 πόντους (1 τρίποντο), η Φάνκαμ με 7 πόντους, η Κολλάτου με 7 πόντους, η Εβόντο με 7 πόντους, η Αναστασοπούλου με 5 πόντους (1 τρίποντο) και η Πεντάντε με 7 πόντους.

Στον αντίποδα, για τον Αμύντα, ξεχώρισε η Κρίορ, η οποία σημείωσε 24 πόντους, συμπεριλαμβανομένων 3 τριπόντων, όντας η πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης. Την ακολούθησαν η Κρόφορντ με 10 πόντους (1 τρίποντο), η Σάγκερερ με 10 πόντους, η Σταμάτη με 5 πόντους (1 τρίποντο), η Γουίλιαμς με 4 πόντους, η Κατσαμούρη με 2 πόντους και η Καραχάλιου με 5 πόντους (1 τρίποντο).

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι προπονητές

Για τον Αμύντα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Σόφτση, αγωνίστηκαν οι: Κρίορ, Κρόφορντ, Σάγκερερ, Σταμάτη, Γουίλιαμς, Κατσαμούρη, Καραχάλιου, Παγώνη, Μαργώνη, Μάγκλαρη, Μουστάκα και Παπαποστόλου.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, με προπονητή τον Εντζόγια, συμμετείχαν οι: Χριστινάκη, Λάμπερτ, Φάνκαμ, Μάλι, Κολλάτου, Εβόντο, Αναστασοπούλου, Πεντάντε, Καρλάφτη, Μπενέκη και Σακελλαρίου.

Άλλα αποτελέσματα και επόμενες αναμετρήσεις

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής της WBL1, σημειώθηκαν και άλλα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη με σκορ 70-68, ενώ οι Πάνθηρες Καβάλας ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό με 62-108.

Για τις επόμενες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος, έχουν προγραμματιστεί δύο αγώνες. Ο Κρόνος BC Plasis θα αντιμετωπίσει τον Παναθλητικό στις 14:30, ενώ ο Πανσερραϊκός Fibran θα αναμετρηθεί με τον Πρωτέα Βούλας στις 17:00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta