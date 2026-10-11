Ο Άρης Λυκογιάννης για την αναμέτρηση Κολοσσού-Ολυμπιακού: «Σοβαρή προσπάθεια, μεγάλη ποιότητα ο αντίπαλος»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με σκορ 99-83 στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη SUNEL Arena, κάνοντας το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα. Οι φιλοξενούμενοι, παρά την ήττα που ήταν και η πρώτη τους στη διοργάνωση, επέδειξαν ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πνεύμα για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας του «Νησιού των Ιπποτών», Άρης Λυκογιάννης, προέβη σε δηλώσεις, εστιάζοντας τόσο στην προσπάθεια των παικτών του όσο και στην ποιότητα του αντιπάλου.

Οι δηλώσεις του Άρη Λυκογιάννη μετά το παιχνίδι

Ο Άρης Λυκογιάννης, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, δήλωσε γενικά ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδας του. Υπογράμμισε ότι οι παίκτες του κατέβαλαν μια σοβαρή προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι ο Κολολασσός κυκλοφόρησε την μπάλα με τρόπο που επέτρεψε την ανάπτυξη του παιχνιδιού και πραγματοποίησε καλά σουτ, στοιχεία που συνέβαλαν στην ανταγωνιστικότητα της ομάδας απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Η κρίσιμη στιγμή του τελευταίου τετραλέπτου

Ο προπονητής του Κολοσσού Ρόδου στάθηκε ιδιαίτερα στο τελευταίο τετράλεπτο της αναμέτρησης, όπου η ομάδα του βρέθηκε κοντά στο να πιέσει ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό. Όπως ανέφερε, οι παίκτες του πλησίασαν στους έξι πόντους, δημιουργώντας μια ευκαιρία να ασκήσουν σημαντική πίεση στους Πειραιώτες. Ωστόσο, σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, η ομάδα έχασε τέσσερις βολές και υπέπεσε σε τέσσερα λάθη, γεγονότα που αποδείχθηκαν καθοριστικά.

Παράλληλα, ο Άρης Λυκογιάννης επεσήμανε την απόδοση του Μοντέρο, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, σημείωσε μεγάλα σουτ σε καίριες στιγμές του αγώνα. Αυτές οι ενέργειες του αντιπάλου, σε συνδυασμό με τα λάθη και τις χαμένες βολές του Κολοσσού, δεν επέτρεψαν στην ομάδα της Ρόδου να ολοκληρώσει την ανατροπή ή να διατηρήσει την πίεση μέχρι το τέλος.

Η διαχείριση του αγώνα και ο τραυματισμός του Ευσταθιάδη

Ο κόουτς του Κολοσσού αναφέρθηκε και στη δυσκολία της διαχείρισης του αγώνα, ειδικά όταν η ομάδα αντιμετωπίζει απαιτητικούς ρυθμούς και απρόοπτα. Ένα από αυτά τα απρόοπτα ήταν ο τραυματισμός του Ευσταθιάδη, ο οποίος, όπως επιβεβαιώθηκε, δεν θα είναι διαθέσιμος για το επερχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας. Αυτή η απώλεια προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στη διαχείριση του ρόστερ και των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Άρης Λυκογιάννης τόνισε την ανάγκη η ομάδα να συνηθίσει σε αυτούς τους έντονους ρυθμούς των συνεχόμενων αγώνων, τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η προσαρμογή στις απαιτήσεις του προγράμματος και η αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπως οι τραυματισμοί, αποτελούν βασικές προκλήσεις για τον Κολοσσό Ρόδου.

Η ποιότητα του Ολυμπιακού και οι στόχοι του

Αναφερόμενος στον αντίπαλο, ο Άρης Λυκογιάννης δεν παρέλειψε να τονίσει τη μεγάλη ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Πειραιώτες χαρακτηρίζονται από υψηλούς αυτοματισμούς στο παιχνίδι τους, κάτι που τους καθιστά μία ιδιαίτερα συνεκτική και αποτελεσματική ομάδα στο γήπεδο. Αυτή η οργανωμένη λειτουργία αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Ολυμπιακού.

Επιπλέον, ο προπονητής του Κολοσσού στάθηκε στην παρουσία δύο νέων προσώπων στη θέση του πλέιμεικερ στον Ολυμπιακό. Σημείωσε ότι αυτή η αλλαγή θα δυσκόλευε οποιαδήποτε ομάδα, καθώς απαιτείται χρόνος για την πλήρη ενσωμάτωση και προσαρμογή των νέων παικτών στο σύστημα της ομάδας. Ο Λυκογιάννης εξέφρασε την πεποίθηση ότι, όταν αυτοί οι παίκτες προσαρμοστούν πλήρως, ο Ολυμπιακός θα είναι σε θέση να διεκδικήσει με αξιώσεις τους τίτλους της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta